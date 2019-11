Guaidó: No vamos a participar en parlamentarias ni con nuevo CNE - Efecto Cocuyo

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, descartó que la oposición que representa participe en elecciones parlamentarias a pesar de que se cambie el Poder Electoral.

“El origen de la crisis en Venezuela no son las parlamentarias, por eso no vamos a participar en parlamentarias ni nada que no permita una solución”, expresó Guaidó luego de asistir a una actividad realizada por el Frente Amplio Venezuela Libre, este jueves, 31 de octubre.

Respecto a una potencial designación del Consejo Nacional Electoral (CNE) con los diputados chavistas, como afirmó Nicolás Maduro, el también jefe del Parlamento no ofreció detalles y aseguró que quienes deben responder son los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

“Podemos hablar es por nosotros, y presentamos una propuesta ante el Reino de Noruega y el país. Lo que queda claro de manera implícita es que el 20 de mayo no funcionó. El acuerdo entre partidos políticos que no funcionó y tampoco va a funcionar”, dijo.

En este sentido, Guaidó indicó que la fracción opositora del Poder Legislativo tiene los votos suficientes para alcanzar las dos terceras partes de la Cámara y escoger a las autoridades electorales sin el chavismo.

“El Parlamento, a pesar de los ataques, continúa con la capacidad para ejercer sus derechos”, dijo.

Un día anterior, el 30 de octubre, el gobernante chavista aseguró, a modo de revelación, que existía negociación con diputados de la oposición “guaidosista y demócrata”, para elegir un nuevo CNE.

“A la calle”

El presidente encargado cerró el Encuentro Nacional de la Sociedad Civil que se realizó en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), durante el cual reiteró su llamado a reactivar las protestas de calle como estrategia para forzar una transición política con el chavismo gobernante.

“El régimen ha querido vender al mundo que aquí hay una pugna por el poder. Hemos convocado al 16 de noviembre para unificar todas las luchas”, expresó.

El diputado insistió en que su administración y la ruta política que dirige desde principios de este año han intentado distintas estrategias para lograr una transición política, pero que ninguna de las opciones que manejan se “pueden lograr si no nos encuentran en calle”.

“Hoy nos corresponde unificar todas las luchas en una. Que el mundo cuando esté listo, nos acompañe, pero que nos encuentre en la calle. No seamos nuevamente presos de la desesperanza”, manifestó.

Representantes regionales del Frente Amplio en 22 estados del país le entregaron durante la actividad una serie de propuestas para contribuir a la ruta con la que pretenden un cambio político.

Articulación de la sociedad civil

Otro de los ponentes fue el rector de la UCAB, el padre José Virtuoso, quien reconoció la desmovilización de los simpatizantes opositores como un error en la transición política que demandan.

“Estamos todavía con muy poca capacidad de acción y articulación en la sociedad civil venezolana. Nuestro gran reto hoy es la articulación de esfuerzos y el establecimiento de mecanismos eficaces para llegar a acuerdos”, dijo Virtuoso.

Además, esta agrupación emitió un manifiesto con siete puntos:

1- Insistir en la unidad nacional.

2- Esfuerzo unitario que debe llegar a la sociedad civil, no solo los partidos políticos.

3- Participación de la ciudadanía para la toma de decisiones.

4- Reiteraron el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado.

5- La sociedad civil se comprometió a accionar en sus espacios, hasta lograr el cese de la usurpación

6- Declararon que la sociedad civil se mantendrá en rebeldía

7- Los sectores y organizaciones en el Frente Amplio respaldaron la protesta nacional el 16 de noviembre