Falta de transparencia impide medir impacto general de consultas populares, advierte experto

La cuarta consulta popular 2025 para someter a votación los proyectos comunitarios postulados por los Consejos Comunales, en 5.338 circuitos comunales diseñados, fue convocada por el líder chavista, Nicolás Maduro, para el domingo 23 de noviembre.

Durante un recorrido por la “Base de Misiones Socialistas Comuna Las 8 Raíces de Mecedores», en la parroquia La Pastora, el pasado lunes 20 de octubre, Maduro también prometió que desde ese mismo día se comenzarían a entregar 20.808 obras ya escogidas por las comunidades en procesos anteriores.

El especialista en Gerencia Pública, Miguel González Marregot, advierte que ante la imposibilidad de auditar la votación que obtuvo cada proyecto, así como la cantidad de recursos destinados, su administración y la ejecución real de las obras, la iniciativa de las consultas populares carece de la transparencia necesaria para medir el impacto general en la población.

González Marregot señala que las consultas populares son parte de los derechos a la participación que están contemplados en la Constitución nacional y están vinculadas a distintos ámbitos de la actividad pública como son los asuntos político electorales, gestión de territorio o la gestión de los gobiernos locales. En teoría, indica, lo que se apruebe en esas consultas debe tener impacto en las comunidades donde se aplique.

Mecanismo con opacidades

“En nuestro país un medio de participación bastante exitoso ha sido el presupuesto participativo vinculado al municipio y a los Consejos Locales de Planificación Pública. Pero en el caso de las consultas impulsadas desde el gobierno central adolecen de la transparencia necesaria para medir su impacto general. Llama la atención la forma o el proceso que usa para someter a posterior consulta popular un conjunto de obras en todo el país, es un mecanismo con opacidades y la cuestión programática y la viabilidad técnica parecen ser omitidas por completo”, señaló González Marregot.

El también profesor universitario en el área de gobierno y participación ciudadana agregó que la falta de cifras oficiales o la poca confiabilidad de los números que se ofrecen desde el Ejecutivo obstaculizan cualquier estudio independiente y académico sobre el alcance de las consultas populares.

El artículo 70 de la Carta Magna contempla expresamente la consulta popular como uno de los medios “de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político”.

Desde Miraflores se comenzó a ejecutar este tipo de elección el 21 de abril de 2024, fecha de la primera consulta, como parte del transitar hacia la consolidación del Estado Comunal en Venezuela, con el diseño de los llamados circuitos comunales, una nueva distribución geográfica que agrupa a Comunas y Consejos Comunales. También se habilitó el voto para mayores de 15 años.

La primera consulta popular de 2025, se hizo el 2 de febrero con 36.000 proyectos postulados y registrados. Maduro destacó que se escogieron proyectos en las áreas del agua, educación, mejoras del hábitat, electricidad, vialidad, salud, deporte, producción primaria, ambiente, transporte público, cultura, gas comunal, estabilización de taludes, telecomunicaciones, industria, seguridad ciudadana y turismo.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, especificó entonces que en la capital prevaleció la escogencia de obras relacionadas con la sustitución de techos, adquisición de tanques de agua, reparación de ascensores, vialidad, tuberías de agua potable y de aguas servidas.

El 27 de abril de 2025, tuvo lugar en todo el país la segunda consulta popular por este año, con 30.000 proyectos propuestos, según el Ministerio de las Comunas. Tras la jornada, Maduro afirmó que 50% de los proyectos “votados por el pueblo” ya tenían su dinero en la cuenta del Banco Comunal.

Administración de Maduro comenzó a ejecutar consultas populares en abril de 2024 en su ruta hacia el Estado Comunal

Gobiernos locales disminuidos

Maduro ha dado la orden a los gobernadores y alcaldes para que apoyen las consultas y vigilen la ejecución de los proyectos, aunque ello vaya en detrimento de sus propios presupuestos locales.

El para entonces jefe de campaña de los comicios municipales del Psuv, Jorge Rodríguez, advirtió el 11 de julio: “Las consultas han llenado de obras el país, más de 50 mil porque el pueblo en los 5.338 circuitos comunales decidió qué se ejecuta, cuándo y dónde (…) El alcalde será el que trabaje junto al pueblo para que esas obras lleguen a feliz término. Alcalde que le dé la espalda a esta nueva manera de ejercer gestión de gobierno municipal, pues recibirá de parte nuestra una sanción”, dijo.

“Los gobiernos locales quedan aún más disminuidos con esta política pública. En el supuesto de que las consultas obedezcan a una buena intención su realización deja bastante que desear por la visión centralista que la sustenta, por la exclusión de los gobiernos locales y de la propia comunidades porque están mal informadas y sólo votan por algo que se les impone (desde los Consejos Comunales afines al gobierno) y por la falta de transparencia en cuanto a los procesos, presupuestación y administración de los recursos otorgados a cada proyecto”, sostuvo González Marregot.

A su juicio, la mejor manera de implementar este tipo de consultas es mediante la aplicación de las leyes municipales y ordenanzas que existen en el país y no de manera centralizada, obedeciendo a un proyecto ideológico.

La tercera consulta popular, dedicada a proyectos comunitarios postulados por la juventud, fue realizada de manera conjunta con los comicios del 27 de julio para elegir alcaldes y concejales, lo que fue interpretado como una manera de movilizar más electores.

Para entonces, Maduro mencionó que entre los proyectos propuestos por los jóvenes estaban la creación de “escuelas de artes digitales”, escuelas de oficios para jóvenes, unidades de transporte para rutas largas, rehabilitación de espacios deportivos, aldeas universitarias en escuelas existentes, refugios de mascotas con atención veterinaria y hasta “laboratorios de robótica”.

En la parroquia San Juan, municipio Libertador, por ejemplo, se diseñaron 17 circuitos comunales. Voceros locales del Psuv aseguraron que el 27 de julio votaron 18.047 personas de 25.000 que se esperaban en los centros de votación. Fueron escogidos, indicaron, dos proyectos por circuito que consistieron en su mayoría en la recuperación de canchas deportivas en la localidad.

Voto sin control

De ninguna consulta popular, ni el Consejo Nacional Electoral (CNE) que presta asesoría y apoyo ni el Ejecutivo han ofrecido cifras de participación, solo dan a conocer la cantidad de proyectos escogidos por las comunidades, en jornadas caracterizadas por una escasa asistencia de electores a los puntos habilitados, según reportes periodísticos y ciudadanos en redes sociales.

Líderes del partido de gobierno (Psuv) solo se han limitado a calificar la asistencia de “masiva y extraordinaria” en cada jornada, un “ejemplo de democracia directa”, con “récord de participación”, sin la posibilidad de que la votación sea auditada. Cabe destacar que el voto es manual y los electores firman en cuadernos de votación en blanco, por lo que no hay un control del padrón electoral de cada circuito.

Desde que el CNE lo proclamara como presidente reelecto para el periodo 2025-2031, sin mostrar las actas de votación, Maduro ha asomado una reforma constitucional cuyo borrador no se conoce, luego habló de un nuevo sistema electoral nacional basado en el diseño de los circuitos comunales lo que prendió las alarmas sobre un plan para ejecutar las elecciones en el país a la medida del chavismo.

“Un detalle no menor es que la participación en estas consultas es exigua y casi inexistente. Donde la mayoría de la población no se entera de lo que puede ocurrir o quizás no le interese”, apuntó González Marregot.