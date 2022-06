Plataforma unitaria nombrará por consenso a comisión electoral para sus primarias

El secretario ejecutivo de la plataforma unitaria de la oposición, Omar Barboza, anunció que una comisión electoral se encargará de conducir el proceso de primarias, que en 2023 definirá el candidato o candidata presidencial de este sector.

«La dirección de este proceso de primarias la ejecutará una comisión nacional electoral integrada por personas honorables que transmiten credibilidad», dijo Barboza en una rueda de prensa este martes 28 de junio.

Explicó que la escogencia de estas personas se realizará por consenso, aunque sin ofrecer cómo será el mecanismo y quién sería la encargada o encargado de esta comisión. «Una vez que tengamos las normas claras pararemos a la designación de esta comisión», dijo.

Fecha a finales de año

Acompañado por diferentes factores que integran este grupo, el expresidente de la Asamblea Nacional de 2015 aseguró que a finales de este año tendrán la fecha para la realización de este proceso.

«La fecha de la elección primaria la definiremos antes de finalizar este año y su realización se producirá durante 2023. Será transparente, amplia e incluyente», reiteró.

Barboza insistió en el llamado a participar en el proceso a todas dirigentes y los dirigentes de la oposición.

«Este proceso no está concebido para que participen solo los partidos de la Plataforma Unitaria, es para que participen todos los demócratas del país».

Aseguró que como secretario ejecutivo ha sostenido reuniones con diferentes personalidades y partidos políticos, a los que volvió a llamar para que se integren al proceso.

«Cada vez estamos más unidos, más compenetrados. El documento que he leído hoy es convenido entre todos los miembros de la plataforma. La plataforma tiene representación en todos los estados del país», destacó.

Barboza también informó que harán posible la participación de la población venezolana en el exterior en estas primarias. Tampoco detalló cómo se realizará la consulta en el exterior, pero aclaró que la comisión electoral será la que diga si necesitan apoyo o asistencia técnica, tanto nacional como internacional.

Lea más en: Refundación de la Plataforma Unitaria avanza lenta

Sin información

El político fue esquivo cuando le preguntaron sobre la agenda de la delegación del presidente de Estados Unidos que se encuentra en Venezuela. Ese grupo ya se reunió con el mandatario Nicolás Maduro.

Agregó sobre esto que sólo esos voceros son los encargados de informar sobre sus actividades.

«Sobre la agenda de la delegación que está en el país no tenemos información, nosotros no controlamos la agenda de EEUU, ellos tienen derecho a tener una relación bilateral. Por ahí ví que James Story visitó también a Juan Guaidó. Pero mal podríamos pronunciarnos sobre esto porque no tenemos información».

Aunque explicó que no son una institución sino un cuerpo político, el exparlamentario manifestó que si los delegados estadounidenses los invitaban conversarían con ellos.