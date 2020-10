Henrique Capriles: Si no posponen no hay manera, no le sirve la elección al país - Efecto Cocuyo

Manuel Tomillo C. | @ManuelTomilloC

Se baja del tren. El exgobernador del estado Miranda y dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles Radonski, anunció durante la noche de este miércoles 30 de septiembre su decisión de no participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

Capriles, en transmisión a través de sus redes sociales, aseveró que su decisión se basó en las consideraciones que hizo al respecto la Unión Europea (UE) sobre que no existen condiciones favorables para ese proceso comicial, por lo que además exigió que sea pospuesto para una fecha posterior.

“La misión de Europa en el país dijo: necesitamos de 5 a 6 meses para poder venir como observadores internacionales. Hay unos tiempos que se van cumpliendo, hay un cronograma en el que dijimos vamos a reservar los nombres y si no se logra los sacamos, lógicamente. Esta elección tiene que ser postergada. Exigimos que sea postergada. Por la pandemia y para que nuestra gente pueda ejercer su derecho. Hay una posibilidad, mover la elección, ¿por qué no hacerlo? ¿Por que a alguien en el partido del gobierno no le conviene?”, explicó.

Añadió que la observación internacional permitirá ganar confianza para enfrentar posibles fraudes que, a su criterio, estaría orquestando el gobierno de Nicolás Maduro.

“Necesitamos que ese voto cuente para el futuro. Lo que hicimos fue reservar los espacios, pero se trata de cómo esto nos permite abrir puertas para que la elección le sirva a Venezuela. Y para eso se necesita observación internacional que permita auditar el proceso”, dijo.

El dirigente de Primero Justicia, quien había semanas atrás asomado la posibilidad de “luchar por condiciones electorales” para esos comicios a través de su movimiento La Fuerza del Cambio, señaló este miércoles que seguirá haciendo las gestiones para que esas parlamentarias puedan realizarse con garantías para todos los factores democráticos del país.

Elecciones que le sirvan a Venezuela

“Necesitamos unas elecciones que le sirvan a Venezuela, no que le sirvan a Maduro… o a Capriles. No se trata de unos carguitos o unos curules. Lo que hicimos fue reservar unos puestos. En eso dijimos: se necesita observación internacional”, fueron partes de sus palabras.

Reiteró también que más que esas elecciones, la prioridad actualmente en el país debe ser las diferentes crisis que padecen los venezolanos, con los temas de salud, economía y movilización como principales problemas.

“Es un país agotado que no quiere saber nada de nada. Desde aquí me hago solidario con todas esas familias. Ojalá pudieran escuchar mis palabras de solidaridad,un pueblo que a pesar de quienes están usurpando el poder no se rinde. Este país es de todos los venezolanos”, dijo.

Enfatizó que el proceso del 6D debe ser movido, con la participación de observadores internacionales y plenas garantías para los diferentes movimientos políticos y electores.

“Si no posponen no hay manera. No le sirve la elección al país. No es solo posponer, es también la posibilidad de la observación internacional. Nosotros apostamos a cosas que le sirvan al país. Estamos en esto para abrir caminos al país”, insistió.

Sostuvo que esta no participación debe ser entendida como un esfuerzo que hace para buscar soluciones de cara al país.

“Seguiremos buscando caminos que lo beneficien a usted. Esa es la política en la que creo, en la que he estado siempre. No creo en buscar un fusil, yo soy un constructor, esa es una convicción”, agregó.

Aseguró que buscar ese tipo de soluciones “no me hace traidor, cómplice ni colaboracionista. Se habrán dado cuenta que no me muevo por eso. Siempre voy a estar del lado de la gente, esa es mi razón de luchar”.