Países que han declarado al Cartel de los Soles como “organización terrorista": ¿Cuáles son las  implicaciones?

A medida que transcurre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe para combatir el flujo de drogas hacia ese país, varios gobiernos y parlamentos, en seguidilla, han declarado al denominado como «organización terrorista» al Cartel de los Soles, con el que se vincula a la administración de Nicolás Maduro.

Los presidentes de Ecuador, Argentina, República Dominicana y Paraguay designaron sin medias tintas como “organización narcoterrorista internacional” al grupo delictivo cuya estructura no está plenamente identificada. De acuerdo con EEUU – el primer país en hacer la declaratoria contra el Cartel de los Soles en julio de 2025 – Maduro sería uno de los líderes, pero no el único.

“El tema de la declaración, en primera instancia, es solo de carácter político y presenta la posición política del país en relación con el tema. Sin embargo, podría interpretarse como un apoyo político a los EEUU que eventualmente podría ser utilizado como una base para una eventual forma de cooperación con ese país”, explica el experto en Derecho Internacional, Juan Sainz Borgo.

Ecuador y Paraguay

El segundo país luego de EEUU, en considerar al mencionado Cartel como “grupo terrorista de crimen organizado” fue Ecuador (15 de agosto). El presidente Daniel Noboa tomó la decisión por considerar al mencionado grupo como una “amenaza para la población nacional, el orden constituido, la soberanía e integridad del Estado»

Ordenó además al Centro Nacional de Inteligencia «analizar la incidencia de este grupo terrorista en los grupos armados organizados identificados a la fecha» en Ecuador, y coordinar «las relaciones con organismos de inteligencia de otros Estados a fin de reforzar el combate contra los miembros» del Cartel de los Soles. Ya desde el año pasado, Noboa había ordenado el despliegue de la Fuerza Armada ecuatoriana junto a la policía para combatir a unas 20 bandas dedicadas al narcotráfico.

En su defensa, el chavismo, en voces como la del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, han tildado a Noboa de “narcotraficante”, al facilitar supuestamente el flujo de drogas a través del océano Pacifico.

El 21 de agosto, el presidente paraguayo Santiago Peña firmó la designación del Cartel de los Soles como “organización terrorista internacional”. El decreto, según reseñó la agencia EFE, argumenta la obligación del Estado paraguayo «de redoblar sus esfuerzos» para combatir y prevenir la delincuencia transnacional «desde una perspectiva integral y multidimensional», con el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho, así como de garantizar la seguridad interna, nacional e internacional.

El decreto promulgado por la Presidencia de Paraguay toma en cuenta que EEUU es un «aliado estratégico» y que nombró al Cartel de los Soles como «entidad Terrorista Global Especialmente Designada».

A juicio de Sainz Borgo, los decretos presidenciales no dan piso a intervenciones en otros países, sino que buscan promover soluciones a un tema de seguridad nacional, como es el terrorismo, con un enfoque de orden público con participacion de las fuerzas armadas.

“Esa es una vieja posición del Gobierno de los EEUU con las FFAA latinoamericanas en la participación en la lucha contra la droga”, acotó.

El presidente de Ecuador Daniel Noboa declaró al Cartel de los Soles como «grupo terrorista de crimen organizado». Foto: EFE/ Carlos Durán Araújo

Argentina y República Dominicana no se quedaron atrás

El gobierno argentino, acérrimo adversario de la administración de Maduro a quien no reconoce como presidente, fue congruente con su posición sobre Venezuela y también declaró al Cartel de los Soles como “organización terrorista” (26 de agosto), al incorporarla al “Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia”.

“La decisión, adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región”, señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.

¿Qué implica la decisión según la Cancillería? Fortalecer los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado; reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia con socios regionales y multilaterales y habilita la aplicación de sanciones financieras y de restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de las organizaciones criminales y a proteger al sistema financiero argentino de un posible uso con fines ilícitos.

Entre tanto, el gobierno de República Dominicana aprobó un decreto el 2 de septiembre que ordena a los organismos de inteligencia y seguridad implementar medidas para evitar incursiones del Cartel de los Soles en su territorio. El Ministerio de Relaciones Exteriores debía además notificar a organismos internacionales y aliados estratégicos sobre la designación del Cartel como “entidad terrorista”. No se descarta coordinar “acciones multilaterales bajo el paraguas del derecho internacional, incluyendo sanciones y cooperación relevante”.

