Guaidó insta a los colombianos a “elegir bien” y advierte que “reconocer a Maduro es reconocer al terrorismo”

El dirigente opositor Juan Guaidó, reconocido por algunos países como presidente interino de Venezuela, se pronunció sobre el posible restablecimiento de relaciones diplomáticas con Colombia y la segunda vuelta presidencial que tendrá lugar, en el vecino país, este domingo 19 de junio.

Los candidatos colombianos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández han adelantado que, de ganar la presidencia, reanudarán las relaciones con Nicolás Maduro, lo que restaría reconocimiento y apoyo a Guaidó en la región.

“Si van a abrir relaciones con Venezuela esa es una decisión del nuevo presidente, nuestra posición va a ser la misma: reconocer a Maduro es reconocer a la disidencia de las Farc, al ELN, al terrorismo, al narcotráfico, a violadores de derechos humanos señalados por crímenes de lesa humanidad”, declaró en una rueda de prensa ofrecida este martes 14 de junio.

Instó a los colombianos a “elegir bien” y a considerar que Maduro es la principal causa de la migración venezolana sin precedentes.

“Los venezolanos ya sabemos que sin democracia no se come, no hay derechos, no hay libertad, lo que hay es miedo y persecución (…) Confío en que el nuevo presidente electo de nuestro hermano país respete las instituciones, la democracia, que entienda que Maduro es el que ampara a terroristas y fomenta el narcotráfico”, afirmó.

El avión “retenido” en Argentina

Guaidó se refirió al avión de bandera venezolana que llevaba tripulantes venezolanos e iraníes y que desde la semana pasada permanece inmóvil en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Argentina.

“El avión detenido hace días en Argentina es un avión sancionado por trasportar logística para las fuerzas Quds, vinculadas al terrorismo internacional”, aseveró.

La fuerza Quds es un poderoso brazo paramilitar de élite de Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Un “chantaje” en la Cumbre de las Américas

El dirigente señaló que no tuvo una representación directa en la Cumbre de las Américas como consecuencia de “un chantaje de México y Argentina”.

“Lamentamos la posición de algunos países de amenazar con asistir o no de ir Juan Guaidó. Estos países pretendieron exculpar a un dictador. Al presidente (Alberto) Fernández le pregunto si le hubiera gustado que (Jorge Rafael) Videla representara a los argentinos en una instancia como esta”, cuestionó.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tampoco acudió a la cita al rechazar la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que Estados Unidos considera no respetan la democracia ni los derechos humanos.

Caso Monómeros

Durante la rueda de prensa también respondió preguntas relacionadas con la reestructuración de Monómeros, filial de Pequiven, que exige la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Ofac) para renovar la licencia que protege este activo, y que vence el próximo 30 de junio.

Guaidó criticó el “sobrecontrol parlamentario” que le impide remover a la junta de Pequiven, según aseguró.

En su opinión, el acuerdo parlamentario que aprobó la Comisión Delegada este 14 de junio sobre Monómeros, “es genérico y tardío”.

“Vamos en la dirección de seguir preservando los activos, lo que estamos buscando es que sea rápido, darle celeridad a esto. No puede ser la norma de sobrecontrol parlamentario para el ejercicio de la presidencia encargada, lo hago como una critica constructiva. Hoy se aprobó un acuerdo para dar celeridad considerando las recomendaciones que hicieron la Ofac para continuar con la licencia y la protección de este activo”, expresó.

Negociación y primarias

Reiteró que las licencias a transnacionales petroleras y el levantamiento progresivo de sanciones responderá a un acuerdo político que garantice una transición hacia la democracia: “Tiene que ver con la dictadura, empezar una negociación es insuficiente”.

“La Plataforma Unitaria está dispuesta a lograr un acuerdo a través del memorándum de entendimiento (de México). Insistimos en esto porque las negociaciones individuales, paralelas, no funcionan. ¿O es que el CNE fue un gran logro de una negociación aislada? o ¿el supuesto TSJ fue una audacia?”, cuestionó.

Incluso se refirió a la visita de funcionarios del gobierno estadounidense a Miraflores: “La visita de nuestros aliados en marzo, no funciona de manera individual, debió ser bajo el entendimiento de que enfrentamos una dictadura y necesitamos que se alineen todas las fuerzas”.

Sobre las primarias, manifestó que este es un mecanismo que ha sido efectivo para lograr la unidad en el pasado y que “son la consolidación de un proceso unitario y no un concurso de vanidades”.

Agregó que los dirigentes inhabilitados participarán en estas elecciones primarias. “La dictadura no va a decidir quién va a ser el candidato de la alternativa democrática. La primaria no depende de la dictadura o a que le den la gana de habilitar o entregar los partidos (judicializados). Los venezolanos van a decidir de manera abierta en una medición de liderazgos”, dijo.

A diferencia de Henrique Capriles, quien expresó que en las primarias deben participar “los alacranes” y todos los que quieran, Guaidó subrayó: “ya sabemos cómo actúan los alacranes, cómo los financian. Queda claro que para ser de oposición no es suficiente decir que lo eres”.

Agresiones

El opositor dijo que seguirá de gira por el país, haciendo actividades de calle, pese a las agresiones de las que ha sido objeto en Zulia y Cojedes.

«A Maduro, no nos van a sacar de las calles, vamos a seguir con un comportamiento no violento, democrático, no porque somos pendejos sino porque entendemos bien nuestra responsabilidad. El resentimiento tuyo, Maduro, y el de Chávez fue el que destruyo a este país», manifestó.

Agregó que denunciaría los ataques ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la Comisión de la Alta Comisionada de DD.HH.