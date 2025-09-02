El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump mostró un video de la destrucción de una embarcación, que más temprano anunció que salió de Venezuela, y dijo que en la operación murieron «11 terroristas» a los que ligó con el Tren de Aragua, banda criminal que nació en Venezuela y a la cual declararon como organización terrorista el pasado mes de febrero.

En su red social, Truth Social, el líder republicano detalló que “esta mañana, por mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM)”.

Y agregó que el Tren de Aragua es una «organización extranjera» a la que también vinculó con el mandatario chavista Nicolás Maduro.

“El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas. Ninguna fuerza estadounidense fue herida en esta operación”, explicó Trump.

Primero fueron disparos y después fue un ataque letal

Más temprano, desde la Casa Blanca en una conferencia de prensa había dicho que “acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela», expresó Trump durante una conferencia de prensa desde la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense agregó que desde territorio venezolano “se está enviando mucha droga” y “otras cosas” a suelo norteamericano, por lo que habrá nuevos anuncios al respecto.

La versión oficial también fue difundida por Rubio a través de su cuenta en la red social X.

“Hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”, expresó.

Las acciones de Trump contra Miraflores

Tras declarar al llamado Cartel de los Soles como organización terrorista y declarar la guerra al narcotráfico proveniente de Latinoamérica, EEUU inició el mes pasado un despliegue aeronaval en el Mar Caribe, con la cooperación de países como Curazao, Trinidad y Tobago y el reforzamiento de operaciones antinarcóticos por parte de Francia en territorio de ultramar.

La Casa Blanca vincula al Cártel de Los Soles con la administración de Nicolás Maduro al que señalan como uno de sus líderes y por el que ofrecen una recompensa de 50 millones de dólares a quien facilite su captura.

Rubio tiene previsto visitar Ecuador este miércoles 3 de septiembre, para tratar temas de seguridad y migración, con el presidente Daniel Noboa. Reunión en la que seguramente saldrá a relucir el tema del despliegue militar en el Caribe. Llegar a México también está en su agenda de los próximos días.

Durante la rueda de prensa, Trump elogió al «increíble» jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, quien lo puso al tanto del ataque contra el supuesto navío venezolano, un movimiento que confirmó poco después por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de un mensaje en X.

El líder republicano adelantó que se sabrá más «después de esta reunión» en el Despacho Oval, avanzando un posible comunicado de la Administración con más detalles sobre el ataque, que según el mandatario ocurrió momentos antes de su comparecencia.

EE.UU. desplegó ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas que «contaminan» las calles del país norteamericano.

Qué dijo Rubio del barco con drogas

«Tal y como informó el presidente de los Estados Unidos hace unos momentos, hoy el Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista», escribió Rubio en un mensaje en la red social X.

Pocos minutos antes, Trump se adelantó al anuncio, en un acto en la Casa Blanca, donde escribió que el Ejército estadounidense había «liquidado a tiros» y «eliminado» una embarcación que transportaba drogas y que había partido de un puerto venezolano.

La semana pasada, la Guardia Costera de EEUU informó de una «incautación histórica» de más de 30 toneladas de droga en operaciones militares en el Pacífico y el Atlántico, en las que mencionó la incautación de narcóticos en tres localidades cercanas a Venezuela: Aragua, Carabobo y Falcón.

Maduro advirtió a Trump el lunes

Este lunes, el mandatario chavista Nicolás Maduro negó las acusaciones de narcotráfico de EEUU y aseguró que se trataba del «ataque más brutal» de ese país contra América Latina en 100 años.

También advirtió que si la Casa Blanca decide intervenir en Venezuela el país entrará en «la lucha armada», tras informar con medios internacionales que el país cuenta con 8,5 millones de milicianos tras dos jornadas de alistamiento voluntario en este cuerpo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Las tensiones entre los dos países escalaron después de la movilización militar estadounidense hacia el Caribe. Mientras que países aliados como Cuba, México, Irán, Brasil, China y Rusia han expresado su preocupación por este despliegue, en Latinoamérica otros como Argentina, Ecuador y Paraguay respaldan a Trump.

Lo mismo ocurre en las naciones del Caribe como Trinidad y Tobago, Curazao y Guyana que han dado su apoyo a este despliegue inusual de embarcaciones militares, naves de guerra e infantes de Marina en esta zona del continente americano.

Con información de Efe