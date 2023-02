Flexibilización de sanciones hacia Venezuela: ¿Qué hay detrás?

Estados Unidos ha flexibilizado su política de máxima presión hacia Venezuela con el otorgamiento de licencias a transnacionales para la explotación petrolera.

La Unión Europea también evalúa modificar su política, según dijo el alto representante para asuntos exteriores, Josep Borrell.

Igualmente, desde sectores empresariales, organizaciones de la sociedad civil y la misma dirigencia opositora se aboga por el levantamiento de las sanciones. Algunos se refieren a las medidas contra Pdvsa que profundizaron la crisis económica venezolana y otros a las medidas coercitivas en general.

Pero, ¿qué explica este viraje internacional y el cambio en la política interna de algunos sectores de oposición?

¿Sanciones por petróleo?

“La flexibilización que está haciendo Estados Unidos y la que pudiera venir de la Unión Europea no es porque el gobierno de Nicolás Maduro se haya portado bien, toda esta flexibilización viene porque las medidas no han dado resultado y porque tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen una nueva realidad con nuevas demandas y exigencias a raíz de la guerra en Ucrania”, explica la internacionalista Giovanna De Michele.

“Nunca te van a decir que el acercamiento con Venezuela se da porque tienen problemas en el mercado energético, porque hay un lobby muy fuerte de las empresas petroleras en Estados Unidos, que son todas de capital privado, para que le permitan negociar de nuevo con Venezuela”, agrega.

Sobre las demandas internas a favor del levantamiento de las sanciones, la profesora las atribuye al daño colateral que han provocado en la economía y a su fracaso.

“Estas sanciones nos han hecho un daño tremendo a los venezolanos. En ninguna parte del mundo, en ningún momento de la historia, han sido efectivas, lo que han hecho es alimentar el discurso y la estrategia de victimización que se ha venido manejando desde la administración de Maduro, han sido el argumento perfecto para evadir responsabilidades”, argumenta.

No tienen efecto positivo

De Michele subraya que no existe ningún mecanismo en el mundo ni ninguna norma en el derecho internacional público que pueda obligar a un gobierno a hacer elecciones de cierta y determinada manera: “Estamos pretendiendo que el problema de Venezuela se resuelva desde el exterior donde no hay ni el interés ni la capacidad para resolverlo”.

No obstante, destaca que el gobierno de Maduro tampoco ha ganado en su pretendida consolidación internacional. “Aliarse con estados forajidos no es una ganancia, son alianzas que siempre traen graves consecuencias y desventajas para el país”, advierte.

Señala que potenciales socios comerciales y aliados estratégicos ven al país como uno que ha “hipotecado su soberanía y su independencia” a los intereses de otro grupo de países que son fuertemente cuestionados a nivel internacional.

Las sanciones en la negociación

El internacionalista Félix Arellano aclara que tanto Estados Unidos como la Unión Europea hablan de una flexibilización de sanciones siempre y cuando haya avances en materia política.

“Las licencias aprobadas por EEUU a Chevron tienen unos límites. Si Miraflores se opone al avance de la negociación en temas políticos el resultado va a ser que, llegado el plazo, la licencia la pueden revocar”, sostiene.

Coincide en que la guerra en Ucrania ha “beneficiado” a Maduro porque el mundo busca fuentes de energía, pero a su juicio, el gobierno venezolano sigue aislado aun cuando encuentre válvulas de escape en aliados como China, Rusia, Irán y otros.

Arellano considera que a Maduro sí le preocupan las sanciones aunque ha demostrado tener capacidad para evadirlas y por eso hace esfuerzos para crear canales de negociación directa con la Casa Blanca: “China está cada vez más distante y el papel de intermediación financiera que cumplía Rusia ya no está ocurriendo”.

En contraposición, De Michele no cree que el levantamiento de sanciones sea incentivo suficiente para que el oficialismo haga concesiones que puedan poner en riesgo su permanencia en el poder.

“Maduro pudo demostrarse así mismo, y a la comunidad internacional, que no necesita del mundo occidental. Ahora pareciera que el mundo occidental es el que más necesita a Maduro y a Venezuela a pesar de sus alianzas con Irán, Siria y China. Creo que se va a sentar (en la mesa de negociación) para tratar de recuperar un poco su imagen, pero esto no quiere decir que se alcancen acuerdos, no creo que debamos ser muy optimistas”, expone.

Gira de la Plataforma Unitaria por Europa

Sin embargo, la internacionalista no cree que el respaldo internacional hacia la oposición se erosione a pesar de los cambios en la política exterior de sus aliados.

“Sigue habiendo mucha precariedad y deficiencia en la legitimidad de Maduro y eso hace necesario que se mantenga el apoyo a la oposición, será un apoyo diferente y estará orientado en otra dirección”, afirma.

Recientemente, una delegación de la Plataforma Unitaria se fue de gira por Europa para sumar respaldos al proceso de negociación en México. Las gestiones también coinciden con la identificación de recursos “congelados” (a los que Maduro no puede acceder por las sanciones) que pueden usarse para financiar el acuerdo social.

Arellano opina que con esta gira la oposición busca recuperar coherencia, coordinación con sus aliados y tratar de despejar dudas e incertidumbre tras la decisión de eliminar el gobierno interino.

Sobre la negociación, el profesor destaca que Miraflores “está evaluando las posibilidades reales de diálogos más directos antes que retomar México”.