En un paso más en la escalada, se conoció que el Pentágono, por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó al Congreso la declaratoria de un conflicto armado no internacional contra los carteles que envían drogas hacia suelo norteamericano. La Casa Blanca invoca la “defensa propia” para el uso de la fuerza más allá de sus fronteras.

A la par, cinco aviones de combate estadounidense, sobrevolaron cerca de Venezuela, denunciado por la administración de Nicolás Maduro y su ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, como una provocación y una “amenaza a la seguridad nacional”.

Analistas consultados por Efecto Cocuyo apuntan a que el aumento de las tensiones por las medidas jurídicas y militares de EEUU van dirigidas a “forzar” una negociación con Miraflores, pero no en los términos del chavismo. Esperan un mayor atrincheramiento por parte de Maduro con el apoyo de la Fuerza Armada (Fanb), pero también una escalada mayor por parte de Trump con consecuencias impredecibles, con la aclaratoria de la falta de claridad sobre los objetivos finales de la guerra contra el narcotráfico que ha emprendido la gestión de Trump.

“La vara es mucho más alta”

“Estamos ante una doble escalada. Las narrativas han ido creciendo en las últimas semanas y horas, por el nivel de atención que está teniendo Venezuela en la agenda de EEUU. También escalan las acciones jurídicas, logísticas, militares, con la notificación al Congreso, los ejercicios en el Caribe y el sobrevuelo de aviones”, señala el politólogo Piero Trepiccione.

Cree que el trasfondo estratégico de esta doble escalada pretende conducir a una negociación, pero no en los términos de Doha (con la mediación de Qatar) o de Barbados (con Noruega como intermediario), sino a un nivel mucho más alto. Es la apuesta, aclaró, sin que se conozca cuáles son los planes de EEUU.

“La vara es mucho más alta en esta oportunidad. Históricamente se ha visto que este tipo de acciones producen negociaciones, pero con temas muy distintos a esos acuerdos previos (Barbados y Doha)”, reiteró.

Según especialistas legales citados por The New York Times, este 2 de octubre, la decisión de Trump de considerar formalmente su campaña contra los carteles como un conflicto armado activo significa que está consolidando su derecho a los poderes extraordinarios en tiempos de guerra.

La notificación al Congreso afirma que Trump ha «determinado» que los carteles involucrados en el tráfico de drogas – a los que previamente declaró como narcoterroristas, incluido el Cartel de los Soles, con el que vinculan a Maduro- son «grupos armados no estatales» cuyas acciones «constituyen un ataque armado contra Estados Unidos».

De acuerdo con la abogada experta en derecho internacional Estrella Infante, la medida invoca el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra de 1949. Esto permite al gobierno federal desplegar poderes de guerra extraordinarios, incluyendo operaciones letales como strikes con drones, detenciones indefinidas sin juicio y el uso de tribunales militares contra miembros de estos grupos.

Soberanía vs. autodefensa

Para el internacionalista y exdiplomático, Gerson Revanales, todavía falta agua por correr debajo del puente antes de que se llegue a una nueva ronda de conversaciones.

Coincide en que la “estrategia final” de la escalada es un acuerdo de negociación con una suma de variables tales como garantizar inmunidad, protección de la familia, que se elimine la recompensa internacional, entre otras. De allí que, afirma, cada medida que toma Washington es para presionar a Miraflores.

“¿EEUU aceptará esas condiciones? No conocemos cuáles son sus intereses. Pero ese escenario solo se hace viable después de que las tácticas de suma cero (juego ganar ganar) y lo que se conoce popularmente como el salto de la gallina (confrontación) han elevado el precio del status quo a un nivel inaceptable para el adversario”, sostuvo.

El profesor de derecho internacional destaca un cambio de paradigma en materia de seguridad por parte de EEUU en la región, en el que al declarar a los carteles de la droga como organizaciones trasnacionales, busca justificar operaciones, persecuciones en caliente por mar y tierra, fuera de sus fronteras, aplicar la extraterritorialidad de las normas estadounidenses.

Recalcó que en un conflicto no internacional (que no es entre países) igualmente EEUU debe respetar las normas de DDHH como la prohibición de la tortura.

Esto, advirtió el embajador, generará presión sobre otros gobiernos y tensiones diplomáticas al ser considerado por algunos Estados como violacion de la soberanía. Ha sido la posición manifiesta de gobiernos como el de Colombia y Brasil, además de Miraflores.

“Son el principio de la soberanía versus la autodefensa que lleva a un Estado a hacer uso de la fuerza dentro del territorio de otro Estado. EEUU lo justifica porque considera que Venezuela no ha hecho nada para controlar a esos grupos (carteles) que lo amenazan. La pregunta es hasta qué punto un Estado tiene derecho a defenderse, violando la soberanía de otro Estado”, dijo.

Mientras se temen ataques a objetivos específicos del narcotráfico en suelo venezolano como parte de la decisión de Trump, este viernes, el secretario de guerra de la Casa Blanca informó sobre el hundimiento de otra lancha rápida – la quinta desde el inicio del despliegue militar- en aguas internacionales del mar Caribe que supuestamente transportaba drogas, con saldo de cuatro personas muertas, a las que tildó de “narcoterroristas”.

Mayor atrincheramiento

Padrino López ha vuelto a advertir que EEUU pudiera hacer un cálculo erróneo al creer que puede agredir militarmente a Venezuela y no habrá una respuesta contundente. En un comunicado de protesta por el sobrevuelo de aviones de combate a aproximadamente 75 kilómetros de las costas venezolanas, la cancillería venezolana exigió al secretario de Guerra norteamericano, Peter Hegseth, que «cese de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista».

El hecho fue denunciado ante la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU este viernes 3 de octubre. A la par de acciones diplomáticas, Maduro anunció ejercicios militares para este 4 de octubre con el objetivo, explicó, de verificar los sistemas de mando, conducción y comunicaciones en las 335 Áreas de Defensa Integral (ADI), las Unidades Comunales Milicianas (UCM) y las más de 15.700 Bases Populares de Defensa Integral (BPDI) desplegadas en el país, para “garantizar la defensa del país”, ante una eventual agresión.

Trepiccione percibe por parte del chavismo posiciones muy atrincheradas y cerradas, por lo que espera un incremento de las tensiones con EEUU en los próximos días o semanas.

“Hay una ruptura de la confianza producto del incumplimiento de acuerdos pasados, por lo que creo que es el momento de la tensión que seguirá aumentando entre los dos gobiernos”, añadió.

Revanales también espera que el conflicto con EEUU siga escalando hasta que se logre una negociación como estrategia final.