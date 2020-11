El voto latino en EEUU fue en contra de revivir lo que pasa en su país

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Entender qué está sucediendo en Estados Unidos luego de la elección presidencial del 3N quizás es muy complejo, más cuando aún los resultados totales no se han definido y todavía no se sabe quién es el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

El programa #CocuyoClaroyRaspao de este jueves 5 de noviembre tuvo como invitada a la periodista colombiana Laura Patricia Barros, corresponsal en Washington de la agencia EFE, quien conversó con los moderadores Luz Mely Reyes (directora de Efecto Cocuyo) y Xabier Coscojuela (director de Tal Cual) sobre lo que gira alrededor de este enredado proceso.

“Por encima del color político, en EE. UU. pesa mucho la institucionalidad y la tradición política que el país tiene con respecto al mundo”, dijo Barros al ser interrogada sobre qué peso tiene esta tardanza en dar los resultados en el aspecto político de la nación norteamericana.

La periodista, conocedora a fondo de los procesos electorales en Washington y de los factores gubernamentales, habló sobre cómo influyó en la votación la comunidad latina, especialmente la venezolana y cubana, en lograr muchos de los votos para Donald Trump.

“Los hispanos se convirtieron en la mayoría en cuanto a comunidades migrantes en EE. UU. Pero hay que entender las diferencias que tiene ese voto. El llamado voto latino tiene diversidad de colores; el mexicano no tiene la misma orientación del voto que el centroamericano o el venezolano o los cubanos. Los venezolanos y cubanos no votaron por Trump, sino por no revivir lo que pasa en sus países, debido a que la campaña giró en torno de la lucha contra el socialismo Tiene mucho sentido que el voto venezolano y el voto cubano cargue en cierta manera el recuerdo de lo que han vivido en su país”, dijo.

Solo esperar

La conversación periodística de este jueves abordó cómo funcionan los colegios electorales en ese sistema de votación de segundo grado; Barros explicó que la elección estadounidense está mediada por esos colegios, “que no son más que la suma de representantes estadales y que de querer cambiarse será necesario hacer una reforma constitucional”.

Reflexionó Barros que el nuevo presidente de Estados Unidos recibirá una Casa Blanca en problemas, “emproblemada”, aún por consecuencias del COVID-19.

“El nuevo inquilino deberá lidiar con que EE. UU. enfrentará una segunda ola del coronavirus. Eso ha impactado la economía. El nuevo inquilino de la Casa Blanca se va a conseguir con una economía golpeada, con un país fracturado también con el tema de la pandemia. Si algo podía exhibir Trump como uno de sus logros de gobierno era que casi no había desempleo en los meses anteriores a la pandemia, pero llegó la pandemia y se dispararon los números”, señaló.

Durante la disertación, se tocó el tema de la presencia de un representante del gobierno interino de Juan Guaidó en la campaña pro-Trump, Roberto Marrero, quien estuvo en un acto en Miami. Calificó el hecho como un error, pues se debe mantener el clima de neutralidad.

“Más allá del impacto que pueda tener la posición que los venezolanos asuman frente a la política estadounidense, está en juego qué va a pasar con los venezolanos que están aquí “, aseveró.

Vea el programa completo aquí: