La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) informó sobre la realización de una serie de maniobras militares con «fuego real» en la Península de Macanao, estado Nueva Esparta, que se extenderán desde la tarde de este lunes 6 hasta la medianoche del martes 7 de octubre.

Según comunicados oficiales, las prácticas involucran sistemas de artillería naval y de defensa antiaérea, desplegados en áreas estratégicas cercanas al Archipiélago de Los Frailes.

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (Inea) emitió una alerta sobre la restricción de la navegación marítima en la zona durante las 48 horas que durarán los ejercicios, una medida que busca garantizar la seguridad de pescadores, comerciantes y turistas que frecuentan estas aguas.

“Es un operativo de rutina para fortalecer nuestra capacidad defensiva”, aseguró un el Inea en un breve comunicado este domingo 5 de octubre, aunque no ofreció detalles sobre el contexto geopolítico de las maniobras.

La Fanb ha instado a la población a mantenerse alejada de las zonas de maniobras y a seguir las indicaciones de las autoridades marítimas. Hasta el cierre de esta nota, no se reportan incidentes en la región.

Estas maniobras coinciden con la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe desde el mes de agosto, en lo que definen como una operación contra el tráfico de drogas que llega a territorio estadounidense.