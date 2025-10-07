El pasado fin de semana se conocieron sobre otros “esfuerzos” de la administración de Nicolás Maduro por establecer un diálogo, a partir de la declaratoria de Estados Unidos de “conflicto armado” contra carteles de la droga, lo que va más allá del operativo militar en el mar Caribe.

Maduro envió una carta al papa León XIV que le fue entregada al secretario del Vaticano, Pietro Parolin, para que apoye “la consolidación de la paz” en Venezuela. Por otro lado, el jefe de las negociaciones de Miraflores, Jorge Rodríguez, informó la notificación a EEUU “a través de tres vías” – la embajada de un país europeo, una de ellas- sobre un supuesto plan de la “oposición extremista” para atacar con explosivos la sede diplomática de ese país ubicada en Caracas, actualmente cerrada.

No hay confianza

El chavismo insiste en hablar mientras la Casa Blanca sube la presión con acciones militares. ¿Qué está obstaculizando una nueva ronda de conversaciones? Analistas políticos consultados por Efecto Cocuyo creen que a Miraflores se le está dificultando que Washington crea que esta vez quiere negociar y lo que estaría dispuesto a ceder, como consecuencia del incumplimiento de acuerdos pasados. La Casa Blanca, sostienen, no cree que sea el momento de hablar, por lo que estiman continuará la escalada y con ello subirán los “costos”.

“Los espacios de negociación siempre deben estar abiertos en la paz y en la guerra. Las negociaciones políticas siempre deben estar abiertas mientras sea posible que sean políticas; y si no son posibles, lo que se abre son los espacios de negociaciones bélicas. El lenguaje se ha enrarecido tanto que pareciera que estamos a las puertas de negociaciones bélicas”, advirtió la consultora política, Carmen Beatriz Fernández.

A su juicio, el hecho de que Miraflores haya hecho uso de las negociaciones como “simple artimaña” para ganar tiempo, y no como instrumento con el que se ceden cosas a cambio de ganar otras, es lo que parece estar detrás de la negativa de EEUU para abrir los canales de comunicación y detener la escalada militar.

“Pasa un poco como en el conocido cuento de Pedrito y el lobo, en el que al final, cuando Pedrito necesita negociar verdaderamente, nadie le cree. El gobierno de Maduro ha utilizado tantas veces la negociación como un simple ardid para ganar tiempo, que ahora nadie le cree cuando ofrecen esa posibilidad y por eso tienen una dificultad para que sus interlocutores confíen en que pueda haber una negociación”, sostuvo.

Consecuencia del 28 de julio

Incluso se ha hablado, confirmado por la propia cancillería de Qatar, que ese país árabe tiene abiertos canales de comunicación entre EEUU y Venezuela a la espera de que quieran ser usados para desescalar en el actual conflicto. Desde el sector opositor que lidera María Corina Machado también se maneja un escenario de negociaciones, “pero llegado el momento” y solo para facilitar una transición política “pacífica y ordenada”.

“¿Qué pone Maduro sobre esa mesa? Y más importante, ¿qué ofrece de entrada para que le crean?”, acotó la consultora política.

Este 6 de septiembre, el chavismo también marchó desde Petare hasta la sede de Naciones Unidas (ONU) en el este de Caracas, con las consignas “basta de amenazas”, “no a la guerra” y a favor de la paz.

El politólogo Raniero Cassoni señala que con su búsqueda de un diálogo con Washington, el chavismo busca “desahogar” la presión que Maduro también siente a lo interno, puesto que con las operaciones militares de EEUU, afirmó, se están viendo afectadas operaciones económicas lícitas e “ilícitas” que sostienen su gobierno.

“Si Jorge Rodríguez está buscando negociar, tender puentes, es porque la presión está haciendo efecto y se han quedado solos. Es decir, no han contado con la réplica de sus pares”, señaló.

Para Fernández, no se debe dejar de tener en cuenta que todo lo que ocurre actualmente es consecuencia del denunciado fraude electoral del 28 de julio, cuando el mensaje de Miraflores a la sociedad venezolana y al mundo fue que no era posible un cambio político y democrático en paz, por la vía electoral, asumida como compromiso en el Acuerdo de Barbados. De allí, recalcó, se dejó espacio a las opciones violentas.

“La democracia es la subsanación de los conflictos por la vía pacífica. Si le dices a la sociedad que no hay posibilidad de cambio democrático, ¿qué le estas diciendo? Parte importantísima del argumento de EEUU tiene que ver con que se desconoce la existencia de un gobierno en Venezuela, no se reconoce a Maduro como gobierno legítimo y ello le da patente de corso para actuar como lo hace, todo tiene que ver con el déficit de origen a partir del 29 de julio”, señaló.

Jorge Rodríguez aseguró que sede diplomática de EEUU en Caracas será protegida

Voceros de la Casa Blanca, incluidos Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, han dicho en reiteradas oportunidades que no reconocen al gobierno de Maduro al que acusan de dirigir una “red de narcotráfico” que afecta a EEUU.

Cassoni coincide en que el “arrebatón electoral” de 2024 mermó enormemente las relaciones geopolíticas de la administración de Maduro, al punto de que considera que ni China ni Rusia están siendo incondicionales con Miraflores frente a EEUU.

Seguirá escalada

Ambos analistas esperarían una mayor escalada de EEUU a partir de la notificación al Congreso hecha por Trump que le permite desplegar “poderes de guerra extraordinarios” para enfrentar a los carteles del narcotráfico, incluido el llamado Cartel de los Soles, con el que la Casa Blanca vincula a Maduro como uno de sus principales líderes.

De acuerdo con la abogada experta en derecho internacional Estrella Infante, la medida invoca el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra de 1949. Esto permite al gobierno federal ejecutar operaciones letales como strikes con drones, detenciones indefinidas sin juicio y el uso de tribunales militares contra miembros de estos grupos del narcotráfico.

“En la medida que existe más presión bélica lo que se pone sobre la mesa de negociación puede variar”, apuntó Fernández.

El politólogo sostiene que EEUU no se quiere sentar a negociar otra cosa que no sea la salida del chavismo en el poder y el desmontaje de los grupos ilícitos que operan en Venezuela. Ello también incluiría, indicó, que una parte de la élite que gobierna Venezuela, una vez fracturada, sea parte de una transición política hasta que ocurran nuevas elecciones.

“Pero EEUU necesita un triunfo vitrina que le permita decirle a su población que apresaron a dos, tres, diez, capos de la droga que han facilitando el narcotráfico para justificar aún más lo hecho hasta ahora”, añadió.

A la par que pide diálogo, la gestión de Maduro no cesa en demostraciones militares para hacer ver que estaría en capacidad de defenderse frente a una agresión externa.

Este 6 de octubre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) informó sobre la realización de una serie de maniobras militares con «fuego real» en la Península de Macanao, estado Nueva Esparta, que se extenderán hasta la medianoche del martes 7 de octubre. Según comunicados oficiales, las prácticas involucran sistemas de artillería naval y de defensa antiaérea, desplegados en áreas estratégicas cercanas al Archipiélago de Los Frailes, por lo que la navegación fue suspendida.