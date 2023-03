El impacto de candidaturas presidenciales fuera de la primaria de la oposición, según analistas

Aspirantes a la presidencia de la República, como el líder de Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, y el diputado de 2020, Bernabé Gutiérrez, ya han advertido que no participarán en la elección primaria convocada por la Plataforma Unitaria, porque no se sienten representados por los factores de oposición que allí se agrupan y que seguirán en solitario en la carrera electoral rumbo a 2024.

Desde el año pasado, analistas políticos recomendaron a la Plataforma hacer esfuerzos para sumar al mayor número de organizaciones y potenciales candidatos a la causa de la primaria y consolidar la unidad de todo el espectro contrario al chavismo, Alianza Democrática incluida. Visto que por el momento luce improbable dicho acuerdo cabe preguntarse qué tanta capacidad de dividir la votación en las presidenciales del año que viene tiene la multiplicidad de aspiraciones a Miraflores.

Analistas consultados por Efecto Cocuyo señalan que las candidaturas fuera de la primaria solo tendrán un impacto importante para dividir la votación opositora en 2024, si la Plataforma Unitaria, a través de la Comisión Nacional que la organiza, no logra una consulta exitosa y la polarización de las preferencias electorales entre el abanderado unitario y el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Nicolás Maduro.

Dispersión o no de la votación

«Todo va a depender de cómo terminen las primarias. Si se logra polarizar como cuando existía la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) en las primarias de 2012, será poco lo que esas candidaturas por fuera van a dividir y si ahora cuentan con un porcentaje de apoyo muy bajo, quedarán reducidos a nada», sostuvo el director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas.

El analista político aclaró que no es que dichos factores lograrán individualmente un caudal significativo de votos para ganar, pero sí aumentar un poco más el porcentaje de apoyo antes de las presidenciales y provocar dispersión de la votación, favoreciendo a la reelección de Maduro.

Seijas destacó que apenas la gente está comenzando a hablar de primarias y se compara con la consulta de 2012. Los ciudadanos, señaló, por ahora visualizan entre las preferencias solo a los candidatos que están dispuestos a medirse en la primaria y no a los que van fuera de ella, algo que se mantendría si la votación fijada para el 22 de octubre sale bien y resulta en un ambiente electoral polarizado entre el Psuv y el candidato unitario.

Lo que dicen las encuestas

Hasta ahora algunos sondeos favorecen con intención de voto a la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado (25 % según DatinCorp), y al comediante y empresario Benjamín Rausseo (17 % DatinCorp y 36 % Datanálisis en enero); seguidos por el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, de Un Nuevo Tiempo (16 %), que no ha oficializado que competirá en la consulta interna; Henrique Capriles de Primero Justicia (PJ) y ganador de la primaria presidencial de 2012, y en menor medida al expresidente interino, Juan Guaidó.

El presidente de la encuestadora DatinCorp, Jesús Seguías, señaló que opciones como la de Ecarri y Gutiérrez tienen en la actualidad menos de dos puntos en los sondeos de opinión pública. Aunque desde la Alianza Democrática no se ha hablado de una candidatura unitaria entre factores dispuestos a competir por Miraflores fuera de la primaria, el consultor político no descarta que también puedan unirse a medida que se caliente el clima electoral.

El también diputado de 2020 y miembro de Primero Venezuela, José Brito también fue anunciado como el abanderado presidencial de la disidencia de Primero Justicia. Dicha organización forma parte de la fracción de la Alianza Democrática en la Asamblea Nacional de 2020.

«Ecarri tiene una propuesta novedosa, no sabemos cuánto va a crecer, falta tiempo, pero en el caso de Gutiérrez, tiene menos posibilidad porque no representa nada nuevo sino más de lo mismo y eso no es atractivo en estos momentos, el país busca algo diferente», dijo.

No es la primera vez que Ecarri compite solo. En las elecciones regionales del 21 de noviembre de 2021 fue candidato a la Alcaldía de Caracas y llegó de segundo con 95.045 votos, superando al abanderado de la MUD, Tomás Guanipa, quien obtuvo 69.912. La candidata del Psuv y actual alcaldesa, Carmen Meléndez, obtuvo 360.639 votos.

Otros «peligros» para la primaria

Para Seguías, también representa un riesgo de cara a 2024 una eventual separación de Machado de la primaria opositora. La posibilidad surge del discurso antipartidos del G3 (PJ, UNT y AD) de la exdiputada de la AN y de su rechazo a cualquier intervención del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la consulta interna.

«Los propósitos de ella van en dirección totalmente opuesta al G3, son dos factores significativos enfrentados por razones políticas que dirán mucho en los próximos meses. Creo que María Corina pudiera ser la única que pudiera generar una segmentación significativa en la votación opositora en este momento, ella y el G3 pudieran ser dos factores que no pudiesen entenderse y eso podría significar un deslinde y una fragmentación importante en la oposición», advirtió.