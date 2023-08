En vísperas de sus elecciones presidenciales, el clima de violencia política en Ecuador influye en Venezuela, donde algunos aspirantes a Miraflores próximos a medirse en las primarias del 22 de octubre han denunciado amenazas contra su integridad física durante los recorridos de campaña preelectoral que realizan por todo el país.

Sobre las primarias opositoras en sí, también pesa una amenaza institucional a través de un recurso de amparo introducido por el politólogo Luis Ratti ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que busca frenar la celebración de dicha elección.

Asimismo, el amedrentamiento que se desprende de declaraciones públicas de voceros políticos y funcionarios y medidas judiciales contra la disidencia dentro y fuera de la contienda opositora prende las alarmas de lo que pudiera avecinarse.

¿Cuáles son los riesgos que enfrenta el proceso opositor? Resumimos algunas claves:

Recurso en el TSJ

Mientras las calles se calientan, se está a la expectativa de que el TSJ responda en cualquier momento al recurso de amparo que introdujo Luis Ratti contra las primarias opositoras, el pasado 30 de mayo.

Ratti denunció supuestas «mafias organizadas en la oposición» y solicitó a la cabeza del Poder Judicial el nombramiento de una nueva Comisión Nacional de Primaria para «limpiar el proceso (las primarias), que han ensuciado y garantizar democracia, participación y caminar hacia una nueva unidad política en el país», según expresó.

La dirigencia opositora tampoco descarta que una decisión contra la primaria opositora pudiera estar dirigida a «obligar» un cambio de fecha, al ordenar que el nuevo Consejo Electoral (CNE) que está por nombrar la Asamblea Nacional de 2020 brinde asistencia técnica a la contienda interna del antichavismo.

También se temen nuevas inhabilitaciones políticas contras aspirantes a la jefatura de Estado, impuestas por la Contraloría General de la República. La última se hizo contra la candidata a la primaria María Corina Machado por 15 años. Ya estaban inhabilitados los candidatos Henrique Capriles y Freddy Superlano.

¿Qué dice Diosdado Cabello?

A principios de junio, Capriles fue atacado a golpes durante un recorrido por Valencia, estado Carabobo. La mayor agresora fue una militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Ante el hecho Cabello no solo lo justificó porque se trataba del pueblo en «justo reclamo» contra la oposición que pidió sanciones internacionales, sino que se pondría siempre del lado de los suyos «así no tuvieran la razón», con lo que dio a entender que los partidarios que incurrieran en tales acciones no serían castigados.

Pero no quedó allí; desde entonces, en cada visita a regiones del país y especialmente en zonas populares de Caracas como Antímano y San Juan que inició Cabello en un intento de contrarrestar los recorridos de los opositores, insta a los partidarios del chavismo a «increpar» a los adversarios que vayan a las comunidades a buscar votos y exigirles explicaciones por las sanciones.

El discurso casi simpre está dirigido contra Machado, quien según encuestas se perfila como ganadora de las primarias. De hecho, Cabello ha ido a zonas como La Guaira y Maracaibo justo antes de la visita de la exdiputada nacional, quien lo señaló de «acosador de mujeres».

A la par, Cabello denuncia que el plan de violencia viene de la oposición para «justificar el fracaso de las primarias» y porque saben que inhabilitados no podrán ser candidatos en 2024. «Nosotros no somos los violentos, lo que no somos es pendejos, no van a poder por las buenas ni por las malas», exclamó tras un recorrido por El Guarataro, en Caracas, el 2 de agosto.

«Con sus invitaciones a la militancia para que reclamen a los candidatos, sabiendo que puede generar agresiones, Cabello genera impunidad: quien golpee a un candidato no será castigado. No es una estrategia infalible porque puede ocurrir lo que pasó en La Guaira, donde la policía de una gobernación chavista la protegió y hasta dio muestras de apoyo», señaló el politólogo Enderson Sequera a Efecto Cocuyo.

¿Qué dijeron Maduro y el comandante de la GNB?

Durante la celebración de los 86 años de creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el 5 de agosto, su nuevo comandante, Elio Estrada Paredes, calificó de «falsos candidatos» a los opositores que están inhabilitados, a quienes señaló de pretender impactar negativamente en «la estabilidad política y el ejercicio del derecho al voto».

Estrada Paredes advirtió frente a dicho escenario, la GNB se concentrará en un plan de conducción de orden interno para los próximos meses y se prepara «para que la ultraderecha nacional e internacional» desconozcan a los nuevos rectores del CNE, próximos a ser designados.

Dirigentes de oposición y analistas políticos han señalado que el chavismo busca desestimular el voto opositor» tanto para el proceso de primarias del 22 de octubre como para las presidenciales de 2024 con la designación de un «CNE espanta votos». El acelerador para nombrar a un nuevo CNE en la AN de 2020, se pisa también en momentos en el que el gobernante Nicolás Maduro vuelve a insinuar el adelanto de las presidenciales, incluso para este mismo año.

