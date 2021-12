Oposición en Barinas busca contrarrestar ventajismo del Psuv con el cara a cara

«Están en campaña (el chavismo) fuerte aquí, están tapando los huecos que nunca habían tapado, hay cuadrillas guadañando, pintando aceras; es lo que hace el Psuv, la revolución cada vez que vienen unas elecciones (…) nos llegó la bolsa del Clap hace una mes, esta semana nos volvió a llegar (16Dic) y teníamos más de seis meses sin Clap antes de las elecciones pasadas», comenta Armando Otto Quintero de 61 años, habitante de Socopó, Barinas.

Ni a Quintero ni a los representantes de los partidos políticos que hacen vida en la región les asombra el proceder de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. «Es lo normal cada vez que hay elecciones, luego se olvidan, la gente ya lo sabe», advierten dirigentes consultados por Efecto Cocuyo.

Aún así no dejan de denunciar «ventajismo y uso de recursos públicos» a favor del abanderado del chavismo a la gobernación de Barinas que es, esta vez, el exministro de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza.

«No nos vamos a cansar»

De acuerdo con el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la repetición de los comicios en la entidad llanera, por orden del Tribunal Supremo de Justicia, la campaña inicia este 22 de diciembre y culmina el 6 de enero, en plena época de festividades navideñas.

Las organizaciones políticas de oposición y habitantes de Barinas advierten que la campaña adelantada del Psuv, a través del despliegue de obras y jornadas gubernamentales, ya arrancó desde que se anunció la candidatura de Arreaza. ¿Cómo contrarrestar el ventajismo? «Nos verán repartiendo volantes hasta en el río», asegura Richard Ojeda, secretario general de Avanzada Progresista (AP) en la región.

Agradezco a @Maby80 @rosich13 y @kharlach, hermanas que me dio la vida, por acompañarme a #Sabaneta y darme la fuerza de #Chávez en este desafío histórico en #Barinas. Mi abrazo desde el Alma. ¡Venceremos! pic.twitter.com/4FEH6a98gM — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) December 17, 2021

AP, liderada por Henri Falcón, decidió apoyar la candidatura de Sergio Garrido de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a diferencia de otros partidos que también integran la llamada Alianza Democrática como Acción Democrática (de Bernabé Gutiérrez) y Cambiemos, que postularon a Claudio Fermín.

«Mucha gente que no votó en noviembre ahora se siente motivada porque ya se le ganó al gobierno. Haremos casa a casa, cara a cara, no nos vamos a cansar, no descansaremos ni un día hasta enero», asegura Ojeda.

AP, al igual que Fuerza Vecinal, espera a que el CNE le permita adherir su tarjeta a la candidatura de Garrido, fuera de la Alianza Democrática. Denuncian que de manera arbitraria el ente comicial no admitió el cambio pese a que la postulación de Garrido se hizo en el lapso establecido.

En Revolución se trabaja en equipo y atrás ves de @GasTachira en articulación con la corporación @gasdracula se realizó despacho de gas doméstico en el municipio #Barinas del estado #Barinas en beneficio de 122 familias del sector Los Pinos @gas_comunal #VenezuelaSeRespeta pic.twitter.com/3Z3nmxbJWx — TomaTuTomate (@TomaTuTomate11) December 17, 2021

«La gente sabe y no se dejará engañar»

La secretaria general de Cambiemos, Sonia Azuaje, tolda que postuló a Fermín, expresa que el triunfo opositor en Barinas, desconocido por el TSJ, es una buena base para la campaña electoral y para contrarrestar el poderío rojo. Enfatiza que igual se hará «el mejor esfuerzo» para reforzar el mensaje de cambio en el estado.

«Estamos en precampaña, visitando equipos políticos parroquiales, comunidades, en el tú a tú con la gente, nosotros también organizamos nuestro uno por diez. La mejor manera de contrarrestar todos los recursos que invierte el chavismo es con la verdad, que sigan metiendo la plata que quieran porque los barineses saben que es una mentira y que después que ganan se desaparecen y se olvidan del pueblo», sostiene Azuaje.

Otro elemento que buscan combatir, según dijo, es la «campaña sucia» promovida por factores de la MUD en la entidad, que señala a la Alianza Democrática como «agentes del gobierno de Maduro» para dividir a la oposición o «chavistas disfrazados».

#EsNoticia🔴Entregan más de dos mil bombillos de tecnología LED en los estados Apure y Barinas. Los trabajadores de la estatal eléctrica, abordan semanalmente las comunidades llaneras para conocer y dar solución oportuna a las necesidades planteadas.#SiembraLibertaria#17Dic pic.twitter.com/sm0oz1Dfro — Ministerio de Energía Eléctrica (@mppeevzla) December 17, 2021

«Esa campaña nos hizo daño en las pasadas elecciones y es parte de un sector excluyente que cree que sus radicales son los únicos que tienen derecho a postularse. No somos chavistas, no estamos a favor de la confrontación ni la abstención», subrayó.

Apuestan a mayor participación

El candidato de la MUD, Sergio Garrido, también indica a Efecto Cocuyo, que las baterías de la maquinaria partidista que lo acompañan en la candidatura por la gobernación a raíz de la inhabilitación de los Superlano, se enfilarán a promover una mayor participación de electores. Recalca que es necesaria una «alta asistencia» a los centros de votación barineses para que se ratifique la voluntad de cambio ya manifestada el 21 de noviembre.

«Nuestro esfuerzo será mayor para salir a hablar con el pueblo, antes no se creía que se podía ganar pero sí se pudo, ahora hay que repetirlo y redoblar esfuerzos para propinarle al chavismo una segunda derrota consecutiva. Iremos al contacto cara a cara con la gente en todas las parroquias para vencer la abstención, mientras mayor sea la participación mayores serán las posibilidades», expresó.

De acuerdo con el CNE, la participación en el estado llanero alcanzó alrededor de 45,49 % participación de electores el 21 de noviembre. Datos obtenidos por Efecto Cocuyo sobre la votación de los comicios regionales y municipales, revelan que 11 de 12 municipios de Barinas ya no son chavistas.

Garrido, quien resultó electo como primero de la lista de la MUD para diputado regional en noviembre y ahora aspira a la gobernación, advierte que el pueblo de Barinas «está crecido como un río» y que a pesar de las «maniobras» del chavismo, nada lo podrá detener «así le pongan una represa».

Buscan candidatura unitaria

Los factores políticos, incluido Cambiemos, revelan que existen conversaciones para lograr una candidatura unitaria del antichavismo en la región, por lo que no se descarta que haya declinaciones de candidaturas. AP y la MUD piden considerar que el 21 de noviembre venció la opción política de Freddy Superlano, postulado por la tarjeta de la manito, por lo que es lógico que el resto se sume a la candidatura designada por dicho sector de oposición.

«Sería mezquino no apoyar a la candidatura de la MUD después de lo que ocurrió y ellos han abierto las puertas a todas las organizaciones que se quieran sumar. Garrido es un líder en la región, no es un extraño y eso le da empuje a su opción», admite Ojeda.