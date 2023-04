Maduro y la inteligencia artificial: ¿Qué mensaje quiere transmitir con Sira?

El pasado lunes 17 de abril, el gobernante Nicolás Maduro estrenó un nuevo programa, «Con Maduro +», para difundir información sobre su gestión y su agenda política. El espacio que se trasmitirá por VTV cada lunes, a las 5:00 p.m, presentó una «novedad» que el mandatario llamó «sorpresa»: un chatbot de inteligencia artificial llamado «Sira» que será una especie de copresentadora.

«Llegó Sira, la inteligencia artificial. Habrá muchas sorpresas con la inteligencia artificial que llegó para quedarse. Nosotros vamos a la vanguardia tecnológica de las cosas que van apareciendo en el mundo, dándole la vuelta siempre para ponerlas al servicio de la verdad, de la creación de conciencia, de la comunicación» dijo Maduro al presentar a Sira.

¿Qué mensaje quiere transmitir el gobernante con este nuevo formato televisivo que incorpora el uso de inteligencia artificial, de cara a lo que será su candidatura por la reelección en 2024? Analistas consultados por Efecto Cocuyo creen, por un lado, que Maduro busca dar una imagen de innovación, de adaptación a las nuevas tecnologías, que no es tal. Por el otro, el programa, se afirma, no está pensado para grandes audiencias sino para posicionar un liderazgo a lo interno del chavismo.

«No es una innovación»

«No nos queda claro si se trata de inteligencia artificial realmente o se usa un avatar computarizado para leer guiones, es una figura de baja calidad y dudo que tenga autonomía para decir lo que quiera (…) No se trata de una innovación», sostuvo el periodista y facilitador de temas digitales, Luis Carlos Díaz.

Para el también activista de derechos humanos no hay que perder de vista que en medio de una crisis humanitaria, Miraflores usa el presupuesto público para hacer un «show» en televisión que no genera mayores expectativas sobre lo que se va a decir. En este sentido considera que el gobierno asume la «moda» de la inteligencia artificial como una «diversión» o un «lujo que se puede dar», mientras pregona que no hay dinero para las necesidades del país.

«No está sustentado el beneficio de la inteligencia artificial en la comunicación pública, por lo que el gobierno tiene que demostrar que es útil. El aparato de propaganda del gobierno miente, desinforma a la población y ahora quiere presentar una novedad pero vacía de contenido», señaló.

Díaz recordó que el gobierno recurrió a un noticiero digital (House of News En Español) con presentadores (Noah y Daren) elaborados con inteligencia artificial (software Synthesia) , con información falsa sobre la situación económica del país, para hacer ver que «Venezuela se arregló».

«Nosotros tenemos que ir en la vanguardia de la nueva época en todos los sentidos, en el sentido de las ideas sociales, de la doctrina política, del proyecto de país, de la visión geopolítica del mundo, en el sentido de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento de las innovaciones. Venezuela tiene que estar adelante, no nos podemos quedar atrás», justificó Maduro en su programa.

Desconexión popular

La experta en ciberpolítica y comunicación Política, Carmen Beatriz Fernández, sostiene que el gobierno de Maduro ha demostrado su interés en usar la herramienta de la inteligencia artificial como un instrumento de propaganda «del siglo XXI» y que luego de verse «descubierto» con el mencionado noticiero digital de informaciones falsas, recurre a «Sira» para hacer ver que está a tono con los avances tecnológicos.

«Sira, nombre que tiene un parecido peligroso con Cilia, es un error porque sustituye a un noticiero de verdad. En lugar de una interacción real recurre a un artilugio, a un muñeco que diga lo que él quiera y no por ejemplo a alguien del pueblo que sienta (…) Esta inclusión de Sira es un mensaje de modernidad pero bien riesgoso y desconectado de las necesidades de la gente», expresó.

Una investigación de ProBox, publicada por la alianza C-Informa, demostró cómo el gobierno usó fábricas de bots y trolls para impulsar etiquetas y silenciar de «forma malintencionada las protestas de los docentes» por mejores salarios, durante 2022 y lo que va de 2023.

«Aportar conocimiento, información, impulso y valores en estos 10 años de batalla permanente que hemos dado, a través de varios instrumentos. Hoy empezamos un instrumento nuevo por todos los medios de comunicación que se sumen a este esfuerzo y por todas las redes sociales», también señaló Maduro el pasado 17 de abril.

¿Servirá para la campaña electoral?

No es el primer programa de Maduro. Anteriormente por VTV también se transmitió Los Domingos con Maduro durante todo 2017; Contacto con Maduro desde 2013 al 2017, siguiendo los pasos de su antecesor Hugo Chávez con Aló Presidente. «Con Maduro +» fue concebido a propósito de sus 10 años en Miraflores.

Díaz no cree que el programa se extienda hasta la campaña electoral por la reelección en las elecciones presidenciales de 2024 y que de momento el gobierno lo usa con inteligencia artificial incluida, para tratar de volver a ser el centro de atención.

Fernández añade que el programa no está diseñado para llegar a grandes audiencias lo que correspondería más a una campaña electoral nacional, sino a las bases chavistas que sí pueden estar interesadas en ver y escuchar al gobernante. Añade que incluso pudo estar pensando para restarle el protagonismo que ostenta Diosdado Cabello cada miércoles con su programa Con el Mazo Dando.

«Piensa en las audiencias del Psuv y en quitarle prominencia a Cabello, por eso lo hace antes (los lunes). Está pensando con efectos hacia adentro más que pensar en una audiencia nacional», acotó.