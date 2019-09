Javier Bertucci se incorpora a diálogos con Maduro - Efecto Cocuyo

El excandidato presidencial Javier Bertucci se sumó este miércoles, 18 de septiembre, a la mesa de negociación que se desarrolla entre el gobierno de Nicolás Maduro y cuatro partidos minoritarios. “Debo aclararle al país que estamos en una situación muy delicada. O nos sentamos o nos matamos”.

Bertucci, líder del partido político Esperanza Por el Cambio, aseguró desde la Casa Amarilla, sede de la Cancillería en Venezuela, que la mesa de negociación, instalada el pasado lunes, 16 de septiembre, tiene como objetivo buscar soluciones en poco tiempo y articular acciones que vayan en “beneficio de la población”.

“Aquí ningún orgullo puede estar sobre la necesidad de un pueblo. La política no tiene que tener como objetivo el poder sino la prestación de servicio. Soy de los que piensan que la iniciativa de Noruega debe continuar. Al final del día buscamos soluciones y resultados. Aquí no vamos a medir quién tiene más fuerza y quién es más legítimo”, dijo Bertucci.

Para el expastor evangélico, la iniciativa de las nuevas negociaciones con el gobierno de Maduro, debe ser una invitación abierta y no solo participen cinco partidos políticos. “Deben ser amplios, gremios, partidos, empresas (…)”. El excandidato pidió que se detuvieran los discursos despectivos.

Sobre la posición del Gobierno de los Estados Unidos, ante la creación de la nueva mesa de negociación, el político manifiesta que se deben generar resultados en la mesa y así “cualquier opinión de cualquier personas quedará en evidencia”.

Bertucci también se refirió al levantamiento de las sanciones de EEUU y aseguró que no puede obligar al Gobierno estadounidense a levantar las regulaciones impuestas. “Cómo yo obligo a una persona a levantar unas sanciones, porque esas son acciones y decisiones de EEUU, una decisión soberana. No vamos a esperar 20 años para que nos levanten las sanciones”.

El líder de Esperanza Por el Cambio, insistió que se debe incrementar el salario mínimo de los trabajadores venezolanos y tratar de equipararlo con el costo de la canasta alimenticia, pero para ello se debe reactivar el aparato productivo para así no quebrar las empresas.

“Tenemos que entender que el salario no está alcanzando para que la gente coma, tenemos que articular con la parte productiva porque si subimos sueldos y no tenemos la parte productiva, quebraremos”, dijo.

Bertucci estuvo acompañado de la vicepresidenta ejecutiva de Maduro, Delcy Rodríguez, quien le dio la bienvenida al expastor evangélico, tras haberse incorporado al “diálogo nacional”. Destacó que “aquí está un acuerdo y ya hay avances parciales”.

La vicepresidenta descalificó la posición de los partidos opositores que rechazaron la negociación. “Ese sector que hoy tira piedra contra esta mesa de diálogo es un sector aislado que aplaudiría que aquí caiga una bomba”. Según Rodríguez, “la mayoría del pueblo venezolano sintió una gran satisfacción con la instalación de esta mesa de diálogo, porque es el camino y Venezuela no quiere guerra”.

Rodríguez señaló que los opositores que no están en la nueva mesa de dialogó “apuestan es a que no haya negociación entre venezolanos”. Para la funcionaria del gobierno chavista lo que plantea EEUU es que no haya solución. “EEUU le dijo a Guaidó que no van a levantar las sanciones. Nosotros no necesitamos injerencia, podemos resolver nuestros problemas”, añadió.

Ante los rumores de la posible excarcelación de presos políticos y del diputado Juan Requesens, Rodríguez aseguró que solo la Comisión de la Verdad, presidida por Tarek William Saab es la responsable de estudiar los casos. “La Casa Amarilla se declara de puertas abiertas plenamente para que se sumen a este diálogo nacional”, concluyó.