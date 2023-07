Abogada Mildred Camero es la nueva vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria

La abogada Mildred Camero suplirá la vacante de María Carolina Uzcátegui en la vicepresidencia de la Comisión Nacional de Primaria (CNP).

Camero fue presidenta de la extinta Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid) y jueza penal en Caracas por más de 20 años. Es miembro suplente de la CNP desde su conformación.

El presidente de la comisión, Jesús María Casal, confirmó que aceptaron la renuncia de Uzcátegui quien expuso en una carta que “no están dadas las condiciones técnicas y logísticas para que el proceso de primaria sea una consulta amplia y al alcance de la mayoría de los venezolanos, independientemente de su estrato social”.

Capacidades de la Comisión Nacional de Primaria

Contrariando los temores sobre las capacidades técnicas, Casal aseveró que “ha habido avances sustanciales” en la definición de los centros de votación. Estima que serán habilitados entre 2.500 y 3.500 para la primaria.

De acuerdo con el cronograma, la lista definitiva de tabla mesas y tabla centros debe publicarse este domingo 30 de julio.

La garantía de los centros de votación no es un asunto menor porque una vez que la comisión se vió obligada a realizar el proceso de forma autogestionada, tras la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), anticipaba grandes obstáculos técnicos y financieros para llevar adelante la consulta que definirá al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria.

“El tratamiento que se ha dado a los votantes en el exterior no ha sido sincero, pues no se cuenta con las capacidades necesarias para atender a una diáspora que, en su mayoría, no podrá participar en el proceso electoral del 2024 gracias a la política sistemática de exclusión sostenida en los últimos años por parte del Gobierno Nacional”, también expuso Uzcátegui en su carta dirigida a Casal.

No obstante, la prensa no pudo indagar sobre estos detalles porque la CNP no permitió preguntas a los periodistas.

