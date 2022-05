Se prolonga ausencia temporal de alcaldes detenidos de Semprúm e Independencia

La Asociación Civil Súmate advierte que ya se cumplieron 90 días desde que fueron detenidos presuntamente por haber incurrido en delitos, los alcaldes de los municipios Jesús María Semprúm​, estado Zulia e Independencia, Anzoátegui, por lo que ambos Concejos Municipales ya deberían haber declarado la ausencia absoluta y el Consejo Nacional Electoral (CNE), convocado a nuevas elecciones.

La organización dedicada a la veeduría electoral se basa en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Loppm) para recordar que si la falta temporal se prolonga por más de 90 días consecutivos, «el Concejo Municipal, con el análisis de las circunstancias que constituyen las razones de la ausencia, declarará si debe considerarse como ausencia absoluta», cosa que no ha ocurrido.

Al ser declarada la falta absoluta, el CNE debe proceder a convocar comicios para elegirá los nuevos alcaldes, dado que la falta se produjo antes de cumplir la mitad del período para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la normativa legal citada.

«Es el plazo que da la ley si la falta temporal se prolonga, en este caso porque las personas detenidas no han recibido sentencia firme, pero es el deber ser, el Concejo Municipal tiene la competencia para declarar la falta absoluta y pedir al CNE hacer una nueva elección, por respeto a los derechos de los electores de esos municipios», señala a Efecto Cocuyo el director de Súmate, Roberto Abdul.

Indica que no está claro qué pasa legalmente si el Concejo Municipal no declara la falta absoluta, pero a su juicio, está claro que se irrespeta la voluntad popular de los habitantes de Semprún e Independencia por cuanto están ejerciendo como autoridades encargadas personas no electas por los ciudadanos, designadas además de manera irregular.

Alcaldes de los Municipios Semprún en Zulia e Independencia en Anzoátegui cumplieron 90 días continuos de ausencia temporal en el ejercicio de sus cargos. Según Art. 87 de la Ley del Poder Público Municipal, Concejos Municipales respectivos deben declarar la "ausencia absoluta" pic.twitter.com/62RSfuhY3E — A.C. Súmate (@Sumate) May 2, 2022

Alcalde encargado en Semprúm

La alcaldesa de Semprún, Keyrineth Fernández, fue apresada el pasado 27 de enero de 2022 en el estado Falcón, junto a la diputada del chavismo, Taina González, señaladas por tráfico de drogas. Dos días después se conoció sobre la detención del alcalde de Independencia, Carlos Rafael Vidal, acusado de contrabando de combustible. En ambos casos se cumplió el lapso señalado por Súmate.

El mismo artículo 87 de la Loppm señala que cuando la falta del alcalde o alcaldesa se deba a detención judicial, la suplencia la ejercerá el funcionario designado por la Cámara Municipal, dentro del alto nivel de Dirección Ejecutiva.

La normativa también fue irrespetada cuando el 25 de febrero, casi un mes desde la detención de Fernández, fue nombrado como alcalde encargado Wuyhsmans González, quien no ejercía para ese momento ningún cargo en la Alcaldía de Semprún.

González fue el candidato de la Alternativa Popular Revolucionaria (chavismo disidente) a dicho ayuntamiento en las elecciones del 21 de noviembre de 2021. El Partido Comunista de Venezuela (PCV), en cuya tarjeta se postuló a González, se desmarcó de la designación.

PCV exige elecciones

El PCV exigió que se aclarara qué figura jurídica fue utilizada para la investidura del excandidato, la cual calificó de «extraño procedimiento». Igualmente alertó sobre una «posible maniobra que podría implicar el delito de usurpación de funciones» y un nuevo episodio de vulneración de los derechos del electorado de Jesús María Semprún.

Vale recordar que el partido del gallo rojo denunció irregularidades en el proceso electoral del 21 de noviembre de 2021 en dicha alcaldía y aún espera respuesta a la impugnación introducida ante el CNE.

«A pesar de que entregamos los soportes necesarios para que proceda la anulación de la elección en Jesús María Semprún, el CNE sigue sin pronunciarse, ni siquiera tendría que esperar una decisión judicial a favor o en contra la alcaldesa ni la declaratoria de falta absoluta del Concejo Municipal, que por conflictos internos del Psuv se demora», asegura a Efecto Cocuyo, el secretario político del PCV en el Zulia, Gustavo Lara.

