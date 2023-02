Estos presentadores no son personas reales, fueron creados con inteligencia artificial

En YouTube están apareciendo publicidades con desinformación sobre Venezuela. Los videos son narrados por personas que, si bien parecen reales, fueron creados con inteligencia artificial.

«House of News Español» es la página de la que provienen estos videos. A la fecha, solo tiene 86 suscriptores en YouTube y ha publicado tres videos, de los cuales dos están relacionados con Venezuela.

Este es el video que ha aparecido con más recurrencia en la plataforma y que se ha denunciado en las redes sociales:

Este material recopila supuestos testimonios de agencias de viajes que afirman tener paquetes agotados para carnaval cotizados entre 400 y 700 dólares, para destinos como Margarita, Tucacas, Los Roques y Canaima. Sin embargo, intenta desprestigiar a los medios de comunicación por «afirmar que la economía en Venezuela está destruida».

En el video se dice que aunque la inflación en el país es real (que se ubicó en 39,4% para enero de 2023, según el Observatorio Venezolano de Finanzas), «es curioso cómo los planes turísticos de hasta 500 dólares por persona están agotados». Los nombres de las agencias de viajes que dieron esta información fueron censuradas en el material.

Esta no es la única publicación en YouTube de «House of News Español» relacionada con Venezuela. Hay un segundo video sobre los 150 millones de dólares que gastó Juan Guaidó durante el gobierno interino; no obstante, en el material aparece un desglose de los gastos de los fondos que no se corresponden con lo que dio a conocer el líder opositor.

En el video se desglosaron los fondos de la siguiente manera:

25% para campaña y comunicación de masas

33% para gastos presidenciales, representación diplomática y asesoría jurídica

32% para gastos operativos, y movilización de Juan Guaidó y su equipo

10% para ayudas y programas sociales

Sin embargo, si se toma como referencia la rendición de cuentas de Guaidó del 26 de enero, esos datos son falsos. El funcionario afirmó que los gastos se dividieron así:

70% del dinero público se destinó a programas sociales en 2020.

En 2021 el gasto social representó el 50%. El restante se usó principalmente en el sostenimiento del parlamento.

Sin embargo, Guaidó no ofreció más detalles al respecto.

Presentadores creados con inteligencia artificial

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo utilizó herramientas de reconocimiento facial para comprobar la identidad de los presentadores y verificar su autenticidad, además de consultar otros medios de comunicación que también corroboraron esta información.

A través del recurso pimeyes.com, una herramienta de reconocimiento facial, Cazadores de Fake News encontró que la búsqueda con el rostro del presentador del primer video arrojó al menos 114 resultados con fotos idénticas.

⚠️ Luego de recibir el video del presentador hablando en inglés sobre las "vacaciones en Venezuela", hicimos búsqueda inversa de su rostro con https://t.co/Jl1ksVy3qv



Resultado: decenas de fotos casi idénticas.



No podía ser un presentador normal. Así comprobamos que era IA. https://t.co/aHowNssDzm pic.twitter.com/OmYfxUKJWF — Cazadores de Fake News (@cazamosfakenews) February 6, 2023

Cuando se hace la búsqueda con el rostro de la presentadora del segundo video, aparecen al menos 169 resultados con fotos idénticas a la imagen de referencia. Esto quiere decir que esta misma figura ya ha sido utilizada en ocasiones anteriores. Por lo tanto, no es real.

En conclusión, los presentadores de ambos videos no son personajes reales, sino que fueron creados con inteligencia artificial. Ambos materiales audiovisuales fueron elaborados con la finalidad de desinformar.

Puedes reenviar cadenas, publicaciones en redes sociales o la información que desees verificar a chequea@efectococuyo.com o al número de WhatsApp (0412) 015-0022, y así estarás ayudando a combatir la desinformación.