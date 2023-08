Lo que unifica a parte del chavismo crítico representado por exministros, exfuncionarios y exmilitantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), es que no votarán por Nicolás Maduro en caso de que se presente a la reelección en las elecciones presidenciales de 2024.

Sobre cuáles posibles candidatos apoyarían, las posiciones varían y resulta interesante que algunos nombres de los que competirán en las primarias opositoras no le son indiferentes.

El primero en anunciar públicamente su apoyo a una candidatura a las primarias previstas para el 22 de octubre es el exministro de Finanzas durante el gobierno de Hugo Chávez, Rodrigo Cabezas, también fundador del movimiento político Zulia Humana.

Durante un acto la entidad del occidente del país, Cabezas expresó que considera que Henrique Capriles Radonski, de Primero Justicia, capaz de unificar a un movimiento que tenga las fuerzas suficientes para derrotar a Maduro por la vía electoral. Explicó que se tomó la decisión basado en los intereses del país.

«Estamos juntos para salir de esto. Hemos entregado nuestra decisión política de no colocar nuestros intereses ideológicos ni personales por encima del país. Nos pueden quitar la vida, pero jamás la libertad (…) Henrique en tus manos está. Con ustedes, Henrique Capriles Radonski, nuestro candidato», exclamó el también profesor de la Universidad del Zulia al presentar al exgobernador de Miranda.

La exministra de la Juventud del gobierno de Hugo Chávez, Maripili Hernández, convertida también en crítica de la gestión de Maduro expresó solidaridad con Capriles cuando fue agredido físicamente a principios de junio, por simpatizantes del gobierno en Valencia, estado Carabobo.

De las filas rojas, considera que el gobernador de ese estado, Rafael Lacava sería un buen candidato para sustituir a Maduro.

Discurso inclusivo de Caleca

El exviceministro para América del Norte y Europa y expresidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) del primer gobierno de Maduro, Alejandro Fleming, señaló que votará por un proyecto que conduzca al desarrollo del país o al menos avance en ese propósito, más allá de un nombre o de una ideología.

Consultado por Efecto Cocuyo subrayó que es hora de votar «con conciencia» y no por alguien que alimente sentimientos de odio de sectores extremistas del país.

Alejandro Fleming destaca discurso inclusivo de Andrés Caleca

Afirma que las primarias de la oposición son «un paso en falso, disfrazado de ejercicio democrático» que solo generarán desgaste y pondrán en evidencia debilidades y contradicciones de los actores políticos que adversan al gobierno.

Para Fleming la unidad opositora es una «quimera» y un «matrimonio forzado». Sin embargo cree que el expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Andrés Caleca, es un buen candidato y fuera de las primarias, Antonio Ecarri.

«Andrés Caleca pareciera ser el único de los candidatos que reúne las condiciones para postularse a la elección presidencial, aun cuando no ha presentado un programa de gobierno”, afirmó.

Además, añadió que “al menos yo no lo he leído. Su discurso es inclusivo y centrado en la ciudadanía; y no revanchista como ocurre con el de los demás candidatos que se exhiben en la comparsa de las primarias y que se desviven lanzando puñales al gobierno, alimentando con fuego el odio que desde hace años los consume», sostuvo.

Popularidad de María Corina

No han expresado que la apoyan, pero el exministro de Turismo, Andrés Izarra y el exgobernador de Aragua, Rafael Isea, reconocen el apoyo popular que tiene en los actuales momentos María Corina Machado (MCM), al punto que la comparan con el fenómeno electoral de Chávez en 1998, al mostrarse como una especie de «redentora» y antipartidos tradicionales.

De allí que consideran una mala estrategia que el poder político la inhabilite y promueva agresiones en su contra en las regiones donde hace giras.

“¿Te imaginas a María Corina Machado yendo a la primaria? Eso se convierte en un cohete hacia Miraflores. Ante ese escenario, el madurismo se atrinchera”; “La oposición no le quedará otra que plegarse a María Corina, incluso, la más moderada y de alguna forma se repite el escenario de Chávez en el 98”, ha escrito Izarra en sus redes sociales.

