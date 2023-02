Tropa y bots del chavismo tratan de silenciar en Twitter protesta docente 

Por ProBox y Medianálisis

“Estamos en la calle, por un salario digno”; “no quiero bono, no quiero CLAP, yo lo que quiero es un salario digno para ir a trabajar”; “y no, y no, y no nos quitarán el derecho a protestar” son algunos de los cánticos que protagonizan miles de maestros y empleados públicos en las calles de casi toda Venezuela desde febrero de 2022 cuando se desarrollaron manifestaciones para exigir la derogación del instructivo impuesto por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), mejores salarios y condiciones laborales que hasta la publicación de este texto se mantienen.

Las exigencias y críticas consecuentes por parte de los trabajadores públicos hacia la gestión gubernamental en las calles han trascendido también a la red social Twitter, y el observatorio digital ProBox logró descubrir cómo la maquinaria comunicacional del Gobierno de Maduro contaminó la conversación digital con el fin de opacar la protesta del gremio docente y trabajadores públicos; desinformando y mintiendo sobre la realidad de los trabajadores en el país, alejando la posibilidad de que algún miembro del Estado dé respuesta a los justos reclamos de los manifestantes.

La investigación de ProBox consistió en analizar tendencias, mensajes, usuarios y etiquetas que destacaron en Twitter durante dos períodos: el primero desde enero hasta diciembre de 2022; y el segundo desde el primero hasta el 24 de enero de 2023, un día después de que en toda Venezuela se realizara una movilización de docentes, empleados de la salud y otros trabajadores del sector público en defensa de sus reivindicaciones laborales.

Según lo encontrado por esta organización, en 2022 el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (MIPPCI) promovió más de 450 tendencias que estaban compuestas por mensajes (80% aproximadamente) realizados por cuentas que actúan irregularmente; es decir, generadas y amplificadas por posibles cuentas automatizadas, bots o coordinadas de forma inauténtica, conocidas como “tropas tuiteras”, mientras que la sociedad civil en protesta digital impuso 105 tendencias, pero más del 70% de los tuits fueron publicados por usuarios reales o con comportamiento auténtico.

Fuente: Análisis de ProBox desde enero hasta diciembre de 2022

Gricelda Sánchez, docente y sindicalista del área educativa es un ejemplo de uno de esos usuarios reales que impulsó tendencias sobre las protestas para promover el activismo digital en Twitter, ya que debido a la censura a la que han sido sometidos los medios tradicionales se dificulta el posicionamiento de este tipo de denuncias en otros espacios.

La etiqueta #Onapre o #DeroguenElInstructivoONAPRE fueron algunas de las tendencias que promovieron los empleados públicos; sin embargo, como respuesta a estos reclamos el gobierno posicionó #MaestrosForjadoresDeAmor, que se comenzó a usar desde enero de 2022 por cuentas identificadas con el régimen para promover cualquier tipo de mensajes que poco tienen que ver con la situación del gremio docente en el país, aquí la evidencia: KariñaPSUV @anitaloch, Venezolana de Televisión @VTVcanal8, el coronel David Rodríguez Sierra @davidjrs44, Williams Mosqueda @WilliamsMosque6 entre otros.

Leyenda: Aquí se puede visualizar como dos cuentas distintas utilizan la misma etiqueta con mensajes que no se vinculan al tema, para posicionarla como tendencia, contaminar la conversación y desinformar al respecto

En detalle, durante el 2022 las tendencias promovidas por el Ministerio lograron sumar 167 millones 151 mil 883 tweets aproximadamente que estuvieron relacionados principalmente con propaganda política, incluyendo tendencias vinculadas con “educación”, “economía” y “sanciones”. Mientras que la protesta ciudadana desde enero hasta diciembre del mismo año sumó un millón 175 mil 362 mensajes, es decir, 165 millones menos que los promovidos por la tropa oficialista.

En cuanto a las tendencias evaluadas durante todo 2022, ProBox pudo identificar que la mayoría de los mensajes se enfocan en amplificar la propaganda del gobierno, pero no informaban sobre alguna reacción o medida vinculada a las protestas, sino que se imponían otros temas para desviar la atención sobre el foco de las exigencias o para desinformar al respecto.

