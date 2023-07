La propuesta de «orden de sucesión» que genera diferencias entre candidatos a primarias: Lo que opinan analistas

Qué hacer en caso de que el ganador de las elecciones primarias de la oposición no pueda inscribirse como candidato presidencial en los comicios de 2024, como consecuencia de una inhabilitación política, es una interrogante que algunos actores políticos demandan responder antes de la celebración de la contienda opositora y frente a la radicalización que comienza a exhibir el chavismo en el poder.

En el debate denominado «los candidatos hablan» en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) este 12 de julio, fueron evidentes las diferencias entre los aspirantes a Miraflores al ser consultados por un «orden de sucesión» que reflejaría quién podría sustituir al ganador de las primarias en caso de que esté inhabilitado.

Analistas políticos consultados por Efecto Cocuyo estiman como más probable que los candidatos a las primarias del 22 de octubre, lleguen a un acuerdo sobre ese y otros temas luego de la contienda opositora y sus resultados, por cuanto, señalaron, el liderazgo que allí quede definido tendrá influencia sobre las decisiones que se tomen de cara a 2024, apoyado en el voto popular.

«No es una respuesta fácil y es más fácil decirlo que hacerlo. La oposición no puede entregarle la selección del candidato al gobierno, sería decirle a (Nicolás) Maduro: si usted inhabilita a este candidato lo sustituyo por este para que también vaya por ese otro candidato y al final resulte uno que no le moleste, es justo eso lo que se quiere evitar a toda costa», sostuvo el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, Benigno Alarcón.

Para Alarcón hay que tomar en cuenta lo que dice la gente, por lo que se debería luchar por la participación del ganador de las primarias hasta el final, que sería poco antes de las elecciones presidenciales, porque de lo contrario, señaló, no tiene sentido ir a la consulta interna.

Advirtió que el gobierno de Maduro hará lo posible por detener las primarias y que si ese es el escenario, tampoco se puede tomar una decisión (consenso) de espaldas a la gente e imponer un nombre.

Quiénes están a favor del «plan b»

La propuesta de un «orden de sucesión» fue hecha públicamente por la candidata a las primarias, Delsa Solórzano, el pasado 7 de julio. Los también aspirantes a Miraflores, Tamara Adrián, Freddy Superlano y Carlos Prosperi comparten la idea, mientras que Andrés Caleca propuso un encuentro privado entre los abanderados para discutir ese y otros escenarios de obstáculos que Miraflores promoverá para «sabotear» o impedir las primarias. Dicho encuentro se produciría el lunes 17 de julio.

«Si no somos capaces de articular entre nosotros, yo quiero preguntar entonces cómo vamos a articular luego, yo estoy compitiendo porque quiero ganar las primarias y me corresponde articular con aquel que me va a entregar el gobierno. Si no podemos articular no seremos capaces de hacer buena la unidad y de hacer respetar el derecho de la gente a participar y luego articular para que sea posible conseguir condiciones electorales, ganar la presidencial y cobrar», advirtió Solórzano tras el debate.

Adrián por su parte, propuso que de llegarse a un acuerdo sea «secreto» para que Miraflores no actúe según el contenido. Mientras que Superlano llamó de nuevo a seguir el ejemplo de Barinas, donde tres candidatos la Gobernación, incluyéndolo, fueron inhabilitados y de igual forma el cuarto nombre, el de Sergio Garrido, resultó ganador en la repetición de los comicios, ordenada por el Poder Judicial, por la unidad generada alrededor de su figura.

«No hay garantía de que María Corina Machado sea la última inhabilitada, el gobierno parece avanzar hacia un escenario como Nicaragua porque de lo que acusa a Machado, supuesta corrupción, pedir sanciones, también puede acusar a cualquiera de los candidatos, especialmente los que fueron diputados, por lo que se aboga por un plan b que garantice un candidato para 2024 que cuente con apoyo», expresó el politólogo Tony Frangie Mawad.

Los que están contra la «sucesión»

María Corina Machado, quien según las encuestas, lidera la intención de voto para las primarias con 55,2% según Delphos, se opone a dicho «plan b», al igual que el candidato de la Causa R, Andrés Velásquez porque sería como permitir al gobernante Maduro escoger a su contendiente en las presidenciales.

Para Alarcón, es lógico que quienes no tienen opción de triunfo según las encuestas y sumado a ello, no están inhabilitados, estén a favor de trazar un orden de sucesión porque serían los beneficiarios.

«Es el momento de enfrentar y desafiar a la tiranía. El candidato que va a derrotar a Maduro lo va a poner la gente, no Maduro. Tampoco lo van a poner pactos de cúpulas de partidos políticos (…) Estoy convencida que mientras más obstáculos nos pongan más empeño hay que asumir. Voy a respetar la voluntad de los venezolanos que se exprese el 22 de octubre, voy hasta el final», reiteró Machado en rueda de prensa, luego de culminar el debate en la UCAB.

Ante las divergencias, Alarcón estima que el acuerdo sobre qué hacer de cara a 2024 es más probable que se produzca después de las primarias, en caso de que se celebren, que antes, puesto que el ganador tendrá incidencia en la elección del sucesor de ser obligatorio por las circunstancias.

«El que esté seguro de ganar las primarias no va a querer llegar a un acuerdo antes de tener una base de poder», afirmó.

¿Qué dice la Comisión de Primaria?

Mawad advierte que de no llegarse a un acuerdo, con la negativa de Machado a una sucesión en caso de que gane las primarias y continúe inhabilitada como uno de los escenarios, podría producirse una fractura importante en la oposición que lleve al lanzamiento de otro candidato presidencial fuera del consenso.

«Hay que asegurarle a la ciudadanía que hay un plan b en cuanto a inhabilitaciones y otros puntos como el consenso y qué es lo primero que hará la oposición en caso de llegar a Miraflores, si habrá o no una transición. Creo que la oposición tratará de llegar a un acuerdo antes de las primarias pero no necesariamente lo logrará», apuntó.

Apostó a que segura María Corina Machado de ganar las primarias, esperará los resultados de la consulta para impulsar un plan de cara a 2024, alrededor de su liderazgo sea o no la candidata final.

La Comisión Nacional de la Primaria se concentra en llevar adelante el proceso con los retos logísticos que le impone no contar finalmente con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE) y deja el tema de las inhabilitaciones y de un orden de sucesión a los factores políticos para que tomen una decisión final.

La Comisión decidió que las inhabilitaciones no eran impedimento para inscribirse en las primarias, por lo que pudieron postularse Henrique Capriles y Superlano, mientras que Machado fue sancionada después de su inscripción.

«Es un tema que se ha tocado en diversas oportunidades pero nunca se ha tomado una decisión de si gana un inhabilitado le correspondería a tal cual, más bien lo que hemos mantenido es que nos toca defender la voluntad del elector en la primaria y que ya después los partidos serían los que tendrían que dar una batalla», expresó la integrante de la Comisión Corina Yoris a Efecto Cocuyo.