Este 8 de octubre se cumplen cuatro años de la muerte del concejal Fernando Albán, quien murió bajo custodia del Servicio Bolivariana de Inteligencia Nacional (Sebin) en su sede de Plaza Venezuela en 2018.

Desde entonces el partido Primero Justicia, donde militaba Albán, así como otras organizaciones políticas denunciaron que su caso fue un homicidio. Las autoridades, tanto desde el chavismo como la Fiscalía y la justicia del país, aseguraron en cambio que fue un suicidio.

Pese a los llamados internacionales para que una comisión independiente verificara las causas de su deceso, Miraflores y el sistema judicial se negaron a ello.

Una de las que pidió justicia y se esclarezcan los hechos fue la diputada de la Asamblea Nacional de 2015 por PJ, Yajaira Forero, quien insistió en que se juzgue a la cadena de mando y no sólo a los dos custodios a quienes responsabilizaron por la muerte de Albán.

"El día de hoy tenemos que aplaudir que ayer el Consejo de DDHH de la ONU, renovó el mandato para la Misión de determinación de los hechos en Vzla, porque el caso de Fernando Albán, como muchos otros, ha quedado impune" .@YajairaForero

«Exigimos que la cadena de mando del Sebin también responda ante las autoridades y ante la justicia. Nadie merece morir como murió nuestro hermano Fernando Albán tal día como hoy», escribió en Twitter.

Albán, según la versión oficial, se lanzó del décimo piso del Sebin en Plaza Venezuela

No hay justicia

El líder opositor Juan Guaidó, quien se encuentra en un recorrido por el estado Anzoátegui donde ha sufrido ataques de seguidores chavistas, llamó a que se haga justicia con quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes de seguridad que responden a las órdenes de Miraflores.

«Se cumplen cuatro años del asesinato del concejal Fernando Albán. La dictadura mintió simulando un suicidio para tiempo después reconocer que lo mataron. Por eso está señalada por delitos de lesa humanidad tanto en la CPI como en la ONU. ¡Justicia para todas las víctimas!», dijo en Twitter.

El pasado 20 de septiembre un tribunal en Miami ordenó a Venezuela pagar indemnización de $73 millones a familia de Fernando Albán

El ahora vicepresidente de Primero Justicia, Julio Borges, recordó que Albán murió por adversar al chavismo.

Aseguró que mantendrán el apoyo a los familiares de Albán en «su lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Sabemos su sufrimiento y lo difícil que ha sido recomponerse de esta irreparable pérdida».

Los únicos condenados por su muerte son dos funcionarios del Sebin, a quienes sentenciaron a cinco años de cárcel por el homicidio de Albán.

La Fiscalía General de la República informó en diciembre pasado que los acusaron de los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.

Sin embargo, la viuda del concejal, Meudy Osorio, desestimó esas dos condenas:

«No se ha investigado diligentemente las circunstancias de su detención ni la persecución en su contra, no a quienes dieron las órdenes para que se cometieran esos delitos. La respuesta del gobierno de Maduro y esta supuesta sanción y condena de los responsables banaliza lo que le ocurrió a Fernando y se burla de sus familiares». Meudy osorio, viuda de fernando albán

Qué dijo la Misión de la ONU sobre Albán

En su informe sobre Venezuela de 2020 la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Fernando Albán dijo lo siguiente:

1.- Existen motivos razonables para creer que se cometieron arrestos y detenciones arbitrarias contra el concejal Albán.

2.- Existen fundadas dudas sobre la calificación de suicidio, dada por funcionarios/as de alto nivel en relación con la muerte del concejal Albán.

3.- El concejal Albán fue detenido y estaba bajo custodia de funcionarios de la Coordinación de Operaciones Especiales, dependiente de la Dirección de Contrainteligencia del Sebin cuando murió, por lo que existe presunción de responsabilidad del Estado.

4.- Existen “motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida”.

5. No se llevaron actividades básicas de investigación, por ejemplo, no se aplicaron las normas exigidas por los Protocolos de Minnesota o Estambul. Asimismo, su familia no pudo realizar una autopsia independiente ni enterrar su cadáver, a pesar de las numerosas solicitudes.

El informe también aseguró que se persiguió y hostigó al abogado Ramón Alfredo Aguilar, uno de los defensores de Albán.