El presidente de la Comisión Delegada Legislativa, Juan Guaidó, aseguró el pasado 21 de noviembre que convocará a sesión de instalación de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, el 5 de enero de 2023 para tratar la continuidad del gobierno interino que encabeza.

Apeló a la conciencia de cada legislador para que apoye la continuidad del Parlamento y por ende del gobierno interino, en desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro y del Legislativo que se eligió en 2020.

Lo que no mencionó el líder opositor es que debe haber una sesión previa en la que las distintas fracciones parlamentarias deben votar a favor o en contra de una nueva reforma del Estatuto de Transición a la Democracia que da soporte legal a la extensión del mandato de la AN de 2015 y de la presidencia encargada.

La última prórroga aprobada por la mayoría de los diputados en 2021 culmina el 5 de enero del año entrante.

Las opiniones sobre la continuidad o no son unánimes entre parlamentarios consultados por Efecto Cocuyo.

Algunos aseguran que en el ambiente predomina la tendencia hacia el apoyo a la continuidad, hasta que se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias libres en Venezuela. Pero, otros advierten que las posturas se dividen entre los que, según la organización política a la que pertenezcan, están a favor, en contra y los que respaldan una tercera opción, la de la extensión pero bajo ciertas condiciones.

«No hay posturas unánimes»

«No hay una decisión definitiva, no hay posturas unánimes ni una que tenga más peso que la otra, todo forma parte del debate democrático, pero cualquiera sea la decisión que se tome debe ser en beneficio del país», expresó la diputada de Primero Justicia, Karim Vera.

La legisladora tachirense y coordinadora de PJ en la entidad andina admite que las posiciones están divididas en el seno de la AN de 2015 en torno a respaldar o no la continuidad, lo que sí enfatizó es que Guaidó no puede convocar la sesión del 5 de enero de 2023, sin antes someter a votación el punto y reformar el Estatuto de Transición.

Te sugerimos: Guaidó convocará instalación de AN del 2015 el #5Ene de 2023

«Cada partido da la discusión en el seno de la directiva (de la AN). Hay quienes piensan que se debe continuar, otros que se hagan cambios, pero hasta ahora decisión definitiva no la hay. Entiendo que Guaidó busca preservar la institucionalidad porque no hay reconocimiento a la AN de 2020 ni al gobierno de Maduro», agregó Vera, pero sin adelantar la posición de PJ.

Dentro de la tolda aurinegra, voces como la de Henrique Capriles Radonski y la misma presidenta del partido y también diputada de 2015, María Beatriz Martínez, se han mostrado contrarios a la extensión del mandato más allá de 2023.

En declaraciones a Crónica Uno, la parlamentaria «no ve como una posibilidad» que la fracción de PJ siga asistiendo a las sesiones por internet de la AN de la Comisión Delegada Legislativa ni acompañando al interinato.

Entre las razones, argumentó la falta de transparencia en el manejo de activos y que esta exigencia fue una de las condiciones para apoyar la reforma del Estatuto de Transición en 2021 y por ende la continuidad en 2022.

Qué pasará con el gobierno interino

Se da casi como un hecho que Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y PJ, con mayoría en la AN de 2015, no votarán a favor de la continuidad cuando llegue el momento. El trío de organizaciones políticas conforman el G4 junto a Voluntad Popular que es el partido de Guaidó.

Vale recordar que estas fracciones le bloquearon el año pasado a Guaidó en la Comisión Delegada, el decreto que el presidente encargado tenía preparado para la reestructuración de la empresa de fertilizantes Monómeros, con sede en Barranquilla, que desde septiembre pasado volvió a la administración de Maduro por el gobierno de Colombia.

Otras organizaciones como Encuentro Ciudadano, Proyecto Venezuela, Vente Venezuela, Alianza del Lápiz, Alianza Bravo Pueblo, la Causa R y Convergencia, con representación en la AN de 2015, no han adelantado posición pública al respecto.

El diputado de UNT, Guillermo Palacios, manifestó que UNT debe evaluar el tema antes de fijar posición definitiva, pero su opinión personal es que debe continuar tanto la AN de 2015 como el gobierno interino.

«Es un centro de dirección política (el Gobierno interino) que no puede ser abandonada así como así, están los activos de la República que hay que proteger, hay que tomar en cuenta el apoyo internacional. Pero esa decisión debe ser colectiva, consensuada, unitaria, deben intervenir todos los factores, no puede ser de un grupo o unilateral», advirtió el parlamentario.

Sostuvo que es «muy pronto» para hablar sobre quién tiene mayoría de votos en la AN para decidir la continuidad y que es normal que haya varias opiniones. Llamó a esperar el debate en la sesión que tiene como fecha tope el 4 de enero de 2023.

Qué dicen los partidos pequeños

El diputado de 2015 por Encuentro Ciudadano, Luis Barragán, también abogó por no hacer conjeturas previas al debate que solo fomentan división en la oposición y que las decisiones se tomen en coordinación con la Plataforma Unitaria Democrática.

El gobierno interino está en manos de PJ, AD y UNT

Sin adelantar su opinión personal expresó que la tolda que dirige Delsa Solórzano abordará el tema de la continuidad primero en la bancada parlamentaria y luego en la dirección nacional del partido para fijar una posición oficial.

Solórzano, quien aspira a competir en las primarias opositoras por la candidatura presidencial en 2024, se mantuvo firme al lado de Guaidó hasta que este asomó posibles intenciones de lanzar también su precandidatura, algo que hasta el día de hoy no ha oficializado.

Para el diputado Rafael Veloz, de VP, una nueva reforma del Estatuto de Transición es de forma mas no de fondo porque el mandato sigue siendo el mismo: hasta que hayan elecciones libres en Venezuela, porque a partir de la convocatoria «fraudulenta» a elecciones presidenciales en 2018, indicó, se creó la vacante del jefe de Estado que la AN legítima llenó temporalmente de acuerdo con los artículos 230 y 233 de la Constitución.

«No es un acuerdo político, es un mandato constitucional, no hay maniobra posible. El Estatuto de Transición es la ejecución de la Constitución y contempla también la protección de los activos en el exterior como Citgo y el oro depositado en Inglaterra, si cesa la AN y el Gobierno interino, pasa de nuevo a las manos de Maduro y alimentará la corrupción», dijo.

Gobierno interino maneja activos

Veloz también recordó que están en curso 52 litigios internacionales por activos venezolanos en el exterior y demandas de empresas contra el Estado venezolano en los que están en juego alrededor de 40.000 millones de dólares. Subrayó además que cesar a la AN y al interinato implicaría que Maduro y la AN de 2020 se legitiman.

Te puede interesar: Reforma del Estatuto de Transición da continuidad al Gobierno interino, pero le quita poder

«Guaidó está obligado por mandato a convocar a la sesión en enero, queda en la conciencia de cada diputado lo que hará llegado el momento, no se trata de fracciones políticas, los diputados le rinden cuentas al país y si no asisten a esa sesión se presentaría una situación muy difícil para Venezuela. VP asume su responsabilidad de apoyar la continuidad», advirtió.

Aseguró que entre las opiniones que ha podido sondear entre los legisladores predomina el respaldo a la extensión del mandato para 2023. Enfatizó que políticamente ha costado mucho llegar a este punto, con siete millones de venezolanos afuera producto de la crisis y mantener respaldo internacional.

«La comunidad internacional estará atenta, no solo Estados Unidos apoya sino otros gobiernos del mundo como el Reino Unido que acompañan la Constitución venezolana más allá de personalidades, sea Guaidó u otra persona, los países acompañantes se van a mantener», agregó.