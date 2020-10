AN declara respaldo a protestas y pide acompañar a educadores

La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) declaró este jueves su respaldo a las protestas ciudadanas que se han registrado en varios estados del país por fallas en servicios públicos. Condena que pese a señalamientos internacionales sobre violaciones de derechos humanos, el gobierno de Nicolás Maduro recurra una vez más a la represión a través de las fuerzas de seguridad y colectivos civiles armados.

“La protesta ya no es solo un derecho sino un deber de cada venezolano, preservando la seguridad porque no hay un sistema de salud que no soporta la pandemia en estos momentos, es un deber acompañar a los educadores este 5 de octubre, informarse a través de las redes sociales porque las protestas y las convocatorias no las verán a través de ningún canal de televisión por la censura”, advierte Juan Guaidó, presidente del Parlamento.

El diputado Ismael León, quien fue incluido en la lista de indultos otorgados por Nicolás Maduro el mes pasado, tras su detención en enero de este año, asistió presencialmente a la sesión ordinaria. Hizo énfasis en que las protestas por falta de agua, gas, electricidad y gasolina se están dando en regiones consideradas como bastiones del chavismo como Yaracuy y Guárico. Insta a Miraflores a dejar de culpar a los partidos políticos de oposición por las manifestaciones y preguntarle a los alcaldes y gobernadores porqué hay tanto descontento social.

“Eso los tiene que llamar a la reflexión, su propia gente le pide libertad, desesperados por el hambre, no culpen a otras organizaciones políticas. En Santa María de Ipire piden la renuncia de la alcaldesa (Palmira Carmona) porque ella controla el despacho de la gasolina como su negocio, ya no es alcaldesa sino bombera”, acusa el parlamentario.

Educadores piden apoyo

Este jueves continuaron protestas por malos servicios públicos en distintas zonas de Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre, donde varios de sus habitantes trancaron vías públicas. En el municipio Baruta (distribuidor Santa Fe), en Caracas, un grupo de ciudadanos para exigir la restitución del agua, la luz y el transporte público.

Raquel Figueroa, de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela y representante de la unidad por el sector educativo, intervino como invitada en el debate. Alertó que a dos años de declarar la AN la emergencia humanitaria compleja en la educación, el sistema educativo está destruido y además se atenta contra la dignidad humana de los docentes. Esto por las condiciones de pobreza extrema, subrayó, en la que se encuentran maestros y profesores y la exclusión escolar aumentada por una educación a distancia sin las herramientas necesarias.

“El sector educativo ha decidido emprender una jornada de lucha a partir del 5 de octubre, que está organizada en todo el país, es una fecha emblemática por ser el día mundial de los docentes, activaremos la pedagogía y las clases en la calle, la educación sale a la calle en defensa de la educación y la libertad de Venezuela”, anuncia. Pidió respaldo a la protesta convocada, a lo que Guaidó respondió afirmativamente.

Más de 300 protestas

Durante la discusión los diputados indicaron que se han detectado más de 300 protestas en los últimos días en varias zonas del país, lo que ocasiona la reactivación del aparato represor del Estado. Denunciaron que no solo se trata de organismos de seguridad sino de grupos civiles armados, afectos al gobierno de Maduro.

Alertaron que pese a lo señalado en el informe de la Misión de Verificación de Hechos de Naciones Unidas sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad durante protestas, los funcionarios de las policías municipales, estadales, la Policía Nacional Bolivariana, entre otros cuerpos, siguen incurriendo en detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y allanamientos ilegales a viviendas.