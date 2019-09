Iglesia venezolana cree que nuevo diálogo «no ayuda a resolver crisis»

La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) consideró este jueves, 19 de septiembre, que el nuevo diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y un sector minoritario de la oposición no ayuda a resolver la crisis política del país y resaltó que todo proceso de negociación debe conducir a elecciones presidenciales.



«Yo creo que este es uno de los nuevos episodios (…) que no ayudan en nada, en función de la búsqueda de la unidad para consolidar una fuerza que resuelva, sobre todo, este grave problema político que tiene ver con el problema de la crisis global que vive Venezuela», dijo el presidente de la CEV, monseñor José Luis Azuaje.



En entrevista con la emisora privada Circuito Éxitos, criticó además que haya políticos con agendas particulares e insistió en que «todo diálogo tiene que llevar a un proceso electoral«.



«Vemos nosotros personas que, bueno, en otro tiempo fueron influyentes en el ámbito de la política venezolana y que ahora salen a la palestra sin pueblo, sin soporte de partidos políticos, sin representación, a querer solucionar un grave problema que no lo han logrado todavía solucionar partidos de tradición», dijo.



El obispo también aprovechó para señalar que, en su opinión, hay «un abandono total de lo que significa el bienestar del pueblo».



«Ni lo resuelve la oposición ni lo resuelve, tampoco, el gobierno», apuntó.



El gobierno de Maduro informó este lunes, 16 de septiembre, sobre el inicio de un nuevo diálogo con partidos minoritarios de la oposición, luego de suspender el proceso de negociaciones que mantenía en Barbados con la mayoría antichavista liderada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países.



El nuevo mecanismo cuenta con el respaldo del excandidato presidencial Claudio Fermín, de los partidos Avanzada Progresista, Cambiemos y Esperanza por el Cambio, todos señalados por los sectores más radicales de tener vínculos con el chavismo.



La oposición liderada por Guaidó, que agrupa a los partidos con más peso dentro del antichavismo, ha manifestado su rechazo a este nuevo proceso.

Con información de Efe