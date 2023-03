Fiscal confirma allanamiento a propiedad de supuesto socio de Álex Saab por trama de corrupción

En una entrevista concedida a WRadio de Colombia, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, confirmó que en el marco de la investigación por hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se allanó la propiedad de Álvaro Pulido, supuesto socio del empresario Álex Saab.

¿Quién es Álex Saab?

El gobierno venezolano otorga el estatus de diplomático a Saab, quien fue extraditado a Estados Unidos por presuntos cargos de lavado de dinero desde Cabo Verde, África, hace más de un año-

El empresario colombo-venezolano fue un aliado del gobierno de Nicolás Maduro en la estrategia para evadir las sanciones que impone Estados Unidos. Altos funcionarios como Jorge Rodríguez han afirmado que esta persona solo ayudaba a ingresar alimentos y medicinas al país.

No obstante, medios de investigación como Armando.info revelan los vínculos que Saab tiene con Pulido. El negocio más grande de ambos empresarios está vinculado a la importación de alimentos, a través de la empresa empresa Group Grand Limited, para abastecer los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

–Señor Fiscal, ayer hubo un allanamiento en la casa de un ciudadano colombiano Álvaro Pulido, que se llama Germán Rubio, ¿ese allanamiento qué buscaba, incluía o no orden de captura? –preguntó el periodista.

–En esta fase de inicio de investigación se están haciendo muchos allanamiento que incluyen al que tú mencionas (Pulido) porque hay experticias telefónicas, declaraciones que van saliendo a la luz pública y no se descarta que haya órdenes de aprehensión –respondió el fiscal.

–Hay un detalle con Pulido que es que es una persona muy cercana al entorno de Álex Saab, ¿esto quiere decir que también están investigando a Saab? –insistió el periodista.

–Yo no he dicho nada de eso, no he dicho para nada que tiene que ver con la persona que tu mencionas, simplemente te estoy hablando a nivel general, un allanamiento implica una investigación en marcha –zanjó Saab.

23 imputados por corrupción en Pdvsa

En su cuenta de Twitter, el fiscal precisó que este martes 28 de marzo, en horas de la tarde, se imputará ante el Tribunal 2do Contra el Terrorismo en Caracas a 23 personas implicadas, entre funcionarios públicos y empresarios.

Agregó que el Ministerio Público solicitará privativa de libertad para los acusados a quienes identificó como 9 funcionarios públicos, 10 empresarios, un exdiputado y tres jueces.

Sobre Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, quien renunció en medio de las denuncias de corrupción no adelantó acciones: “Estamos en el ciclo de cierre de la primera fase de investigación (…) Por lo tanto, no quisiera adelantarme a los acontecimientos que están en pleno desarrollo”.

Saab aseveró que buscan que los implicados sean sancionados con las pena máxima, pero destacó que hay garantías como la “delación” que pudieran rebajar estas penas solo en caso de que la información que se aporte permita ubicar “donde están los recursos que se robaron”.