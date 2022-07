El General en jefe Vladimir Padrino López cumple ocho años al frente del ministerio de Defensa. El funcionario ha superado los cambios en el alto mando militar año tras año.

El politólogo Ricardo Sucre expone algunas de las razones que están detrás de la ratificación de Padrino López, anunciada por Nicolás Maduro este jueves 7 de julio.

Un primer motivo es que se trata de un oficial que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el chavismo ve con confianza. “Cuando hablan del 11 de abril de 2002 (golpe de estado a Hugo Chávez) siempre cuentan la anécdota de que Padrino López era comandante del batallón Bolívar, una de las unidades más importantes de las Fuerzas Armadas, y se negó a sumarse, eso es un elemento que lo acredita. Es una figura que ha sido consecuente al proyecto político chavista”, expone Sucre.

Una segunda razón está relacionada con la lealtad que ha demostrado durante el gobierno de Nicolás Maduro. El profesor señala que el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, supuestamente le ofreció a Padrino López una especie de puesto en un consejo de transición para ver si presionaba la salida de Maduro del poder. “Ha sido probado y no lo quebraron”, expresa Sucre.

Padrino también tiene una visión que se enmarca bien en la política exterior del gobierno: “Su visión es la de un mundo multipolar donde China y Rusia tienen un espacio importante y Estados Unidos pierde fuerza. Hay un alineamiento entre la visión política civil y militar”.

Otro aspecto que destaca el politólogo es que en el mundo militar siempre hubo reservas respecto al poco tiempo que duraban los militares en los cargos, lo que el general Carlos Peñaloza Zambrano llamó el “carrusel militar”. “Está la idea de que es necesaria una permanencia para que se pueda desarrollar una política y mantener un programa”, afirma Sucre.

Fanb “chavista”

Aunque la Constitución venezolana establece que la Fuerza Armada Nacional (Fanb) debe ser una institución esencialmente profesional, sin militancia política, el proyecto de Hugo Chávez penetró los cuarteles y, desde entonces, hay serias dudas respecto a la imparcialidad de los uniformados.

Sucre considera que la Fanb está comprometida con este proyecto político y, en ese sentido, los recientes ascensos aprobados por Maduro combinan el mérito y las razones político-partidistas.

El profesor analizó 30 nombres (10 del Ejército, 10 de la Armada y 10 de la Aviación) de los 162 efectivos que fueron ascendidos a generales y almirantes y concluyó que el 50% de estos funcionarios se graduó como los primeros de su promoción.

“La impresión que me dio es que se quiere tener un número estable de ascensos y no tener variaciones muy altas. No vi nada atípico”, comenta.

El sentido político de los ascensos se conocerá con los cambios que anuncie Maduro en el alto mando militar este 7 de julio, apunta Sucre.

Ausencia de Maduro

El gobernante venezolano no asistió al desfile del 5 de julio de este año. Para el politólogo esto tiene que ver con las denuncias de presuntos planes de terrorismo que ha hecho el Ejecutivo en los últimos días.

“Creo que Maduro se está dosificando por un tema de pandemia, pero también pienso que puede ser por paranoia, el gobierno ha dicho que se preparan atentados desde Colombia. Por supuesto, para Maduro pesa mucho el atentado del pasado 4 de agosto de 2018, eso está muy vivo en su memoria”, concluye.