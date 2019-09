AN rechazó nuevo diálogo, con curules del chavismo vacíos - Efecto Cocuyo

Los 54 curules del chavismo quedaron vacíos en la sesión de este martes, 17 de septiembre, y solo un parlamentario salió en defensa del nuevo proceso de diálogo con el chavismo gobernante. No obstante, el Parlamento rechazó esta iniciativa y aprobó un acuerdo de vigencia de este Poder hasta que haya elecciones a una transición política.

La intervención del diputado José Antonio España, transcurrió entre silencio e interrupciones, durante el segundo punto del orden del día: Debate sobre la ruta política para la salida de la crisis.

El militante de Cambiemos, uno de los cuatro partidos que negocia con Nicolás Maduro, pidió a la directiva del Parlamento rectificar en la ruta de transición política y sentarse a dialogar.

«Este es un camino para que la Asamblea Nacional (AN) salga del desacato (…) Invito a la directiva de la AN que rectifique. Que diga que no tuvo resultados y rectifique», expresó España desde la tribuna de oradores.

Sin embargo, el primer acuerdo de esta mesa de diálogo no se cumplió porque el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) no asistió al Palacio Federal Legislativo. El diputado Timoteo Zambrano, uno de los principales voceros que encabeza este diálogo, tampoco asistió a la sesión de este martes.

«El pueblo de Venezuela quiere resultados y la mesa de ayer (16 de septiembre) es una oportunidad para tener resultados», reiteró España en su intervención. También prometió que en los próximos días va a haber liberaciones de presos políticos.

Sin embargo, España fue desestimado por los oradores que le continuaron. El primero en hacerlo fue el diputado José Luis Pirela, miembro de la Fracción 16 de Julio, quien calificó a este diálogo como una parodia.

«¿Creen que la parodia en la Casa Amarilla va a distraer a la comunidad internacional? Es un ejercicio de caradurismo, de imponer esta metodología, cuando el régimen no va a salir por el diálogo», expresó Pirela.

El parlamentario reafirmó la postura de su fracción, al rechazar los diálogos que se realizaron con la administración chavista a mediación de Noruega y llamó a la protesta de calle junto con la cooperación internacional.

«Un Estado rufián no negocia con factores democráticos. Aquí lo que hay es que cerrar las puertas a las parodias del diálogo. Hay que avanzar con el Tiar (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) y seguir con nuestra ruta», enfatizó.

Y, aunque el chavismo nunca terminó de llegar al Parlamento, Pirela destacó que, en caso de volver, estos diputados tendrán que ser revisados y calificados, porque algunos parlamentarios que poseen otros cargos públicos, perderían su investidura según el artículo 191 de la Constitución.

«Si la fracción oficialista quiere regresar a la AN tendrá que calificar y revisar ese hecho», dijo.

El segundo vicepresidente del Poder Legislativo, Stalin González, le siguió a Pirela. En su intervención González, quien lidero las conversaciones con Maduro en Barbados, reiteró que el gobierno encargado no busca un acuerdo parcial.

«El régimen no cree en la democracia, por eso quiere la normalización. Nosotros no queremos un acuerdo parcial, sino que hablamos de uno integral. No es sólo el CNE, necesitamos un Poder Judicial imparcial», manifestó González.

A petición de González, el Parlamento aprobó acuerdo para reafirmar a Guaidó como presidente de este Poder y encargado de Venezuela hasta que hayan elecciones.

Mientras, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, calificó al parlamentario España como un miembro más del chavismo.

«El vocero del oficialismo invitaba a la directiva de la AN a diálogo con la satrapía. Hablan es de un acuerdo, para ratificar al sátrapa en Miraflores«, expresó en su intervención.

Ramos Allup: Quiero debatir

Un día antes de la sesión, voceros chavistas anunciaron que volverían de manera inmediata al Parlamento. Pero en la primera sesión ordinaria, al culminarse el receso parlamentario, el diputado y líder de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, se quedó esperándolos para debatir.

«Ojalá vinieran, queremos debatir cara a cara», dijo Ramos Allup antes de ingresar al hemiciclo de sesiones.

Esta fue la reaparición del diputado Ramos Allup en el Palacio Federal Legislativo, luego de seis meses sin sesionar, luego de que la Constituyente le arrebatara su inmunidad parlamentaria, al vincularlo con el alzamiento militar del 30 de abril.

El parlamentario también se sumó al rechazo de esta nueva mesa de diálogo y afirmó que el chavismo «admite que la asamblea del Psuv no existe y por eso se vienen a incorporar».

Los diputados disidentes del chavismo sí se presentaron en el Parlamento, también rechazaron las conversaciones del chavismo con este grupo opositor minoritario y desestimaron reintegrarse a la bancada chavista.

La diputada Arkiely Perfecto, electa por el partido Tupamaros afirmó que «aquí el pueblo despertó, aquí el pueblo no sigue engañado. Este es el único poder legítimo de Venezuela gracias a la unidad de 2015».

Mientras que el parlamentario Eustoquio Contreras, electo por el Psuv, sostuvo que no se incorporaría a las filas del chavismo en el Parlamento, sino como independiente.

«Soy independiente porque no estoy de acuerdo en la práctica en cómo se están haciendo la cosas», manifestó.