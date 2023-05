Quién es Luis Ratti, el político que quiere impedir las primarias de la oposición

Luis Ratti introdujo un recurso contra las elecciones primarias de la oposición previstas para el 22 de octubre, cuando la plataforma unitaria democrática espera escoger al candidato presidencial que buscará medirse con el chavismo en los comicios de 2024.

La misma plataforma advirtió este 30 de mayo sobre este recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia por parte de Ratti, un político que en el pasado se identificó como empresario afín al chavismo y que en el año 2018 se presentó como candidato presidencial por iniciativa propia.

«Desde el TSJ estamos introduciendo un Amparo Constitucional contra el Proceso Viciado de primarias, estaremos anunciando todos los puntos y los argumentos jurídicos que llevan a este proceso a tener un carácter de empañamiento», escribió en su cuenta de la red social Twitter.

ATENCIÓN

Desde el TSJ estamos introduciendo un Amparo Constitucional contra el Proceso Viciado de primarias, estaremos anunciando todos los puntos y los argumentos jurídicos que llevan a este proceso a tener un carácter de empañamiento… — LUIS RATTI OFICIAL 🇻🇪 (@rattipresidente) May 30, 2023

Nuevamente Ratti se identifica como candidato presidencial para 2024, aunque no ha manifestado su intención de inscribirse en el proceso de la plataforma unitaria democrática, que cuenta con candidatos como María Corina Machado, Delsa Solórzano, Roberto Henríquez, Benjamín Rausseo, Freddy Superlano, César Pérez Vivas, Henrique Capriles, Andrés Velásquez, Tamara Adrián y Carlos Prosperi.

Quién es Luis Ratti

Luis Alejandro Ratti se define como un emprendedor al hablar de su negocio de papelería por el que es conocido en Maracay, estado Aragua, donde tiene su empresa. Tiene 44 años, y en 2018 con 39 años era el hombre de menor edad que aspiraba a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.

Después de anunciar su candidatura y cuestionar al chavismo, la oposición y el Consejo Nacional Electoral, declinó sus aspiraciones a favor del exgobernador del estado Lara, Henri Falcón.

Sus inclinaciones políticas las canalizó en su juventud al integrarse al Movimiento Al Socialismo (MAS), uno de los partidos de izquierda con más trayectoria en la política del país, que con la elección por la vía universal, directa y secreta de los gobernadores en el año de 1989 tuvo sus feudos en los estados Aragua, en el centro del país, y en Sucre, en el oriente venezolano.

Comenzó su militancia a los 18 años como dirigente juvenil masista y se mantuvo con ellos hasta 1999. Reconoce que en ese tiempo un sector del partido, en el que estaba incluido y aunque tenía para entonces 20 años, apoyaron al candidato y a la postre presidente Hugo Chávez Frías.

Del MAS a la iglesia evangélica

Allí vino el cisma del MAS que se escindió entre quienes estuvieron con el comandante barinés y quienes rechazaron darle el apoyo. De este último grupo nació el todavía partido pro-oficialista Podemos, del que ahora crítica al dirigente de esta organización y exgobernador de Aragua, Didalco Bolívar.

Ratti también tiene raíces cristianas y asegura que se apartó en el año 2000 de la actividad política para dedicarse a la labor dentro de la iglesia evangélica. Afirma que no es pastor pero sí creyente, a diferencia de otro aspirante que dejó su posición dentro de una iglesia para también meterse de lleno a la carrera electoral.

Si algo tiene similar a Hugo Chávez es su propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente para “refundar al país”, como lo declaró en varios programas de radio y televisión en el año 2018 antes de los comicios, pese a que un año antes ya se había instalado una ANC con la presencia de sólo miembros del chavismo.

Para defender esta propuesta, el entonces candidato dijo que quien ganese la presidencia tendría por encima una Constituyente que apoyaba a Nicolás Maduro y unos poderes públicos que se alinean a la revolución bolivariana, por lo que gobernar con esas cortapisas casi sería imposible para otro aspirante que no fuese el mismo Maduro.

Ratti dijo hace cinco años que 2016 le retiró el apoyo al actual Gobierno nacional al considerarlo responsable de la crisis política, social y económica que vive Venezuela, en la que define a la gestión de Maduro como “el actual destructor de la nación”.

