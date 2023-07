¿Hay o no capacidad técnica y logística para la primaria?, responden los partidos

Efecto Cocuyo consultó a cinco de los 10 integrantes de la comisión directiva de la Plataforma Unitaria para conocer si hay o no capacidad técnica y logística para realizar la primaria autogestionada.

La carta de renuncia de la exvicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), María Carolina Uzcátegui, reabre las dudas sobre el método escogido para elegir al candidato presidencial opositor.

Adriana Pichardo (Voluntad Popular) afirma estar “sorprendida” y “desconcertada” por la renuncia de Uzcátegui y cree que los avances en la definición de las mesas y los centros de votación, alcanzados en las últimas semanas, “no se corresponde con algunos de los argumentos de tipo técnico que está dando María Carolina en su carta”.

“Hemos tenido suficientes reuniones en el equipo técnico que dan cuenta de la posibilidad cierta de llevar adelante la primaria como está fijada en este momento, de manera autogestionada”, afirma.

La dirigente del equipo nacional de la tolda naranja estima que la publicación de la tabla mesas y la tabla centros, prevista para este domingo 30 de julio en el cronograma, requiera una prórroga “no porque no se tenga la ubicación y la decisión sino por un tema de auditoria y verificación”.

Sobre las fuentes de financiamiento de la primaria, Pichardo respondió no tener detalles al respecto.

“Hay amenazas internas y externas, hay factores que dicen ser de oposición que hoy no les conviene la primaria porque no tienen capacidad, apoyo ni legitimidad del pueblo y harán todo lo posible para que ese no sea el mecanismo. Desde el régimen, evidentemente se utilizará al Poder Judicial y la persecución para terminar con las primarias”, señala.

Para Simón Calzadilla (Movimiento Por Venezuela) la mayor amenaza a la primaria “no es interna”, lo es el gobierno nacional. “Si por alguna razón las primaria no puede ir, cosa que hasta el momento no está planteada porque todo indica que las primarias se pueden realizar, los actores políticos tendrán que reunirse para establecer un mecanismo que permita resolver la definición de una candidatura unitaria”.

En cuanto a los aspectos logísticos y técnicos, considera que se registran avances en la ubicación de los centros de votación, los miembros de mesa y los testigos que deberá tener cada partido para auditar los resultados de la elección opositora.

El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, informó que serán habilitados entre 2.500 y 3.500 centros de votación y que hay “avances sustanciales” en esta tarea.

Aunque el dirigente Juan Pablo Guanipa admitió que no están listos todos los centros.

¡Sigamos adelante! ¡Elijamos a nuestro candidato en primarias y salgamos juntos a conquistar el país, a luchar por condiciones y a vencer al dictador @NicolasMaduro! ¡Viva Venezuela Libre! pic.twitter.com/MwPJ6TDbGp — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) July 27, 2023

Una carrera de obstáculos hacia la primaria

María Beatriz Martínez (Primero Justicia) no desestima los obstáculos que enfrenta la primaria, pero asegura que desde la tolda aurinegra “están haciendo todo lo necesario” para que sea una consulta “robusta”.

“No estamos exentos de saber que enfrentamos una carrera de obstáculos y muchos peligros, esta es una primaria que está siendo amenazada por el régimen, con una espada de Damocles, por un lado, con personeros que le hacen el favor en el TSJ; con persecuciones políticas de alta envergadura como son las inhabilitaciones”, advierte.

La presidenta de PJ indica que si bien “no hay garantías absolutas ni varitas mágicas”, se están haciendo todas las diligencias necesarias. “No estamos asumiendo la postura del avestruz, pero seguimos empeñados en lograr unificar el voto opositor”, agrega.

Martínez subraya que la primaria es un derecho ciudadano que se tiene que defender como un mecanismo unificador. “Lo que no podemos permitir es que se nos saque de la ruta de la victoria que significa derrotar a (Nicolás) Maduro a través de la unidad y del voto”.

“No entiendo cuál es el escándalo, nadie dijo que esto iba a ser fácil”, expresa Piero Maroun (Acción Democrática).

Opina que “si algo está andando mal, estamos a tiempo de que el equipo técnico lo corrija”.

“Para AD no hay un plan B, nuestro plan A es la primaria y nosotros la vamos a defender porque es la única vía para que todos los que tienen el ego de ser candidatos se diriman”, expresa.

Instó a la ciudadanía a ponerse a disposición de la Comisión Nacional de Primaria, postulando sus nombres y aportando lo que pueda: “Tenemos que ayudar para que este proceso salga adelante”.

De acuerdo con Maroun, la tolda blanca ya tiene listos a sus testigos en todo el país y en los próximos días se conocerá la lista definitiva de los centros de votación.

“Este proceso está avanzando dentro del cronograma electoral, algunos se están anticipando porque quizás tienen intenciones de que las primarias no se den. Vamos a estar claro, si a algo le teme el gobierno es a que la primaria se haga, lo único que le queda es apelar a las peleas y división de la oposición y empiezan a infundir rumores”, cuestiona.

Presiones políticas

Marilyn Segovia (Encuentro Ciudadano) opina que los temores sobre los aspectos técnicos y logísticos “son más infundados que reales”. “Nuestra candidata ha sido enfática y ha expresado que la primaria continúa, no ha sucedido absolutamente nada que nos tome por sorpresa, es mucha la presión que sufren todos los miembros de la Comisión Nacional de Primaria”, comenta.

“Estas primarias no las detiene nadie, es la fortaleza que tienen los ciudadanos”, subraya.

Perkins Rocha (Vente Venezuela) cree que hay un “proceso de depuración interna en la Comisión Nacional de Primaria”.

“Los que tenían el esquema para trabajar en función de las directrices que iba a implantar el CNE, tenían una estrategia de trabajo operativo muy fácil puesto que iban a dejar todo en manos del CNE y ahora sienten que los retos son absolutamente complejos. Creemos conveniente que los que piensan de esta forma manifiesten su parecer y se hagan nuevas designaciones”, argumenta.

Admite que no es una tarea fácil lo que está por delante y no hay garantías de nada: “Nada de lo que afirmó la licenciada Uzcátegui es sorpresa, todos sabemos que esas son las condiciones que vamos a enfrentar, de lo que se trata es asumir el reto con los ciudadanos. Ellos (la Comisión de Primaria) le quitaron mucho tiempo a los ciudadanos, este es un trabajo que se ha podido levantar antes, pero no se hizo precisamente por ella y los sectores que estaban apostando a la participación del CNE”.

Vente Venezuela no forma parte de la comisión directiva de la Plataforma Unitaria, pero fue incluido en la consulta ya que su candidata es la que tiene la primera opción de triunfo en las encuestas actualmente.

Una fuente, que pidió mantener su nombre en reserva, asevera que la renuncia fue “presionada” por sectores de la sociedad civil que no respaldan la primaria autogestionada.

Efecto Cocuyo contactó a María Carolina Uzcátegui, quien prefirió no hacer comentarios al respecto.

