Maduro: Ellos (EEUU) vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis

El líder chavista Nicolás Maduro aseguró este martes, 2 de septiembre, que el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, frente a las costas venezolanos, tiene como intención la de «apoderarse» del petróleo venezolano.

Desde una actividad en una zona popular de Caracas, el gobernante insistió en que en la Casa Blanca «se inventan un cuento, un relato» sobre la presencia del narcotráfico en el país para intentar quedarse con los recursos naturales venezolanos.

«Ellos vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, vienen por el gas. Ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, les pertenece a ustedes, es del pueblo de Venezuela».

Recordó que la primera reserva de crudo comprobadas del mundo están en suelo venezolano, mientras que las de gas son las cuartas del planeta, además de importantes reservas de oro.

Maduro: Quieren nuestro petróleo

Maduro insistió en que hay «ocho barcos de guerra, nos apuntan en la cabeza con 1.200 misiles y mandan un submarino nuclear», para intentar presionarlo.

«La juventud de EEUU no cree las mentiras del mandamás de la Casa Blanca que es Marco Rubio… que le quieren llenar las manos de sangre el presidente Trump», recalcó el mandatario en una transmisión de Venezolana de Televisión.

Su participación en este acto se da el mismo día que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la muerte de «11 terroristas» como identificó al ataque de precisión contra un barco en aguas del Caribe, que el republicano dijo salió de Venezuela y pertenecía al Tren de Aragua, banda criminal que en febrero pasado designaron como «una organización terrorista».

Más temprano, en la Casa Blanca Trump habló del ataque y saludó el trabajo de las fuerzas militares de su país por esta operación.