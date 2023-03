El chavismo crítico hace sus cuentas: acabaron con escuelas bolivarianas y el ambiente (y V)

Quienes alguna vez acompañaron a Hugo Chávez en la gestión de gobierno e instituciones públicas cuentan su visión de lo que consideran ha sido alejarse del «legado» que, a su juicio, dejó el teniente coronel, que cumple 10 años de fallecido este domingo 5 de marzo.

Justo hace 10 años, el entonces vicepresidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, anunció desde el Hospital Militar de Caracas el deceso -como consecuencia de un cáncer- del recién reelecto presidente de la República para un tercer mandato consecutivo desde 1998.

El “sucesor”, ungido por Chávez el 8 de diciembre de 2012, es señalado hoy día por el chavismo crítico de acabar con el “legado” del mandatario fallecido; y junto a dirigentes como Diosdado Cabello y una “cúpula en el poder” de ser los verdaderos “disidentes” del chavismo al traducir en hechos y acciones el pensamiento socialista del líder.

¿De qué manera Maduro acabó con el “legado”? El exministro de Educación y de Energía Eléctrica de Chávez, Héctor Navarro, y la exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, expusieron a Efecto Cocuyo su visión de los cambios ocurridos en el país a 10 años de la muerte de Chávez, desde cierta “añoranza” por quien, aseguran, sí hizo cosas positivas por el país pese a los errores cometidos.

Otro país

Disminución de la pobreza por una mejor distribución de la riqueza, aunque apoyada en un gasto público que economistas advertían como insostenible, una inflación que rondaba 20% para marzo de 2013, una moneda con tres ceros menos, precios del petróleo en bajada en clara amenaza a programas sociales y un sistema de salud “estable”. Así estaba Venezuela, en parte, tras la muerte del presidente en ejercicio. ¿Cómo está el país 10 años después?

“Las cosas han cambiado y mucho, especialmente para los trabajadores, para los que recibimos una remuneración o una pensión en bolívares. Sólo para citar algunas cifras, según la encuesta Encovi de la Ucab, la pobreza en Venezuela para 2014 era del 47 % mientras que hoy alcanza 96,2 %”, dice el exministro Navarro.

El dos veces titular de la cartera de Educación (1999-2001, 2008-2010) resaltó la precaria situación de los trabajadores venezolanos por los bajísimos salarios, al punto de ser comparados con países como Haití en América y las naciones más pobres del continente africano.

“De la misma manera, el PIB que cuando asumió Chávez era de 95 mil millones de dólares, con él se elevó a 334 mil millones para 2013, para caer en manos de Maduro 70 % entre 2013 y 2019”, apuntó.

Navarro, quien fue uno de los funcionarios que más permaneció en el tren Ejecutivo de Chávez entre 2002 y 2013, resiente que la atención, que a su juicio fue permanente en las áreas de salud y educación durante la gestión del mandatario fallecido, hoy se haya desvanecido.

“Hoy los hospitales ni siquiera reciben los insumos básicos y hay varios cuya construcción se encuentra paralizada prácticamente desde la muerte de Chávez; y el impulso que tuvimos, reconocido por la Unesco, en cuanto a construcción de unidades educativas, desde escuelas hasta instituciones de educación superior, en alfabetización, con las Escuelas Bolivarianas, con el Programa de Alimentación Escolar, y la dotación de útiles escolares, simplemente desapareció”, reprochó el también exdiputado.

Al ser reelegido en los comicios presidenciales de 2012, Chávez prometió impulsar aún más la entrega de viviendas y mejorar los salarios de los trabajadores. Para enero de 2023, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 600 protestas por bajos salarios, protagonizadas principalmente por docentes, profesores universitarios y profesionales y trabajadores de la salud, jubilados y pensionados. En enero de 2022 fueron 347 las acciones de calle de este tipo.

Los bajos salarios han llevado a la renuncia de los educadores en todos los niveles del sistema para procurarse el sustento con otros oficios. Los trabajadores de la salud también reclaman dotación de los centros de salud de insumos, equipos y medicamentos.

Naturaleza arrasada

La exdefensora del Pueblo (2007-2014), Gabriela Ramírez, resaltó el ecocidio que se comete al sur del país con la explotación minera, lo cual junto a la economía en general y la precariedad de las condiciones de vida de los docentes venezolanos, son áreas que presentan gran deterioro a lo largo de 10 años de gobierno madurista, desde su punto de vista.

En su tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, divulgado en septiembre de 2022, la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas destacó las presuntas concesiones que habría otorgado el gobierno al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para explotar oro en Bolívar. Esto como parte de una economía ilegal que opera en la zona y que incluye tala indiscriminada de árboles, tráfico de drogas, armas, combustible y medicinas y ataques y esclavitud de la población indígena.

“Chávez revocó las licencias de explotación de oro, mientras que Maduro prostituyó la selva, se la entregó a bandas criminales, grupos ilegales, se extermina a los indígenas que fue una población a la que Chávez reivindicó sus derechos”, condenó.

Gobierno neoliberal

Tanto Héctor Navarro como Gabriela Ramírez señalan abiertamente a Maduro de “complacer” y gobernar para grupos poderosos “viejos y nuevos”, nacionales y trasnacionales, con políticas que solo los favorecen a ellos tales como la aprobación de la Ley de Zonas Económicas Especiales y trato preferencial a “lujosas” importaciones.

