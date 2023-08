La candidata a las primarias de la oposición por el partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, rechazó los pronunciamientos que voceros del gobierno de Nicolás Maduro, incluido el propio mandatario, hicieron en los últimos días después de que ella denunció amenazas de muerte.

A través de una transmisión que hizo en su cuenta de la red social X, antes Twitter, la exdiputada a la Asamblea Nacional de 2015 reiteró que después de hacer pública la denuncia el pasado sábado 12 de agosto, volvió a recibir amenazas desde la misma cuenta en Facebook.

“No vamos a permitir que se use nuestro nombre para tratar de justificar la existencia de un supuesto estado de derecho y una supuesta independencia de poderes. Estamos luchando por la libertad de una nación que está sometida a una crisis humanitaria compleja por razones que van desde una gran corrupción hasta la incapacidad e ineficiencia de quienes hoy usurpan el poder”, expresó Solórzano.

Qué dijo Maduro de Solórzano

Este lunes, Maduro se pronunció sobre los señalamientos de la aspirante opositora, pero puso en duda la veracidad de sus advertencias.

“Esta investigación se va a llevar adelante, se va a descubrir la verdad. Para mí es un montaje de gente malintencionada, porque la amenaza la hacen a nombre de Maduro, de Diosdado (Cabello), de la revolución bolivariana. Nosotros nunca jamás hemos utilizado los métodos del terrorismo, del atentado y de la violencia para dirimir nuestras diferencias políticas”, expresó en su programa “Con Maduro+”.

Solórzano adelantó un pronunciamiento después de que tanto el fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, y el ministro de Interiores, Remigio Ceballos, anunciaron una investigación y le ofrecieron seguridad a ella y su equipo de campaña respectivamente.

“Todos los candidatos a las primarias corremos igual riesgo e igual peligro, que también corren los venezolanos de bien que son víctimas de grupos irregulares en la frontera colombo-venezolana, las víctimas del Tren del Llano, de Aragua y megabandas criminales que hacen vida en Venezuela”, replicó la dirigente de la plataforma unitaria democrática a estas propuestas gubernamentales.

Se comunica con CIDH y la ONU

Aseguró que desde el mismo sábado se puso en contacto con diferentes instancias internacionales entre las que mencionó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.

“En Venezuela no hay estado de derecho, no podemos pretender que un régimen que es responsable del asesinato de Fernando Albán y del (capitán Rafael) Acosta Arévalo y que me persigue permanentemente y que mantiene 300 prisioneros políticos, que acaba de sentenciar a luchadores sociales por defender los derechos de los trabajadores puede cuidar a nadie”, reiteró Solórzano.

Se preguntó por qué no investigan los ataques contra otros candidatos como Henrique Capriles y María Corina Machado al recordar las amenazas de las que fue víctima la coordinadora de Vente Venezuela por parte del gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez.

Añadió que ella fue víctima de agresiones en su visita al estado Vargas y en su momento denunció a dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) de estar detrás de estas acciones, pero que no se han investigado.