Congreso colombiano vs. Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostiene que el Cartel de los Soles “no existe”, porque así, afirma, lo han arrojado investigaciones judiciales en su país: pero el Congreso no está de acuerdo y, este 17 de septiembre, la Plenaria del Senado con 33 votos a favor y 20 en contra aprobó una propuesta para declarar al grupo como “organización criminal transnacional y terrorista que amenaza la seguridad nacional y regional”.

Los partidos Cambio Radical, Alianza Verde y Partido Liberal avalaron la propuesta, aunque este último reconoció que no se le puede imponer la decisión a Petro, con potestad sobre la política exterior del país, debido a la independencia de los poderes públicos. El Pacto Histórico se opuso.

“Lo mínimo es que este Senado, en coherencia hoy en esta proposición de la cual yo soy coautor, declaremos a ese denominado Cartel de los Soles como una organización criminal, transnacional y terrorista que está amenazando no solamente a la seguridad nacional y regional, sino la de otros países”, aseguró el senador Pulido Hernández, de Alianza Verde.

La administración de Maduro ha negado reiteradamente la existencia del Cartel y señalado a EEUU de fabricar un “falso expediente” para justificar una agresión armada contra Venezuela. El líder chavista, sobre quien pesa una recompensa por 50 millones de dólares ofrecida por EEUU por supuestas vinculaciones con el narcotráfico, se defiende y asegura que los señalamientos en su contra son “mentiras”.

La declaratoria del Cartel de los Soles y antes de la banda Tren de Aragua como grupos terroristas ha dado paso para que EEUU despliegue un operativo militar en el Caribe, con saldo hasta ahora de droga incautada y tres embarcaciones destruidas, supuestamente procedentes de Venezuela, según el presidente de EEUU, Donald Trump. La Casa Blanca ha asegurado que está dispuesta a usar “todo su poder” para el combate a los carteles de la droga latinoamericanos.

Antes de la declaratoria del Congreso colombiano, lo hizo el Parlamento de Perú el 3 de septiembre con 73 votos a favor, con una moción impulsada por la bancada ultraconservadora Renovación Popular.

El Parlamento señaló en un comunicado, según reseña de EFE, que el Cartel de los Soles es una «estructura criminal directamente vinculada al régimen de Nicolás Maduro» que «mantiene probados nexos con el narcotráfico y el terrorismo internacional», y, por ese motivo, constituye «una grave amenaza externa que pone en riesgo la estabilidad democrática y la paz» de Perú.

Diputados españoles y Eurocámara lo piden

El pronunciamiento más reciente es el del Senado español que pide al gobierno de Pedro Sánchez incluir al Cartel de los Soles en la lista europea de grupos terroristas. La moción fue impulsada por el partido ultraderechista Vox y apoyada por el Partido Popular (PP).

“Es un mensaje claro de que España no tolera que el crimen organizado se disfrace de gobierno legítimo ni que el narcotráfico se use como herramienta de dominación”, afirmó el senador Fernando Carbonell (Vox).

El Psoe, partido de Sánchez, no quiso apoyar la iniciativa al considerar que lo que se pretende con la moción es «diluir» el crimen organizado con el terrorismo. Recordó que la UE no incluye en su lista de organizaciones terroristas a las bandas de crimen organizado, aunque sí dijo que Europa y España reconocen «la peligrosidad y trascendencia global del Cartel de los Soles».

Una semana antes, el Parlamento Europeo aprobó con 355 votos a favor y 173 en contra pedir a la Unión Europea (UE) que declare terrorista al grupo asociado con actividades del narcotráfico. En la votación se opuso nuevamente el Psoe al que señalan de compartir la ideología del chavismo.

Aunque la resolución no tiene carácter vinculante, los eurodiputados aseguraron que “la proliferación de la delincuencia organizada y la actividad terrorista en las regiones fronterizas de Colombia con Venezuela se han convertido en corredores para el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el lavado de dinero, a menudo facilitados por estructuras transnacionales”, que a su juicio son una amenaza para Colombia y la seguridad en la región.