«Diosdado dice que pudiera haber elecciones este año, ¡ah!, hay tiempo», dijo Maduro este 11 de agosto, con lo que pondría en aprietos a la oposición para elegir a su candidato unitario en primarias.

Recientemente, el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, pidió al chavismo en la entidad sacar a golpes a los opositores, principalmente a Machado, si van al estado. Sus palabras quedaron registradas en un video divulgado el 4 de agosto.

¿Qué candidatas recibieron amenazas de muerte?

Contra María Corina. El 22 de julio, el comando de Vente Venezuela en el municipio García de Hevia, en el estado Táchira, denunció que su fachada fue vandalizada con mensajes amenazantes contra su candidata a las primarias: «Muerte a María Corina» o «ELN primarias sin María Corina», fueron las frases escritas.

El Frente de Guerra Urbano Nacional, comandante en jefe Camilo Torres Restrepo, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), desmintió ser el autor de los mensajes mediante un comunicado. Aseguraron que no interferirán en asuntos electorales de países vecinos.

Contra Delsa Solórzano. El 12 de agosto, la también candidata a primarias publicó amenazas de muerte recibidas en su cuenta de Facebook provenientes del mismo usuario que también mencionó al ELN. La primera amenaza es del mes de julio y la segunda se produjo tras el asesinato del candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio y se le advierte a Solórzano que correrá la misma suerte, además de consignas a favor del gobierno de Maduro y el Psuv.

El Ministrerio Público aunció una investigación, la cual fue respaldada primero por Cabello y luego por Maduro, no sin dejar de mencionar «dudas» de la veracidad tanto de la amenaza como de la denuncia. El ministro del Interior, Remigio Ceballos, también ofreció protección para la candidata, a lo que ella respondió que «todos los candidatos a las primarias corren el mismo riesgo».

«Esta investigación se va a llevar adelante, se va a descubrir la verdad. Para mí es un montaje de gente malintencionada, porque la amenaza la hacen a nombre de Maduro, de Diosdado (Cabello), de la revolución bolivariana. Nosotros jamás hemos utilizado los métodos del terrorismo, del atentado y de la violencia para dirimir nuestras diferencias políticas», expresó el gobernante en su programa Con Maduro+ este 14 de agosto.

Antes, Cabello aseguró en rueda de prensa que condena la violencia política «como arma para eliminar al adversario», «venga de donde venga», en alusión al asesinato del candidato presidencial en Ecuador.

Sobre las amenazas que denunciaron las candidatas Machado y Solórzano, Cabello las desestimó y sostuvo que los asesinatos y atentados en Venezuela, han sido hasta ahora contra el chavismo. Puso como ejemplos las muertes del diputado Robert Serra, de Eliézer Otaiza, el fiscal Danilo Anderson y los atentados contra Maduro.

Agresiones en recorridos

Capriles. A la agresión de Capriles en Valencia se suman -de acuerdo con datos de su equipo- ataques por parte de partidarios del chavismo durante recorridos en Miranda (el 29 de mayo y el 15 de junio), Aragua (7 de junio), Anzoátegui (14 de junio) y Delta Amacuro (10 de agosto) y Apure (15 de agosto).

Este martes, en Apure, el comando de campaña de Capriles denunció sabotaje a una actividad de campaña. El acto no se puedo realizar por destrozos de sillas y equipos de sonido e incluso quema de la decoración.

También denunciaron que fueron agredidos por colectivos afectos al chavismo; el dirigente y exgobernador Luis Lippa responsabilizó del incidente al actual mandatario regional del Psuv, Eduardo Piñate .

A pocas horas de esta declaración, Nicolás Maduro ordena a bandas encapuchadas atacar hoy la asamblea ciudadana que tenía prevista @hcapriles en San Fernando de Apure.

Desde la Plataforma Unitaria, le decimos a Maduro que ninguna de estas acciones evitará que el deseo de cambio… https://t.co/paSX0LSSh5 pic.twitter.com/qwMJyVcFNY — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) August 15, 2023

María Corina. Grupos vinculados con el Psuv intentaron impedir a la fuerza el recorrido de la candidata el 14 de julio en La Guaira. Las personas quisieron rodear el vehículo donde se desplazaba la abanderada de Vente Venezuela, para evitar que avanzara; lanzaron objetos y dieron empujones y golpes a los activistas que acompañaban a Machado.

La situación no pasó a mayores porque la Policía de La Guaira intervino, hizo una barrera para proteger a la aspirante a Miraflores y hasta la saludaron a su paso. El gesto fue agradecido por la exdiputada nacional y registrado en video.

Pero en Petare sí se evitó la entrada de Machado el 15 de julio, con alcabalas policiales, accesos cerrados y motorizados vinculados con el chavismo rondando la zona. Otras personas a pie vociferaban «traidora», «vendepatria», «fuera», «asesina», con carteles en mano.

Antes, Machado logró sendos actos masivos en Sabaneta y Santa Bárbara de Barinas (29 de junio), donde, tras culminar el primero, cuatro personas que colaboraron con el sonido y la tarima fueron detenidas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y posteriormente liberados.

