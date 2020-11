Líderes comunitarios, sindicalistas y un nieto de Raúl Leoni compiten por una curul en la AN - Efecto Cocuyo

Más allá de las caras conocidas que aspiran a ocupar una curul en la Asamblea Nacional (AN) como oposición, a las parlamentarias del 6 de diciembre hay otros nombres postulados para el proceso electoral que se apoyan en las redes sociales y el contacto cara a cara para darse a conocer.

Algunos surgen de las propias comunidades y otros de las luchas gremiales en sus respectivas regiones, medios de comunicación y hay quien dirige una ONG en Caracas o ejerció un cargo público en alguna gestión pasada.

Muchos no son activistas en partidos políticos, pero aceptaron el respaldo de organizaciones partidistas agrupadas en alianzas o en solitario para inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Aún así no cuentan con grandes medios para promocionarse, pero deciden continuar en la contienda. Dicen estar convencidos de que la abstención no es una opción para quienes adversan al chavismo en Miraflores y que se debe salir a votar incluso con las condiciones más adversas.

Gente de base

“Somos gente de base, tenemos las mismas necesidades, la gente quiere un cambio y el verdadero cambio somos nosotros, seremos la voz de ese pueblo dentro de la Asamblea. Legislaremos y haremos cumplir las leyes”, expone la candidata en el circuito 1 de Caracas ( parroquias Sucre, La Pastora y El Junquito) por el partido Unión y Progreso, Yeraldine Cedeño en sus redes sociales de Twitter y Whatpsapp. Se define como luchadora social.

El partido Unión y Progreso es dirigido por la también candidata a la AN, Mercedes Malavé. La organización es aupada por el excandidato presidencial y exdirigente de Copei, Eduardo Fernández.

Esta organización política también acompaña en sus aspiraciones a la hija del exalcalde del municipio Acosta de Falcón, José Ángel Ascanio (exdirigente de Copei), Matilde Ascanio, en el circuito 4 de esa entidad. También es estudiante del décimo semestre de medicina en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, de acuerdo con el medio regional La Mañana.

Un médico cardiólogo, Enrique Fermín también compite de la mano de Unión y Progreso en el circuito 3 de Caracas (San Bernardino, San Pedro, El Recreo, San José, San Agustín y La Candelaria). Igualmente, dos dirigentes sindicales en el circuito tres de Anzoátegui (Bolívar, Píritu y Peñalver), Tito Barreo (Fetranzoátegui) y Mireya Fidel (jubilados del Seniat). Ambos prometen que de llegar a la AN trabajarán en leyes que favorezcan a los trabajadores públicos activos y jubilados.

Dos periodistas en Sucre

El partido Soluciones, de Claudio Fermín, también respalda la candidatura de la docente Yurvis Veliz, quien además es sindicalista del gremio magisterial en el circuito tres (municipios Sucre, Mejía, Montes y Bolívar) del estado Sucre. Su suplente es el periodista Rafael Marín, quien dirigió los diarios Sucre y Región en la entidad oriental.

La candidatura de otro periodista y conductor del espacio regional Hechos Noticiosos, Ender Garzón Arráiz, es apoyada por el partido UPP89 en Carabobo (circuito 3 que comprende municipios como Valencia, Naguanagua y San Diego). Los dirigentes comunitarios Flavio Robles y Dayana Sevilla fueron inscritos por esta tolda en el circuito 4 de dicho estado que incluye a los municipios Carlos Arvelo y Los Guayos.

Un excandidato presidencial y un exjefe civil

En la lista del Distrito Capital figura en el tercer puesto Edgard Raúl Leoni, nieto del expresidente venezolano, Raúl Leoni. Es apoyado por Cambiemos, de Timoteo Zambrano, y por la Alianza Democrática que esa tolda integra junto a Avanzada Progresista, Esperanza por el Cambio, más las tarjetas electorales de Acción Democrática (AD) y Copei.

Leoni Moreno es abogado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab). Se desempeñó como jefe civil de la parroquia Caricuao, durante la gestión de Alfredo Peña en la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Actualmente es director de la ONG Fundación Ainco, dedicada a obras sociales en comunidades caraqueñas, con prioridad en grupos vulnerables.

“La abstención es la nada, el vacío. En el 2005 se inició la debacle por ese llamado que hizo la oposición (a la abstención) y el gobierno hizo lo que quiso a sus anchas”, expresó durante un programa en Globovisión para justificar su candidatura.

Cambiemos también inscribió la candidatura del exdiputado de la AN, Freddy Lepage Scribani como cuarto de la lista nacional. Lepage formó parte del Parlamento electo hasta 2005, fue presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico e integrante del llamado Polo Democrático.

La Alianza Democrática igualmente inscribió a la actual diputada de la AN, Melva Paredes como segunda de la lista regional en Aragua. Paredes resultó electa en 2015 con la tarjeta de la MUD, militó en Acción Democrática pero hoy lo hace en Cambiemos.

También por lista, pero en el primer puesto por el estado Aragua, compite el excandidato presidencial independiente Luis Alejandro Ratti Rivero por el Movimiento Ecológico. De acuerdo con el portal Poderopedia, es director de Inversiones Sobrenatural VSG C.A., una empresa de papelería, artículos escolares y de oficina, ubicada en Maracay. Antiguamente militó en el Movimiento al Socialismo (MAS). Fue candidato a presidente en los comicios de mayo de 2018.