La candidata presidencial María Corina Machado confirmó que acudió al Tribunal Supremo de Justicia la tarde de este viernes, 15 de diciembre, para interponer una reclamación por vía de hecho y un amparo cautelar ante la Sala Político Administrativa.

“Es una demanda de reclamación por vía de hecho y significa que es un caso, que no existe la inhabilitación. No hay acto (de inhabilitación) y eso es lo que estamos constatando hoy. La demanda viene acompañada por un amparo cautelar que requiere que se dé una respuesta de que no hay ninguna inhabilitación”, explicó la candidata opositora durante una rueda de prensa realizada después de su concurrencia a la sede del tribunal.

Al ser interpelada sobre su cambio de posición, Machado informó que era parte de su estrategia sorpresa, consideró que el chavismo no esperaba este movimiento y destacó que “esta la ganamos”.

La candidata de oposición sostiene que “la pelota ahora está en la cancha del régimen”.

El anuncio de su presencia en el TSJ fue hecho por la embajada de Estados Unidos y no por ella directamente. Machado, consultada al respecto, arrugó la cara y añadió: “Hubiese preferido hacerlo yo, pero así son estos procesos de negociación”.

Lo que viene, según María Corina

Machado, que ganó su candidatura con casi 2,3 millones de votos, le dijo a los venezolanos que estén preparados en los próximos días y horas porque serán cruciales.

“Están ocurriendo cosas y el tablero se está moviendo (…) Le quiero pedir a todos los venezolanos que estemos atentos y pendientes. Hay cosas por venir”, sostuvo.

Pidió a los venezolanos que se vayan a la cama tranquilos esta noche y dijo que ella y su equipo saben lo que están haciendo. “Ustedes me conocen, tenemos una estrategia robusta y sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que ocurrió el día de hoy es un paso para la derrota de Nicolás Maduro en 2024”, sentenció.

Una jugada sorpresiva

La tarde de este viernes, Machado sorprendió al país al presentarse en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, con su abogado Perkins Rocha, para presentar un documento, apenas horas antes de que venciera el plazo dado por el gobierno para que los candidatos opositores inhabilitados solicitaran el levantamiento de la medida.

La situación se tornó sorprendente, pues, hasta ayer, la dirigente opositora había negado su concurrencia ante el TSJ para tal fin.

Machado completa así la ruta que abrió la oposición en mesa de diálogo para el gobierno y que fue anunciada por el reino de Noruega el pasado 30 de noviembre, horas antes de que venciera el ultimátum que le dio Estados Unidos a la coalición gobernante para abrir una ruta hacia la realización de elecciones libres.

Machado sí está en la mesa de negociación

Machado reiteró que tiene presencia en la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición.

La dirigente de Vente Venezuela informó que está en contacto con aliados, con miembros de la mesa de negociación y con aquellos que han dado garantías e incentivos importantes para que la negociación avance, pero omitió dar nombres o detalles sobre qué tipos de conversaciones se mantenían.

“Vamos a hacer todo lo que haya que hacer. Sí estoy en contacto con todos los actores vinculados en el proceso de negociación, estamos participando en él en este momento”, precisó.

