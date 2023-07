Candidatos a primarias se reunirán para acordar estrategia frente a inhabilitaciones y otros obstáculos

El debate entre ocho precandidatos a las elecciones primarias de la oposición, previstas para el 22 de octubre, generó el compromiso entre los aspirantes a la Presidencia de la República de reunirse la próxima semana para conversar sobre los escenarios de obstáculos que puede imponer el poder político, tanto a las elecciones primarias como en la carrera a las presidenciales de 2024.

En el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) como escenario del debate, el único momento tenso en las respuestas de los candidatos fue cuando se les preguntó por el «orden de sucesión» en caso de que el ganador de las primarias resulte inhabilitado.

Al responder, el candidato independiente, Andrés Caleca planteó al resto hablar en «privado» de los escenarios de cara a las primarias con todos los obstáculos esperados, trazar una ruta en conjunto y llegar a acuerdos. Esto, en vista de que los candidatos expresaron diferencias en torno al tema de las inhabilitaciones, por ejemplo, María Corina Machado dice que hay que seguir con el ganador de las primarias «hasta el final» mientras que Delsa Solórzano habló de ser realistas y tomar previsiones.

En la rueda de prensa posterior al debate, los aspirantes a Miraflores mostraron su apoyo a la necesidad de reunirse entre ellos.

Articulación en privado

La abanderada de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, confirmó que los candidatos a las primarias llegaron a un acuerdo para reunirse la semana próxima y «comenzar a conversar».

«Si no somos capaces de articular entre nosotros, yo quiero preguntar entonces cómo vamos a articular luego, yo estoy compitiendo porque quiero ganar las primarias y me corresponde articular con aquel que me va a entregar el gobierno. Si no podemos articular no seremos capaces de hacer buena la unidad y de hacer respetar el derecho de la gente a participar y luego articular para que sea posible conseguir condiciones electorales, ganar la presidencial y cobrar», advirtió Solórzano.

La también candidata a las primarias, Tamara Adrián recalcó que sí debe producirse un acuerdo entre los abanderados pero que debe tener carácter privado, para que Miraflores no actúe según el contenido.

«El acuerdo debe ser privado porque sería darle armas a la autocracia para atacar, sabiendo el contenido de ese acuerdo, pero debe existir», sugirió.

Carlos Prosperi, de Acción Democrática (AD), también compartió la idea de que debe haber una discusión sobre el tema de la sucesión entre los candidatos a las primarias e intentar llegar a un acuerdo sobre la ruta a seguir.

«Barinas tiene que ser un ejemplo, tenemos que tener madurez política, no se trata de una organización política sino de un país. El mecanismo que se adopte lo vamos a aceptar, hoy el candidato es Venezuela», dijo.

Henrique Capriles de Primero Justicia, no asistió al debate por considerar que exhibiría mucho más las diferencias en la oposición, pero pidió a la Plataforma Unitaria Demcorática convocar a una reunión entre los candidatos a las primarias para evaluar escenarios y definir estrategias.

Las diferencias

Fuera del debate, tanto Machado como Andrés Velásquez reiteraron sus posturas: no están de acuerdo con un orden de sucesión luego de las primarias porque los electores, advirtieron, y no el gobernante Nicolás Maduro a través de las inhabilitaciones, son quienes deben escoger al candidato presidencial opositor para 2024.

«Es el momento de enfrentar y desafiar a la tiranía. El candidato que va a derrotar a Maduro lo va a poner la gente, no Maduro. Tampoco lo van a poner pactos de cúpulas de partidos políticos (…) Estoy convencida que mientras más obstáculos nos pongan más empeño hay que asumir. Voy a respetar la voluntad de los venezolanos que se exprese el 22 de octubre, voy hasta el final», reiteró Machado.

Velásquez llamó a que el ganador de las primarias tenga el apoyo total e irrestricto del resto de los candidatos y factores políticos y que se luche por su inscripción como candidato presidencial en 2024.

«Para mí no está contemplado ningún planteamiento de sustitución (de candidato), sería una situación de entreguismo que permitiría al régimen hacer lo que le dé la gana con nuestro candidato. Estamos haciendo una primaria en resistencia», recordó.

Plantean acuerdo de gobernabilidad

El candidato de Voluntad Popular, Freddy Superlano instó al igual que Prosperi a recordar el ejemplo de las elecciones de la Gobernación de Barinas, donde ante la inhabilitación de tres candidatos, surgió un cuarto, Sergio Garrido, que igual derrotó al chavismo «en su cuna», en la repetición de los comicios, producto de la unidad lograda en torno a su postulación.

«No se trata de un liderazgo, de nombres. Confiamos en la capacidad de responder de la gente. No había que desaprovechar la oportunidad del cambio por ego, no se trataba de Superlano, de Aurora (su esposa) sino de la gente que había puesto sus expectativas en un cambio en Barinas», resaltó.

Por su parte, el candidato de Concertación Ciudadana, César Pérez Vivas, planteó además la firma de un acuerdo de transición y gobernabilidad entre los candidatos que deberá ser respetado por el ganador en caso de llegar a Miraflores. Explicó que su contenido debe explicar cómo será dicho proceso que marcará el tránsito «de la dictadura a la democracia», una vez sea relevado Maduro del poder.

Vale acotar que al momento de la inscripción de las candidaturas a las primarias, los aspirantes a Miraflores debían firmar como requisito, un programa mínimo de gobierno que deben defender y respetar en caso de ganar las primarias y luego las presidenciales, que al parecer se ha retrasado producto de desacuerdos. La Comisión Nacional de la Primaria también evalúa que la firma se haga en un acto público.

Con información de Reynaldo Mozo