“Chávez era, por su naturaleza, socialista, favorable a un papel muy activo del Estado en la economía y de allí las múltiples nacionalizaciones efectuadas, independientemente de los errores por exceso o por defecto. Con Maduro estamos asistiendo a una quiebra y desmantelamiento de empresas del Estado y su privatización tal como ocurrió en la llamada cuarta república con Cantv”, sostuvo Navarro.

El ingeniero eléctrico de profesión aseguró que las estatales Movilnet, Cantv, Pdvsa y Corpoelec están en la mira de Maduro para su próxima privatización, algo advertido y criticado entre las filas del Psuv.

Mencionó además el tema del regreso de los casinos, cuya eliminación o disminución ordenó Chávez por su impacto negativo en los valores de la sociedad y que ahora Maduro revierte a favor de intereses económicos.

“Las políticas económicas del gobierno de Nicolás Maduro son abiertamente neoliberales y favorables a los grandes capitales nacionales e internacionales”, recalcó.

Legado se desvanece

El gobierno de Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y sus seguidores organizados conmemoran 10 años de la “siembra” del comandante Chávez con llamados a mantener vivo su legado, su palabra, escuchar sus discursos y reflexionar en torno a ellos.

Exaliados políticos y analistas como el excoordinador de Clase Media Socialista, Carlos Hurtado, ven en el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, integrante de lo que se conoce como el “chavismo originario”, el encargado de mantener “viva” la palabra de Chávez entre sus seguidores con simbología, videos de sus discursos, imágenes. También acostumbra a realizar actos públicos en el llamado Cuartel de la Montaña, en la parroquia 23 de Enero, donde reposan los restos del exmandatario.

A nuestro amado Comandante Chávez debemos recordarlo con alegría, fervor patrio y compromiso revolucionario, como presente y reto de futuro. Siempre con la mirada puesta en el horizonte de la Venezuela del siglo XXI. ¡La Venezuela que echa pa' lante! pic.twitter.com/ZkVigBPjAD — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 3, 2023

Para exfuncionarios de la gestión de Chávez, no solo Héctor Navarro o Gabriela Ramírez, sino otros como el exministro de Comunicación e Información Andrés Izarra; del Petróleo Rafael Ramírez y exaliados políticos; el gobierno de Maduro y la alta dirigencia “usa y abusa” de la imagen de Chávez a conveniencia mientras elimina poco a poco sus símbolos y acaba con su legado.

“Ni el opositor más radical hubiera hecho un mejor trabajo que Maduro para arrasar con el proyecto chavista y echarle sal. La democracia participativa y protagónica que impulsó Chávez ahora es solo un movimiento en defensa y al servicio de un gobierno represor”, fustigó la exdefensora.

Para la también exdiputada del Psuv, el capital político que aún conserva Maduro proviene de la “añoranza” hacia Chávez por parte de la militancia. Sostuvo que en las filas del chavismo hay una historia de lucha unida que es difícil de romper. De allí los constantes llamados de Cabello y de Maduro a la unidad en cualquier circunstancia.

¿Una candidatura del chavismo crítico?

Navarro también advirtió que “amor con hambre no dura”, por lo que usar la imagen de Chávez no le servirá por mucho tiempo al gobierno de Maduro, a quien, acotó, también lo ha beneficiado que la oposición no tenga una propuesta que le haga creer al capital político chavista que bajo su gobierno podría vivir mejor.

No en vano, resaltó, que Maduro tiene 80 % de rechazo pero los opositores también, mientras que Chávez solo, y aun sin existir físicamente, conserva su espacio entre las preferencias con casi 50 %. Una encuesta publicada por More Consulting en agosto de 2022 reveló que si Chávez fuera candidato 48,2 % votaría por él.

De hecho, una transición dentro de las filas del chavismo es un escenario que siempre ha estado presente ante el fracaso de las estrategias opositoras. Para Navarro y Ramírez, no existe un chavismo disidente o un movimiento encaminado a convertirse en una alternativa electoral frente a Maduro, en parte por la dispersión de quienes no acompañan al gobierno (algunos como Gabriela Ramírez e Izarra fuera del país) y la represión.

“Siempre insisto en que el chavismo es un sentimiento popular que está vivo, mientras que el madurismo es un grupo político en el poder que hace uso de él para mantenerlo. Un disidente del chavismo sería alguien que rechaza por sus palabras o por su acción, ese sentimiento popular y mayoritario aunque afirme lo contrario. Desde ese punto de vista Maduro, Cabello y otros dirigentes del Psuv son grandes disidentes del chavismo”, afirmó el exministro.

La exdefensora recuerda que el general Raúl Isaías Baduel murió encarcelado y que el mayor general, Miguel Rodríguez Torres, estuvo detenido cuatro años acusado de conspiración por asomar su candidatura presidencial, para luego ser desterrado.

El único que ha dicho públicamente que de poder regresar al país se lanzaría a la presidencia es el exministro del Petróleo, Rafael Ramírez, sobre quien pesa orden de captura internacional, acusado de corrupción durante su gestión en Pdvsa.

El chavismo crítico, subrayaron, quiere que el país mejore y espera por una alternativa realmente democrática que pueda restituir los derechos individuales y colectivos “arrebatados” por el poder político.