Lara advierte que a las diferencias internas en la tolda del gobierno de Nicolás Maduro, se suman elementos de seguridad de Estado por ser Semprún un municipio fronterizo con Colombia, para retrasar aún más una decisión en la Cámara Municipal. También, que a raíz de ello, la gestión de González se ha visto limitada no solo por la falta de recursos sino de fortaleza jurídica y política, lo que afirma, ha impedido su despliegue por el municipio.

¿Qué pasó en independencia?

En el caso de Independencia, fue nombrado como alcalde encargado, el 21 de enero, el para entonces secretario de la Gobernación de Anzoátegui, Hernán Rodríguez Viña. En la Cámara Municipal se decidió que Rodríguez Viña fuese el interino «hasta que se dicte sentencia judicial firme que lo condene o absuelva de los delitos por los cuales fue imputado y privado de libertad».

La concejal de Primero Venezuela, María Herrera, denunció a la prensa regional, violación de la Lppm por ser igualmente Rodríguez Viña ajeno a la Alcaldía y porque los concejales del Psuv sesionaron sin la oposición al momento del nombramiento. Alertó además que Rodríguez formó parte de la gestión del exalcalde de Freites, Daniel Haro Méndez, también apresado por desvío de gasolina.

«Las cámaras municipales deben informarse sobre el estado de las investigaciones contra los alcaldes detenidos. Lo que no puede pasar es que designe a alguien fuera de la Alcaldía o del Concejo Municipal como alcalde encargado, normalmente asume el director de la Alcaldía y en el orden jurídico sigue el presidente de la cámara municipal electo por el voto popular», sostiene Abdul.

Tampoco debe pasar, señala el Abdul que ante la falta de una sentencia se espere de manera indefinida, sometiendo a la gestión a un limbo jurídico y que sea el alcalde interino el que cumpla con el período constitucional.

Retardo procesal

Abdul recuerda que el retardo procesal es la principal característica de un sistema judicial que no es independiente, lo cual aunado a intereses políticos, podrían estar demorando la decisión del chavismo de declarar la falta absoluta en ambas cámaras.

«Haría falta una interpretación del Tribunal Supremo de Justicia, previa solicitud de cualquier ciudadano o actor político, para aclarar qué debe pasar y acabar con el limbo, pero vemos que en general priva el silencio institucional sobre estos casos. Por un lado vemos celeridad en procesos como las inhabilitaciones que hace la Contraloría y por el otro se permite que este tipo de situaciones se prolonguen en el tiempo», cuestiona.

Las ausencias absolutas establecidas son las siguientes: la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato.

Condena moral

Tal parece que ni Keyrineth Fernández ni Vidal volverán a sus antiguos cargos puesto que fueron ratificadas ambas privativas de libertad, sin dejar de mencionar que ya recibieron la «condena moral» de la alta dirigencia del chavismo, como parte de la operación mano de hierro contra la corrupción, pese a que contra ellos aún no se dicta sentencia condenatoria.

El 2 de febrero, el Tribunal Décimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ratificó la privativa de libertad contra Fernández, por el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sancionado en los artículos 149 y 163 de la Ley Orgánica de Drogas, así como el delito de asociación, tipificado en el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

La alcaldesa habría admitido los hechos de acuerdo con voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y estaría colaborando con la investigación.

Mientras que el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo dictó medida judicial de privación preventiva de libertad contra Vidal. Fue imputado por los delitos de contrabando agravado de combustible y financiamiento al terrorismo, peculado doloso propio y asociación para delinquir.

«En oriente cayó un alcalde preso, lo habían reelegido cuatro veces como alcalde y luego descubrimos riquezas mal habidas, fortunas, carros, helicópteros, mansiones, conexiones con narcotraficantes de Colombia para traerlos a Venezuela. Son cosas que se investigan y después se olvidan, no se pueden olvidar, vamos con manos de hierro, se disfracen como se disfracen», dijo el propio Nicolás Maduro, durante la plenaria del V Congreso del Psuv, el pasado 23 de abril, en alusión al alcalde oriental.