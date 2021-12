El impacto de las elecciones en Barinas en la dinámica opositora, según analistas

Con el llamado a nuevas elecciones en Barinas, ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y acatado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el chavismo coloca a la oposición en una nueva disyuntiva: participar o no en unos comicios, previo «arrebato» de la victoria en Barinas.

Para la analista político electoral Egleé González Lobato y el politólogo Guillermo Tell Aveledo lo ideal es que la oposición busque reagruparse, supere sus diferencias y enfrente nuevamente al chavismo el 9 de enero con una candidatura unificada, para que la población reafirme su voluntad de cambio, aun en condiciones adversas.

«La oposición debe entender que Barinas no es un tema de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) contra el Psuv sino de los radicales del oficialismo contra la sociedad, no se puede permitir que se vulnere el derecho de un pueblo a decidir y se establezca una monarquía en Barinas, es un estado, no es una isla», expresó González Lobato, exconsultora jurídica del CNE.

A su juicio, la anulación de los comicios en Barinas no debe alimentar el discurso del «no se debió ir a votar» sino el de «votar por cosas como esa», porque llevó a Miraflores a anular el proceso en la región «con un acto de fuerza».

«Acto de fuerza»

González Lobato señala que el deber ser es que la Sala Constitucional revierta la decisión de la Sala Electoral que usurpa funciones del CNE y se reconozca la victoria de Freddy Superlano en la elección del cargo de gobernador. Admite que como todo indica que no será así, la oposición debe movilizar al pueblo barinés para que ratifique su voto, no solo a favor de una opción política sino contra el «exabrupto» del TSJ.

«Una inhabilitación política no puede impactar después de transcurrir un proceso electoral, esto mancha aún más el proceso, es un golpe institucional, sorpresivo, después que se hicieron esfuerzos por lograr acuerdos aquí en el país y en México», rechazó.

En la sentencia 79-2021, el TSJ reconoce «proyecciones consignadas por el CNE» que dan la victoria a Superlano con 37,60 % frente a 37,21 % de la votación obtenida por el candidato Argenis Chávez del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv). Pero se escuda en una supuesta « condición de inelegibilidad (inhabilitación) de Superlano», según Resolución N° 01-00-000334 de fecha 17 de agosto de 2021 dictada por la Contraloría General de la República, para no dejarlo tomar posesión de su cargo.

La experta electoral reitera que el fallo del TSJ no es jurídico ni político sino un «acto de fuerza» que se impone para desconocer la voluntad de los electores, por «asuntos ajenos» a los comicios.

Dinámica compleja

De esos factores externos al proceso electoral que influyeron, habla Aveledo. Es decir, Miraflores no cede la gobernación de Barinas aunque la haya perdido, por el efecto simbólico de ese estado, conocido como la «cuna del chavismo» y del triunfo implícito del partido Voluntad Popular, uno de los más atacados por el gobierno de Maduro, al que pertenece Superlano. A su juicio, es algo que el gobierno interino de Juan Guaidó podría capitalizar.

«Se evidencia una disputa en el seno del chavismo, por la distribución del poder entre Maduro y el resto de las facciones, familia de Chávez, militaristas, chavistas ortodoxos. Lo del TSJ es hasta cierto punto es una solución salomónica: No se le da el poder a la oposición y se debilita a la familia de Chávez como un obstáculo para el poder de Maduro y su reelección», explica el politólogo.

Le añade la influencia de Diosdado Cabello en el TSJ al revertir literalmente, afirma, la posición del gobierno de Maduro sobre las elecciones, al otorgar ciertas garantías para la participación opositora.

Impacta reencuentro opositor

Pero la dinámica opositora también se complica, advierte Aveledo, puesto que el despojo de la victoria electoral y la convocatoria a elecciones para el 9 de enero, implican la postergación de decisiones en el seno opositor de cara a la estrategia para el cambio político en 2022 y de una nueva alianza unitaria.

«En general la narrativa general de la elección afectará la dinámica de encuentro en la oposición. Debería haber un candidato primordial de la oposición pero la división jugó su papel en Barinas y habrá otros candidatos que se anoten para dispersar votos y estorbar; no habrá tiempo para resolver la unidad con otros factores», dice.

Este 30 de noviembre, al acompañar a un pronunciamiento de Superlano en Caracas, Guaidó hizo un llamado para que la «victoria» antichavista en Barinas sea aprovechada a favor de la reunificación opositora. También pidió no usar la convocatoria de un referendo revocatorio para dividir.

«Hay muchos que quieren meternos en el dilema entre el revocatorio y la elección presidencial. Aprovechemos la lucha de Superlano para reunificar la alternativa», pidió.