En 2013 afirma que junto con su esposa y en su faceta de empresario decidieron unirse un activismo más decidido con la “iglesia de Cristo” y en sus discursos, aunque con menos énfasis, nombra a Dios como parte del lenguaje político con el que aspira a captar la simpatía de los venezolanos, aún no decididos del todo si participan o no en un proceso electoral al que no concurrirán las principales fuerzas de la oposición, que afirman está viciado y lo califican como un fraude electoral adelantado.

Por qué aspiró a ser presidente en 2018

Su equipo de prensa, al justificar sus aspiraciones presidenciales de 2018, dijo que decidió asumir la candidatura para llevar “un mensaje de reconstrucción de Venezuela, a través de la candidatura presidencial”. A diferencia del resto de los candidatos, Ratti fue el único en criticar abiertamente al Consejo Nacional Electoral.

Desde la firma del acuerdo de garantías electorales que solo rubricaron tres candidatos (Maduro, Falcón y Bertucci) hasta la fecha de las elecciones presidenciales y de consejos legislativos, el aspirante por iniciativa propia denunció en su momento que ese acuerdo no se estaba cumpliendo.

Además solicitó al CNE posponer las fechas de ambos procesos y separarlos. Primero porque considera que la elección del presidente es más importante y debería ser separado de los diputados regionales. Por ello presentó un documento en el que solicitó presidenciales para el 15 de julio y legislativas regionales para el 16 de septiembre.

Incluso amenazó en un canal de noticias privado con llevar una movilización a Caracas al CNE por el tema de la inscripción de candidaturas a los consejos legislativos y cámaras municipales, debido a lo cuesta arriba que significaba la recolección de firmas por esta vía, pero solo quedó en una declaración.

Como los que adversan a Maduro, en el tema económico propone liberar el control de cambios, equiparar el bolívar con el dólar, pero no dolarizar la economía y considera que la inversión privada, tanto de capital nacional como internacional son necesarios para reactivar el aparato productivo venezolano.

Cuestionó a la oposición desde hace años

Al igual que Reinaldo Quijada y Javier Bertucci, otros dos candidatos presidenciales, también fue crítico de la oposición y en especial de la Mesa de la Unidad Democrática (ahora plataforma unitaria democrática) a la que considera una «copia fiel del Psuv» pero en el otro extremo, por lo que cuestionó hace cinco años el llamado a la abstención de la oposición, pues aun cuando expresa sus diferencias con el CNE es defensor de la tesis de que con avalancha de votos no habrá trampa que valga.

Aunque reconoció su participación en el Frente Bolivariano Hugo Chávez del que se desligó en el año 2016, cuando dijo que lo hizo del Gobierno de Maduro, ha manifestado en sus discursos que será frontal en la lucha contra la corrupción.

En su usuario de la red social Linkedin aparecía en abril de 2018 como el presidente de este frente nacional desde su creación en el año 2013, que tiene un blog donde se ve a Ratti al lado de figuras del chavismo como la entonces gobernadora encargada del estado Aragua, Caryl Bertho, cuando era secretaria regional de gobierno de Tareck El Aissami.

Sin embargo, al 30 de mayo de 2022 ahora aparece en su descripción biográfica como candidato presidencial 2024 y excandidato presidencial de 2018.

En 2016 era presidente del Frente Hugo Chávez. Aquí acompaña a Caryl Bertho, quien para ese momento era gobernadora encargada del estado Aragua

Este mismo sitio web señala que “el Frente Nacional Bolivariano Hugo Chávez se encuentra activado en todos los estados del país apoyando al presidente Maduro en su trabajo en esta nueva etapa de la revolución”.

Y aunque en una entrevista lo desmintió al decir que “nos han querido vincular con un sector del Gobierno porque manejamos un movimiento social, (pero) nunca hemos sido parte de este Gobierno ni hemos sido parte de cargos en la administración pública”, hasta hace dos años llamaba a la incorporación en la lucha social para apoyar la revolución.

Ratti es padre de seis hijos, está casado y de su faceta empresarial es poco lo que se conoce, más allá de lo que expresa en sus entrevistas públicas sobre su papelería que ofrece también artículos de oficina.

Este perfil se publicó originalmente el 22 de abril de 2018. Se actualizó este 30 de mayo de 2023