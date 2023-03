Alianza Democrática aún no discute candidatura presidencial unitaria para 2024

Hay una oposición que se mueve fuera de la Plataforma Unitaria Democrática y que tiene representación en la Asamblea Nacional (AN) con mayoría del chavismo de 2020, el Parlamento extendido de 2015 y en otros espacios, que desde ya se desmarca de la primaria presidencial fijada para el 22 de octubre.

Con candidato propio o mediante el apoyo a otra figura -todavía en evaluación – quienes tienen el control de las tarjetas electorales de Acción Democrática (AD) y Copei desde 2020 por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), además de otras organizaciones como Primero Venezuela y Alianza del Lápiz, se anotan desde ya en la carrera rumbo a las presidenciales de 2024, de momento por separado, aunque no se descartan alianzas entre sí.

AD, Copei, Primero Venezuela, junto a Cambiemos de Timoteo Zambrano, El Cambio de Javier Bertucci y Avanzada Progresista (AP) conforman la fracción de la Alianza Democrática en la AN de 2020. El diputado suplente y miembro de AP Bruno Gallo expresó que como Alianza, más allá del Parlamento, todavía no discuten el tema de la candidatura presidencial de manera formal y si será unitaria.

“La de Bernabé Gutiérrez (AD) es una de las candidaturas que han surgido, igual que la de José Brito (Primero Venezuela) pero no ha habido reuniones para discutir una candidatura de la Alianza Democrática como tal (…) seguramente la habrá pero por ahora cada quién está presentado sus propuestas”, aclaró Gallo a Efecto Cocuyo.

Candidatos anotados

El argumento de los partidos mencionados para no competir en la primaria que organiza la Comisión Nacional, es que no se sienten convocados y que la Plataforma Unitaria no representa a todo el antichavismo y pese a ello se comporta excluyente.

Del lado de la Plataforma se tilda a los otros de ser “aliados” de Miraflores para “confiscar” partidos e intentar dividir los votos en las presidenciales, lo que beneficiaría la permanencia en el poder de Nicolás Maduro.

Del seno de la Alianza Democrática han surgido dos opciones hasta ahora:

Bernabé Gutiérrez. En julio de 2022, el ala de AD que controla la tarjeta electoral informó que el exgobernador de Amazonas, hoy diputado de la AN de 2020, será su candidato presidencial para 2024. Desde entonces recorre varias regiones del país en campaña adelantada.

“Yo soy Bernabé, el hijo de Rosendo Gutiérrez Mirabal y de Cristina Parra de Gutiérrez; soy el hijo de Acción Democrática. Nací en Caicara del Orinoco y desde ahí, salí a formarme y trabajar por el país. Les prometo que gobernaré para todos los venezolanos con amor e inclusión”, escribió en su cuenta de Twitter, el 4 de marzo.

José Brito. Este 6 de marzo, la organización Primero Venezuela, conformada por disidentes del partido Primero Justicia, anunció que su abanderado para optar por la silla presidencial es el diputado de 2020, José Brito.

«Nosotros no vamos a participar en esa consulta interna, que no podemos llamar primarias, porque están cimentadas en el engaño y porque es una consulta de esos sectores extremistas y obviamente el G3 que decidieron secuestrar esa consulta», dijo el también diputado de 2020, Luis Parra.

Avanzada Progresista explora opciones

Gallo descartó que AP, antiguo partido de Henri Falcón, proponga una candidatura propia, por lo que la organización está abierta a explorar opciones dentro y fuera de la Alianza Democrática.

El parlamentario dijo que se han reunido con el aspirante a la presidencia de Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, por ejemplo, y que extendieron invitación al comediante y empresario Benjamín Rausseo, quien sí se inscribirá para la primaria de octubre, entre otros.

Aclaró que AP no participará en la primaria convocada desde la Plataforma Unitaria, pero no descartó conversaciones con el candidato presidencial que salga de dichos comicios si consideran que es democrático, con capacidad de diálogo y no autoritario.

El presidente de Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, fue uno de los primeros en anunciar públicamente que quiere enfrentar a Maduro en 2024. Inicialmente dijo que evaluaría su participación en una primaria opositora si no se trataba de una consulta excluyente, es decir, que se permitiera la participación de todo el que aspirara a Miraflores, chavismo crítico incluido. Hoy descarta la posibilidad.

“No. ¿En cuáles primarias? En Venezuela no hay primarias, lo que hay es una elección de un pequeño grupo que está tratando de ponerse de acuerdo sobre formas cuando las diferencias que tiene son de fondo”, respondió Ecarri a Crónica Uno, al ser consultado una vez más, en el mes de febrero, si postulará en la consulta opositora del 22 de octubre.

No es la primera vez que Ecarri compite solo, en las elecciones regionales del 21 de noviembre de 2021, fue candidato a la Alcaldía de Caracas y llegó de segundo con 95.045 votos, superando al abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Tomás Guanipa, quien obtuvo 69.912.

Copei decidirá en marzo

El secretario general nacional de Copei (también intervenido por el TSJ), Juan Carlos Alvarado, también ha reiterado que la tolda verde no participará en la primaria opositora. Esto en alusión al ala del partido que encabeza Roberto Enríquez y que estaría evaluando su postulación a la contienda interna.

Alvarado indicó recientemente en entrevista con Globovisión que las autoridades nacionales, estadales, militancia y el Consejo Federal del partido, se reunirán el 24 y 25 de marzo en Caracas para definir si postulan un candidato propio para 2024 o si Copei respaldará otro nombre dentro o fuera de la Alianza Democrática.