«La verdad no entiendo el objetivo político de la primaria, unos dicen que es para escoger un candidato, pero niegan que con eso se elige el jefe de la oposición. MCM, a su vez, lo ve no solo como una oportunidad para movilizar a la gente, intentando montarse en la ola de la popularidad con que las encuestas parecen favorecerla, sino de imponer su agenda, convertirse en la jefa de facto de la oposición y hasta cambiar la composición del equipo que negocia en México» aclaró a Efecto Cocuyo.

Pero el también exministro de Comunicación e Información advirtió que una cosa es ganar las primarias y otra ser el mejor candidato para ganar unas presidenciales en las actuales condiciones, además que duda que la consulta opositora interna sea exitosa desde el punto de vista logístico y de la movilización que puede generar y cree que dejará más dividido al antichavismo.

«Yo soy chavista, no comulgo con los principios ni el plan político de la oposición como se dibuja hasta ahora. Las trincheras de la lucha política no son solo electorales. En Venezuela necesitamos un candidato que nos regrese la esperanza, que sea capaz de dibujarnos un futuro donde encontrarnos como nación. Solo un candidato chavista, que no ha aparecido aún, puede revivir la esperanza», agregó sin mencionar nombres de posibles candidatos.

Inhabilitaciones: ruta peligrosa según Isea

Isea, quien actualmente vive en Estados Unidos, opinó que el camino de las inhabilitaciones políticas «luce peligroso» y es una «muestra de desesperación indefendible» que advirtió, no ayudará al candidato del Psuv, «sea quien sea».

El también exdiputado nacional duda que Maduro se lance a la reelección, debido a su baja popularidad.

«¿Quién será el genio que sugirió la inhabilitación de Machado en respuesta al crecimiento de su candidatura? Yo hubiese sugerido más bien que cambiaran al candidato del madurismo que no le gana ni a un vocero de cualquier Consejo Comunal», opinó igualmente en Twitter.

No simpatizan, pero…

El excoordinador nacional de Clase Media Socialista, Carlos Hurtado, antiguo movimiento integrante del Gran Polo Patriótico y también crítico de la gestión de Maduro, señaló que si bien es cierto, no simpatiza con ningún candidato a las primarias porque no se identifica con sus propuestas ni mensaje, sí comulga con el ánimo electoral y con la idea de un cambio político.

«La gran mayoría de los venezolanos estamos en ánimos de que aquí exista un cambio, político, social, económico y que de verdad el país se enrumbe hacia una prosperidad y crecimiento. Coincido con el ánimo de la mayoría, de que ese cambio se pueda conseguir por la vía electoral, pacífica y de respeto», dijo.

Sin embargo, llamó a deponer ideologías y diferencias si se presenta una oferta «razonable» de programa de gobierno, «madura», que se identifique con los problemas del país y si existe la posibilidad de que desde diversos sectores, incluyéndose, puedan todos aportar para que esa persona escogida lo lleve a cabo.

¿Cómo atraer al chavismo descontento?

Hurtado instó a los aspirantes a Miraflores a dar un mensaje libre de revancha, odio, resentimiento y «mostrarle futuro al sector del chavismo» en relación con la continuidad de algunos programas sociales y «transmitir esperanza». Asimismo, adoptar la idea de la transición y no promover que arrasará con todo lo existente para imponer otras líneas porque, afirmó, no será fácil.

«Un buen candidato presidencial no es aquel que se postula para enfrentar a alguien, aunque en la práctica lo haga, ni aquel que elabora una estratagema para captar adeptos a otras causas. Un buen candidato presidencial es aquel que, además de presentar su nombre, muestra al país un programa serio de gobierno con objetivos específicos, realistas y concretos que puedan evaluarse en el tiempo (…) Este programa serio de gobierno no es otra cosa que un plan económico detallado que permita el desarrollo del país», acotó Fleming.