Por ejemplo, la investigación revela que la propaganda a la “Revolución Bolivariana” fue el tema principal de las tendencias del MIPPCI en el 2022 con 72 etiquetas que acumularon el 16% de sus mensajes. Otras ocho tendencias impulsadas por este ente gubernamental hicieron referencia a la educación y los maestros, sumando 3 millones 815 mil mensajes aproximadamente de los cuales, en promedio, 85,56% fueron producidos por cuentas falsas o con comportamiento bot.

Desinformar con temas económicos también fue una manera de operar del gobierno pues ocho tendencias hablaron sobre el supuesto crecimiento económico del país, del impacto positivo del Bolívar Digital y dos de ellas hicieron referencia al salario ajustado a “Medio Petro”. El total de las tendencias acumularon 1.686.487 tweets aproximadamente. En promedio 72,53% de estos mensajes fueron generados desde cuentas con comportamiento inauténtico. Cabe acotar que en este aspecto, el gobierno venezolano omite publicar datos realistas y la grave situación en todo el país, como lo reseña el Diario Las Américas en este reporte.

Otra acción digital que aplicó el gobierno fue la de imponer ocho tendencias que hacían énfasis en cómo, supuestamente, las sanciones económicas afectaban al pueblo venezolano y que esto es lo que dificulta el buen desempeño en la gestión de Maduro. Estas acumularon alrededor de 2.870.808 tweets pero 84,81% de esos mensajes fueron inauténticos.

La realidad desinformativa de 2023

El análisis de ProBox entre el primero y el 24 de enero de 2023 encontró que el panorama del año pasado no ha cambiado mucho; la desinformación y la desviación de la realidad ante la protesta social sigue siendo parte de la conversación digital en el país.

Por ejemplo, el pasado 9 de enero desde el Ministerio se promovió una tendencia sobre el regreso a clases “con alegría” mientras el gremio docente, trabajadores públicos y jubilados protestaban en varios estados del país exigiendo salarios dignos:

MIPPCI: #RegresamosALaEscuela2023: 605.000 tweets apx. Al menos 93,09% fueron realizados por posibles cuentas automatizadas o coordinadas de forma inauténtica.

Protesta Social: #ProtestaNacionalDelMagisterio y #ParoNacional, en conjunto 44.764 tweets apx. En promedio al menos 80,46% fueron realizados por usuarios reales.

En los primeros 24 días del año desde el MIPPCI se promovieron 33 tendencias que sumaron alrededor de 20 millones 092 mil 637 mensajes, 10 de ellas hablan sobre las sanciones económicas y cómo estas son las responsables de la decadencia del salario siendo #LasSancionesDestruyenElSalario y #ElBloqueoMataElSalario algunas de ellas.

Los docentes y trabajadores públicos posicionaron 6 tendencias en el mismo período tiempo, todas con exigencias económicas y salariales acompañando las protestas de calle. Estas acumularon aproximadamente 200 mil 431 mensajes. En promedio al menos el 90,85% de los mensajes oficialistas del 1 al 24 de enero fueron generados por cuentas con comportamiento inauténtico, mientras que el 70,35% de los tuits de la protesta ciudadana fueron realizados por usuarios reales.

El 23 de enero ProBox registró cómo ciudadanos, dirigentes y partidos políticos opositores posicionaron la etiqueta #23EVzlaEnLaCalle, visibilizando la masiva protesta en varios estados del país exigiendo mejoras salariales.

De igual forma, a la par desde el MIPPCI se promovieron dos etiquetas: una invitando a participar en la marcha convocada contra las sanciones y en conmemoración del 23 de enero de 1958 (#RebeliónAntiimperialista) y la segunda tendencia hablaba de Maduro como “protector del pueblo” y la exigencia del cese de sanciones por destruir la economía del pueblo, hablando de los ciudadanos en las calles “rechazando el bloqueo” (#ConMaduroVamosPaLante).

Si bien el gobierno de Maduro ha buscado posicionar mensajes de forma masiva responsabilizando a las sanciones económicas como “respuesta” a la decadencia del salario de los venezolanos, los docentes y trabajadores públicos se mantienen protestando en varios estados del país exigiendo mejoras económicas y el respeto de sus derechos laborales.