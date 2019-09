Guaidó: General Padrino López, lo engañaron con el diálogo

El presidente encargado, Juan Guaidó, desestimó la posición del ministro de Defensa de Nicolás Maduro, general Vladimir Padrino López y afirmó que el chavismo gobernante lo «engañó» con las negociaciones y diálogos.

«Yo me imagino que al general Padrino López no le avisaron, cuando estaba declarando, que hoy no vinieron (diputados del Psuv). Firman un acuerdo que ni siquiera cumplen. ¿Quien lo saboteó? ¿Diosdado Cabello?», dijo Guaidó, en referencia a la mesa de diálogo que respaldó Padrino López.

Durante la sesión ordinaria de este martes, 17 de septiembre, en el hemiciclo de sesiones, Guaidó agregó: «general le mintieron con lo que se estaba discutiendo en Oslo».

Más temprano este mismo día, el ministro chavista declaró, desde Fuerte Tiuna y acompañado del alto mando militar, que «celebra y respalda» esta conversación entre el chavismo y cuatro partidos políticos que se califican como opositores.

“Cada vez que se procura un entendimiento en procura de la paz, los soldados estaremos felices, celebrando por todo lo alto. Esta es una noticia que debe llamar al optimismo hasta la comunidad internacional”, afirmó Padrino López.

Sin embargo, el primer punto de este acuerdo con Cambiemos, Soluciones, MAS y Avanzada Progresista, fue incumplido. La bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) no se presentó «de manera inmediata» en el Parlamento, como se anunció un día antes.

El también jefe del Poder Legislativo resaltó que se dirige al ministro de Defensa chavista y a Cabello, «porque Maduro ya no manda». «General lo engañaron. Mataron la mesa (de diálogo), no cumplieron. Los acuerdos no duraron ni 24 horas», expresó.

También, en referencia a las protestas del sector educativo, el parlamentario le preguntó a Padrino López: «General, ¿va a dejar que golpeen a los maestros de los hijos de la tropa? Porque los demás tienen a sus hijos en colegios privados».

Guaidó también recordó la administración de Nicolás Maduro rechazó a última hora y «saboteó» los preacuerdos alcanzados en Barbados, en el cual se establecía un Consejo de Gobierno para la transición política y que incluía a la Fuerza Armada.

«Que le diga el usurpador que esta propuesta no tiene sentido. Que se lo diga al general Padrino López».

El líder opositor desestimó que de las conversaciones que encabeza Maduro con Claudio Fermín y el diputado Timoteo Zambrano, se vaya a obtener un resultado beneficioso para el país.

«La alternativa a esto (transición política), ya el régimen lo intentó. ¿Que sucedió con la convocatoria a la ANC?, ya ni sesionan».

Los otros acuerdos que se establecieron en ese diálogo fueron la liberación de presos políticos, el intercambio de petróleo por alimentos y medicinas, el rechazo a las sanciones económicas de Estados Unidos y reafirmar la lucha por el territorio Esequibo, en disputa con Guyana.

«Aquí hay una sola estrategia, un solo cuerpo parlamentario unido para lograr la libertad de Venezuela. Nos va a encontrar entonces en la calle. A eso estamos llamados», respondió Guaidó, a esos acuerdos.