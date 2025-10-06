El diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y encargado por el chavismo de los procesos de Diálogo y Paz de Venezuela, denunció la noche de este domingo una supuesta «operación de falsa bandera» orquestada por «sectores extremistas de la derecha local» con el objetivo de atentar contra la sede de la embajada de Estados Unidos en Caracas, mediante la colocación de «explosivos letales».

Rodríguez aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro ha notificado al gobierno estadounidense sobre esta grave amenaza a través de «tres vías distintas». Asimismo, reveló que se informó a una embajada europea para que transmitiera la advertencia al personal diplomático de EE. UU.

«Hemos advertido de estos hechos para que se sirva comunicar la gravedad de esta información», señaló el diputado. En respuesta a la amenaza, el gobierno venezolano ha reforzado las medidas de seguridad en la sede diplomática estadounidense, la cual, según Rodríguez, «nuestro gobierno respeta y protege».

Esta denuncia se produce en el marco de tensiones bilaterales, agravadas por el reciente despliegue militar de EE. UU. en el Caribe, lo que ha generado preocupación en las autoridades venezolanas.

Rodríguez no proporcionó detalles adicionales sobre los responsables de la presunta operación ni sobre las evidencias que sustentan la denuncia, pero enfatizó la disposición del gobierno venezolano de garantizar la seguridad de las misiones diplomáticas en el país.

Las autoridades estadounidenses no han emitido comentarios oficiales sobre la advertencia hasta el momento. Esta información fue difundida por el diputado durante una declaración pública, en la que reiteró el compromiso de Venezuela con la paz y la estabilidad, a pesar de las tensiones políticas internas y externas.