Las preguntas sin respuesta de la operación anticorrupción

La operación anticorrupción está próxima a cumplir un mes y hasta el momento deja un saldo de 58 privados de libertad, 18 órdenes de aprehensión por ejecutar y 161 allanamientos por cinco tramas distintas.

Los negocios ilícitos fueron detectados en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartones de Venezuela, el Poder Judicial y en la alcaldía del municipio Santos Michelena (estado Aragua).

Hasta la fecha, la mayoría de los fondos malversados, principalmente de Pdvsa, siguen desaparecidos.

Aquí planteamos algunas de las preguntas sobre la operación anticorrupción que siguen sin respuesta:

¿Tareck El Aissami está siendo investigado?

El exministro de Petróleo no ha sido implicado hasta la fecha en la trama de corrupción de Pdvsa. Tareck El Aissami anunció su renuncia el pasado 20 de marzo, en un tuit en el que dijo que se pondría a la orden de la investigación. Desde entonces, no se conoce mayor información sobre el funcionario.

El titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, ha sido consultado dos veces sobre si El Aissami está detenido o será imputado.

A la primera pregunta que hizo la WRadio de Colombia, el 28 de marzo, respondió: “Estamos en el ciclo de cierre de la primera fase de investigación (…) Por lo tanto, no quisiera adelantarme a los acontecimientos que están en pleno desarrollo”.

A la segunda que hizo una reportera de Globovisión el 5 de abril, el fiscal dijo: “Me he caracterizado por no adelantar opinión, como dirían en los medios periodísticos, no voy a autotubearme (…) No quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular”.

El primer vicepresidente del Psuv y diputado, Diosdado Cabello, tampoco quiso referirse a El Aissami en su rueda de prensa del 11 de abril. “La investigación continúa, no nos corresponde a nosotros señalar a alguien en particular, corresponde a los organismos, en este caso, al Ministerio Público y cuerpos de investigación. No nos atrevemos nosotros a señalar a nadie desde el partido”, dijo.

Sin embargo, dos de los hombres más cercanos al exministro: Joselit Ramírez (exsuperintendente de Criptoactivos) y Hugbel Roa (exdiputado de la Asamblea Nacional) están privados de libertad. También el expresidente de la CVG, Pedro Maldonado; el exgobernador de Trujillo, Hugo Cabezas y este jueves se conoció la presentación del hacker Juan Almeida, todos ellos cercanos al exministro.

Adicionalmente, el gobernante Nicolás Maduro decretó la eliminación de la Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera Nacional Alí Rodríguez Araque, que presidió el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, desde su creación en febrero de 2020.

¿Cuánto dinero de la República fue malversado?

Aunque medios oficialistas hablan de 3 mil millones de dólares de Pdvsa, el Ministerio Público no ha precisado el monto total que perdió la República por estos hechos de corrupción.

Solo la ONG Transparencia Venezuela ha identificado 127 casos de presunta corrupción en la petrolera estatal que comprometen 42 mil millones de dólares del patrimonio público venezolano.

#CorrupciónEnPdvsa | ¿Sabías que @nomasguiso ha registrado 127 casos de presunta corrupción en #PDVSA que comprometen más de USD42.000 millones? pic.twitter.com/crWhWFZPjw — Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) March 22, 2023

¿Cuántas propiedades y en qué estados han sido allanadas?

Saab mencionó 161 allanamientos a escala nacional: 99 en el caso Pdvsa Cripto, 48 en el caso de la CVG, 7 por los hechos ocurridos en Cartones de Venezuela, 6 por trama en el Poder Judicial y 1 allanamiento por el caso de la alcaldía de Las Tejerías. No ofreció mayores detalles.

El único allanamiento sobre el que se conoce más información es el que implica una propiedad de Álvaro Pulido. El Fiscal confirmó a la WRadio de Colombia que “en la fase de inicio de investigación se están haciendo muchos allanamientos que incluyen al que tú mencionas (Pulido) porque hay experticias telefónicas, declaraciones que van saliendo a la luz pública”.

¿Fue detenido Álvaro Pulido en la operación anticorrupción?

A pesar de que el nombre de Pulido fue relacionado con la operación anticorrupción, no se había confirmado su detención hasta este jueves 13 de abril casi a la medianoche, cuando en una transmisión del canal del Estado, Venezolana de Televisión, se confirmó su aprehensión y se le vinculó como uno de «los operadores financieros» del exdiputado Hugbel Roa.

Esta persona es vinculada al empresario colombiano Álex Saab, a quien el gobierno venezolano le otorgó estatus de diplomático. Actualmente es sujeto de un proceso judicial en Estados Unidos donde fue extraditado por presuntos delitos de lavado de dinero.

¿Quiénes son los detenidos?

Hasta ahora se conoce la identidad de 50 detenidos, pero la cifra aumentó a 58, según el último balance ofrecido por el Fiscal General de la República este 12 de abril. Lo que quiere decir que hay ocho personas que faltan por identificar.

Aunque el fiscal leyó que por la trama de Pdvsa-Criprto hay 34 detenidos, solo se menciocó 33 nombres.

Listado de los vinculados en trama de corrupción PDVSA-Cripto

Por la trama de corrupción PDVSA-Cripto se contabilizan 33 funcionarios públicos y operadores financieros, los cuales están identificados como:

Joselit Ramírez Camacho Antonio Pérez Suárez José Agustín Ramos Yamil Martínez Odoardo José Bordones Heinrich Chapellín Jesús Enrique Salazar Rajiv Alberto Mosqueda Renny Gerardo Barrientos Hugbel Roa Manuel Meneses Rogers Ramírez Dorante Rafael Perdomo Roger Perdomo Daniel Prieto Kristhonfer Barrios Johanna Torres Alejandro Arroyo Bernardo Arosio Fernando Bermudez Leonardo Torres Jackeline Perico José Lima Jesús Ramírez José Luís Silva Gustavo Carmona Juan Moreno Pedro Fernández Oscar Rojas Jean Golman Meyer Cardozo González Luis Guzmán Miguel Irigoyen Álvaro Pulido Vargas Pedro Alejandro Herrera Araque Harold Sosa Padilla Juan Carlos Posner Pimentel Carlos Almeida Morgado Jorge Almeida Morgado Juan Manuel Almeida Morgado

#Urgente🔴 A esta hora se realiza la audiencia de presentación de los siguientes exfuncionarios vinculados a tramas de corrupción en la alcaldía de Baruta y PDVSA – Cripto:



Harold Rafael Sosa Padilla, Director de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta — Alfred Nazareth (@luchaalmada) April 14, 2023

Listado de los vinculados en trama de corrupción judicial

Cristóbal Cornieles Perret José Mascimino Márquez Yorwis Johan Bracho Gómez Loreannys Mariana Mejías Mario Aquino Pisano Fabiola Andreína Torrealba

Detenido por trama de Cartones de Venezuela

1.- Hugo César Cabezas Bracamonte.

Detenido por trama en alcaldía del municipio Santo Michelena (Aragua):

Exalcalde Pedro Hernández.

Listado de los nuevos funcionarios vinculados en trama de corrupción

Pedro Maldonado Edgar Sánchez Felipe Contreras Lino Mora Tulio Medina Carlos Moreno Johan Sequera Isaac Mohamad Néstor Astudillo

¿Dónde están los capturados?

El canal del Estado Venezolana de Televisión transmitió la presentación de los detenidos que se hizo en la sede de la Coordinación de Operaciones Aeronáutica del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ante un tribunal constituido en el lugar. Por lo que se infiere que están bajo custodia de este cuerpo de seguridad, pero no se han dado detalles sobre los lugares de reclusión.