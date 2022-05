Inicia juicio contra periodista Roland Carreño tras año y medio detenido

La defensa del periodista detenido desde hace un año y medio, Roland Carreño se encontraban desde la mañana de este lunes 2 de mayo en el Palacio de Justicia, a la espera del juicio oral y público contra el también integrante de Voluntad Popular (VP).

Los abogados Joel García y Ana Leonor Acosta denuncian retardo procesal en este caso y aspiran a que el comunicador social sea absuelto de todos los cargos.

«Tiene que ser absuelto de los delitos que se le acusan. Roland Carreño no es conspirador, no financia el terrorismo, no trafica con armas, no está asociado para delinquir, es un periodista prestado a la política, sencillamente porque Leopoldo López se fue de Venezuela, buscaron un preso sustituto y ese es Roland Carreño», cuestionó García a las puertas de los tribunales en el centro de Caracas.

En declaraciones a Efecto Cocuyo, García aclaró que Carreño debió estar en libertad desde hace tiempo pero ya que se inicia el proceso judicial, la defensa espera poder «desvirtuar todas esas presunciones y pretensiones» que tiene el Ministerio Público (MP), contra Carreño.

El periodista fue apresado cerca de su vivienda en Caracas el 26 de octubre de 2020, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), sin orden judicial, según se denunció. Fue imputado por tráfico de armas, asociación para delinquir, conspiración criminal y financiamiento del terrorismo.

Al momento de su detención, el ministro de Comunicación e Información de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, aseguró que a Carreño lo capturaron »in fraganti intentando alterar la paz de la República». Según el funcionario, el periodista habría confesado su supuesta responsabilidad.

Tratado como «enemigo»

Acosta precisó que en la audiencia prevista para este 2 de mayo, el MP presentará su acusación. Destacó igualmente que se trata de un proceso plagado de irregularidades en el que no se le ha permitido defenderse adecuadamente, no ha habido garantías judiciales y se le han violado sus derechos humanos.

«Esta detención de Carreño está basada en un esquema policial al cual estamos acostumbrados en los casos de presos y perseguidos políticos, es decir, que no hay una investigación del MP sino que hay una persecución y se implementan unas actas y unos elementos para tratar de incriminar a las personas que son perseguidas», denunció.

La directora de la Coalición por los Derechos Humanos alertó que el periodista no es tratado como un «justiciable» sino como enemigo, basándose en el «derecho penal del enemigo». Señaló tanto al MP como a los tribunales (Tribunal de Control» de «prestarse» para las irregularidades.

«Hoy que se inicia el juicio nosotros esperamos que se haga justicia, que se determine la verdad y que Roland (Carreño) pueda estar en libertad (…). El periodista ha sido criminalizado por ser parte de un partido político, su único delito es el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, ser parte de un partido político, por eso se enfrenta a este proceso judicial», dijo.

1/10 #LiberenARoland | 🧵 Hoy #02May inicia el juicio del periodista y activista político, @rolandcarreno, quien tiene un año y medio privado de libertad injustamente. Abrimos hilo sobre el caso 👇 — IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) May 2, 2022

Acotó que como parte de la anunciada reforma judicial, el juez de juicio haga el control que no hizo el juez de control, que Carreño pueda estar en libertad y recupere sus derechos civiles y políticos. La defensa indica que la celebración de sucesivas audiencias luego de esta primera no deben tardar más allá de diez días hábiles, con la presentación de testigos, expertos, hasta llegar a una declaración absolutoria o condenatoria. García recalcó que debería ser la primera.

Estable de salud

García acotó que actualmente, Carreño está estable de salud y que las dos patologías que presenta (hiperglicemia e hipertensión) están controladas hasta ahora.

«El problema de estas patologías es que en las condiciones de insalubridad e higiene en las que se encuentra, a veces es difícil mantenerlo pero está haciendo todo lo posible por estar bien como lo ha hecho hasta ahora», añadió.

Con información de Mairet Chourio