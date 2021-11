El líder opositor Juan Guaidó evitó calificar el arrebato de la Gobernación de Barinas como una “patada” a la mesa de negociación que se instaló en México y que se mantiene en suspenso tras el retiro de la delegación oficialista.

Desde la plaza Bolívar del municipio Chacao, donde acudió en respaldo del dirigente Freddy Superlano, a quien el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó de la gobernación alegando que está inhabilitado por la Contraloría General, Guaidó respondió a Efecto Cocuyo la incidencia que tiene esta acción del Poder Judicial en la negociación.

“Es de interés de la alternativa democrática regresar de inmediato a la mesa de negociación para lograr un acuerdo. Ahora, él (Nicolás Maduro) firmó algo el año pasado (indultos), el TSJ de él lo está desconociendo en este momento, la dictadura debe ponerse de acuerdo. La alternativa está lista, hoy dudamos que el régimen a lo interno también esté en capacidad cuando ellos mismos se contradicen y han retrasado el proceso. Esto refleja una diferencia profunda a lo interno del Psuv”, afirmó.

Guaidó pidió a la oposición aprovechar esta victoria en Barinas para reunificarse, también pidió no usar la convocatoria de un referendo revocatorio para dividir: «Hay muchos que quieren meternos en el dilema entre el revocatorio y la elección presidencial. Aprovechemos la lucha de Superlano para reunificar la alternativa».

Superlano reclamó su victoria ante las cámaras de televisión, este martes 30 de noviembre, y también se refirió a la negociación que media el Reino de Noruega: “Hoy tenemos una reunión con la comisión de la Unión Europea esta misma tarde. Esto no termina acá, hay varios escenarios planteados, debería reiniciarse el proceso de conversaciones en México, no sé si el régimen tiene interés de que esto sea así y, de ser así, Barinas será tema de debate”.

«No sé por qué estoy inhabilitado; creo que estoy inhabilitado por ganarle a (Argenis) Chávez en Barinas. Tenía una inhabilitación en 2019 y el 31 de agosto del año pasado uno de los voceros del régimen me mencionó entre los indultados. En este momento no me notificaron de ninguna investigación, no tengo conocimiento al respecto», agregó.

Derrota chavista

La renuncia de Argenis Chávez a la Gobernación del estado Barinas es interpretada por Superlano como “el reconocimiento del fracaso de Maduro en Barinas y en el país”. “Parece que lo está haciendo de manera despechada porque quizás no lo dejaron ser candidato del Psuv para la elección que ellos están convocando. Son derrotados en la cuna del mal llamado proceso”, dijo.

El político ofreció algunos detalles sobre el proceso de totalización que asegura se cumplió con el 99,66 % de las actas antes de que el TSJ ordenara suspenderlo. Una de las actas desapareció, luego de estar en poder de militares del Plan República, pero el cuaderno de votación confirma que contiene 84 votos que no revierten la tendencia su favor, según explicó.