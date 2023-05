Una medida del TSJ contra primarias no sería legal sino política, señalan analistas

Un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Comisión Nacional de Primaria por supuestamente «violar leyes» enciende un primer aviso de alerta y provoca la denuncia sobre la intención del poder de impedir la votación para la elección del candidato unitario opositor.

Pese a actuaciones previas en las que el máximo juzgado del país ha interferido con procesos electorales y la vida interna de partidos políticos, analistas consultados por Efecto Cocuyo creen se trata más de una «estrategia» para desmovilizar a la oposición y sus partidarios de cara a las primarias que de una acción que busca el resultado concreto de suspender los comicios previstos para el 22 de octubre.

¿Por qué sería una sentencia arbitraria?

«El TSJ ha demostrado que actúa basado en un constitucionalismo abusivo, es decir que interpreta la Constitución como quiere, abusa de esa interpretación para ajustarla al objetivo del momento, no importa si la Constitución dice una cosa, ellos aplican otra. Si se aprovecha este recurso para suspender la primaria sería una decisión arbitraria, sin asidero legal», advirtió el abogado constitucionalista, Gustavo Manzo.

Tras dirigirse al TSJ, el politólogo Luis Ratti emitió un breve comunicado para señalar que introdujo el recurso de amparo debido a la «marcada parcialidad» de la Comisión de Primaria, a la que señaló de «violar leyes», excluir a otros aspirantes a Miraflores, «secuestrar» a la oposición y no ofrecer suficientes garantías para el proceso.

Te contamos: Introducen “amparo constitucional” contra la Comisión de Primaria en el TSJ

Manzo subrayó que la primaria es un proceso ciudadano, organizado por una instancia designada por acuerdo político, que cuenta con autonomía para organizar las elecciones primarias y definir sus reglas. Ratti denuncia exclusión, pero el abogado indicó que siendo un proceso de la oposición hay serias dudas sobre la tendencia política de quien se define en su Twitter como predicador y empresario.

El jurista sostuvo además que si Ratti quiere ser candidato presidencial para 2024 no se le está negando su derecho, por cuanto si cumple con los requisitos, podría inscribirse cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) abra el lapso de las postulaciones.

«ALERTAMOS A VENEZUELA que Nicolás Maduro, usando a un oscuro personaje como Luis Ratti, anunció para hoy la interposición ante el TSJ de un recurso contra la elección primaria de las fuerzas democráticas», alertó la Plataforma Unitaria antes del anuncio de Ratti.

¿Habrá primarias?

El politólogo Luis Remiro señaló que si bien hay antecedentes importantes de las actuaciones «políticas pero no legales» del TSJ, no solo contra la oposición sino contra la disidencia del chavismo, cree que el recurso de amparo es más una «amenaza» que busca desmovilizar el voto para las primarias opositoras como parte de una «estrategia», según afirma, en la que se pueden esperar otras acciones que persigan el mismo fin. Pese a ello apuesta a que el gobierno sí permitirá las primarias.

«Todo gobierno autoritario hace elecciones para mostrarse más fuertes, no son elecciones libres, pero las hace porque las necesita y quiere hacer ver que es capaz de derrotar a la oposición en 2024, por lo que dejará que escoja a un candidato para no asumir el costo político de una suspensión total, no sin antes hacer lo imposible para obstaculizar las primarias», sostuvo.

Aseveró que la principal apuesta del chavismo es la abstención tanto en las primarias como en las presidenciales, por lo que espera más acciones o «medidas» para generar «miedo y confusión» en los electores, así como mayor desconfianza hacia las instituciones como el CNE y el TSJ.

«La oposición debe mantener el rumbo de la organización, seguir adelante con las primarias y consolidar una estrategia común que involucre a factores políticos y candidatos para fortalecer el proceso, defenderlo y motivar a los electores a participar», sugirió.

El TSJ y sus antecedentes

Al respecto, Manzo acotó que si bien del poder político puede esperarse cualquier acción, en este caso contra las primarias, vía instituciones del Estado como el TSJ, coincide en que la oposición debe enfocarse en superar los escollos de la organización que han generado ciertos retrasos en el cronograma y concentrarse en lograr la unidad frente a decisiones como la asistencia técnica del CNE, que puedan provocar fisuras y disidencias en la participación en el proceso.

Te explicamos: Plataforma unitaria denuncia que Maduro usará a Luis Ratti para entorpecer primarias ante TSJ

Tras las elecciones regionales de 2021, el TSJ anuló los comicios de la gobernación de Barinas, donde resultó vencedor el dirigente de Voluntad Popular (VP), Freddy Superlano y ordenó repetirlos. Para entonces se alegó una supuesta inhabilitación política del también diputado de 2015 que no impidió antes su inscripción como candidato.

Vale recordar igualmente que previo a las elecciones parlamentarias de 2020, la Sala Constitucional del TSJ emprendió intervenciones contra partidos políticos de oposición, tales como Acción Democrática, Primero Justicia y VP, así como de izquierda contraria al gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos Tupamaro y Patria Para Todos (PPT), entre otros, a los que impuso nuevas directivas.