Juan Diego Quesada: La mesa de diálogo está dirigida a la realización de las elecciones en 2024 #CocuyoClaroYRaspao

“La mesa de diálogo está dirigida a la realización de las elecciones en 2024”, dijo el periodista Juan Diego Quesada, reportero de El País, sobre la reanudación de las negociaciones entre la Plataforma Unitaria de Venezuela y el gobierno de Maduro.

El comunicador español afirmó que dentro de la mesa de negociación el clima entre las partes parece otro. “Hay un interés en que las partes se puedan entender y lograr unas condiciones”, añadió Quesada.

Quesada afirmó que este diálogo es lo más esperanzador que hay en Venezuela en la situación actual. “En este año ha habido un cambio total del escenario político. Venezuela estaba en un estado de hibernación. Destrabar la crisis política venezolana ahora parece una opción real”, enfatizó.

El periodista mostró su optimismo ante la posibilidad de que esta negociación genere un cambio dentro de la realidad del país. “Yo percibo que ese cambio le conviene a todo el mundo, incluso al chavismo para tener un gobierno institucional, poder acceder a los fondos internacionales y poder vender petróleo”. Sin embargo, Quesada afirmó que es difícil de saber hasta qué punto el chavismo quiere empujar en la dirección de la democracia y que Venezuela no se convierta en un problema global.

Los derechos humanos en la mesa de diálogo en México

Quesada subrayó que las conversaciones de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición está dirigida a las elecciones. “Este es un tema que no va a tener la importancia que vamos a creer que tiene”, advirtió.

El español afirmó que el informe de la Organización de Naciones Unidas ha generado mucha polémica, pero que el chavismo no le da credibilidad porque se referían a fuentes directas, mientras que los relatores lo están defendiendo.

“Todo se va a resumir en las elecciones, el informe puede ser usado para conseguir acuerdos pero no para las elecciones, si la oposición se pone muy dura el diálogo va a encallar. Por lo que no será condición primordial. El chavismo asegura que ellos no violan los derechos humanos”, sostuvo.

Los entretelones del diálogo

El periodista comentó que el anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que se retomaría el diálogo cayó mal dentro del chavismo y de la oposición.

“Todos esperaban que él se quedara en segundo plano, la oposición ve con escepticismo a Petro y el chavismo se ha mantenido al margen en la negociación en el Humboldt. Los negociadores también dijeron que Petro, Macron y los otros políticos querían darse un protagonismo”, concluyó.

El periodista dijo que Petro es un presidente que “no quema ningún puente” (que suele negociar y está dispuesto a hacerlo) y que la reunión del acercamiento entre la oposición y el gobierno se dio a través de un político venezolano, exdiputado por el MAS de nombre Luis Salas.

Quesada dijo que aunque mucho gente pensó que Petro iba a ser cómplice del estancamiento político que hay en Venezuela, pero que dentro de su foro interno está realmente buscando ser un actor clave a la hora de crear un clima electoral propicio en Venezuela.

“Esto sería una ironía después de que lo han tachado —durante años— de ser un aliado del chavismo (…) Él se ha hecho un capital político y tiene credibilidad y la quiere emplear en la mesa de negociación en México, en la organización de las elecciones. El dijo que él quiere que las elecciones se celebren y que la oposición sea respetada y que se dé una amnistía”, indicó Quesada.

