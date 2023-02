Maduro pide a simpatizantes enfrentar a exministros que quieren dividir al chavismo

En el Paseo Los Próceres de Caracas, el gobernante Nicolás Maduro recibió a las marchas que llegaron desde Plaza Venezuela y la avenida Nueva Granada para conmemorar 31 años del intento de golpe de estado del 4 de febrero de 1992, liderado por Hugo Chávez.

Rodeado de militares, protagonistas del 4F, entre ellos Diosdado Cabello y Francisco Arias Cárdenas, Maduro con gorra y una chaqueta alusiva al equipo venezolano de beisbol que nos representa en la Serie del Caribe, hizo varios llamados a la multitud que se movilizó desde antes del mediodía de este sábado. Uno de ellos, reiterado, denunciar la corrupción, el otro: no dejarse dividir por quienes ya no acompañan a su gobierno.

«Son grupos financiados por los gringos que quieren dividir a nuestro poderoso movimiento cívico militar, disfrazados de chavistas, gente que algún día fue ministro y terminaron vendiéndole el alma al diablo y quieren ahora confundir. Llamo al pueblo a enfrentarlos con la verdad, a desenmascararlos y unir fuerzas hoy más que nunca. Confío en el pueblo», exclamó sin decir nombres.

Entre los exfuncionarios del gobierno Chávez, convertidos en fuertes críticos de la gestión de Maduro están el exministro del petróleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, el exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas y quien dirigió las carteras de Educación y Energía Eléctrica, Héctor Navarro.

Maduro recalcó que la fuerza original del 4 de febrero debe servir para denunciar y «desnudar» frente al pueblo «a los corruptos que se vistan de chavistas».

Reaparece Arias Cárdenas

El gobernante recordó que el 4F del 92, Chávez junto a un grupo de oficiales se levantó contra un «país de farsantes y demagogos», que una vez apresado asumió la responsabilidad del movimiento insurreccional y tras ser liberado llamó a transitar por el camino de la paz, la democracia y la Constitución para llegar con votos a Miraflores en 1998.

«Me dijeron que sin Chávez Maduro no duraba una semana, no pasaba de un mes, no es Maduro, es el pueblo bolivariano, no es un hombre, estoy aquí porque él me dejó, pero en estos 10 años, puedo decir que estoy aquí por la fortaleza espiritual y moral del pueblo», sostuvo.

Puso a hablar a Francisco Arias Cárdenas, quien prefirió una vestimenta civil a diferencia de excompañeros del 4F. El exgobernador del Zulia y candidato presidencial rival de Chávez en las elecciones del año 2000, afirmó que es momento de comprometerse y recordar «que Chávez sigue aquí».

«Todo el pueblo de Venezuela es Chávez, Chávez es el trabajo constante, debemos entregarnos en alma, vida y corazón a servirle al pueblo de Chávez y Bolívar ¡Que viva el 4 de febrero!» exclamó.

Arias Cárdenas es el actual embajador de Venezuela en México. Quiso postularse en las primarias del Psuv para competir nuevamente por la gobernación del Zulia en las elecciones regionales de 2021, pero la Dirección Nacional pesuvista no lo autorizó. Fue crítico de la gestión del también exgobernador zuliano, Omar Prieto.

Militares marcharon desde Plaza Venezuela

Los simpatizantes del gobierno de Maduro comenzaron a concentrarse a media mañana de este 4 de febrero en dos puntos, la avenida Nueva Granada y la Zona Rental de Plaza Venezuela. En este último punto se presentó Cabello junto a otros militares del 4F, con quiénes horas antes estuvo en el Cuartel de la Montaña para rendir homenaje a Chávez.

En un breve discurso ante la multitud, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido (Psuv) saludó a bases del Partido Comunista de Venezuela (PCV) que aseguró estaban en la concentración.

«Bienvenidos que esta batalla es larga, para los que luchan por toda la vida y ustedes están luchando», les dijo.

Militares con el brazalete tricolor caminaron entre chavistas de civil y la Milicia Bolivariana con el uniforme caqui, una vez Cabello dio la orden de arrancar a las 12:49 del mediodía. Desde la avenida Nueva Granada se movilizaron trabajadores de alcaldías y gobernaciones de estados como Guárico, Apure, Falcón, Delta Amacuro, Zulia, Lara, Anzoátegui y Miranda.

En la actividad también se dejaron ver diputados de 2020 como Iris Varela, Nicolás Maduro Guerra, Pedro Infante y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

Los marchistas dijeron estar presentes en la actividad para respaldar las políticas de Maduro, recordar a Chávez, que el país tomó un nuevo rumbo cuando irrumpió en escena el 4 de febrero de 1992 con la famosa frase «por ahora», pero también en protesta contra el imperio norteamericano y las sanciones internacionales.

Desde la tarima en Los Próceres, Maduro dio por culminada la actividad a las 4:07 p.m.