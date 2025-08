Sin cifras oficiales de la votación ni la posibilidad de que los resultados puedan ser auditados, el comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) aseguró que hubo “récord de participación” en la consulta popular de los proyectos de la juventud, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) organizó junto con los comicios municipales este 27 de julio.

La del pasado domingo es la cuarta consulta que el chavismo organiza bajo el diseño de más de 5.338 circuitos comunales en menos de un año, incluida la escogencia de los jueces de paz en diciembre de 2024. Los únicos números que se han dado a conocer, de una votación manual, sin un padrón electoral definido, con cuadernos de votación en blanco, es la cantidad de proyectos comunitarios postulados y los seleccionados para el financiamiento del Ejecutivo Nacional.

El jefe del Comando de Campaña del Psuv, Jorge Rodríguez, calificó como una «verdadera belleza» este tipo de elección y un “ejemplo de democracia directa”. Esto, en medio de las alertas por parte de expertos electorales sobre la pretensión de sustituir el sistema actual de escogencia de cargos de elección popular por dicha modalidad, a partir de una división territorial que no está prevista en la Constitución como son los denominados circuitos comunales.

Organización territorial impuesta

“Cambiar la división político territorial del país, de parroquias, municipios y gobernaciones a circuitos comunales y comunas ha sido un viejo anhelo desde los gobiernos de Hugo Chávez. El hecho de que el 27 de julio coincidieran ambas organizaciones territoriales es una muestra del camino que quiere seguir Nicolás Maduro, de redistribuir a los venezolanos para elecciones, definición de políticas públicas, entre otros, en circuitos comunales”, señaló el director de Votoscopio, Eugenio Martínez.

El presidente del Psuv, Nicolás Maduro, anunció la convocatoria “inmediata” a un Consejo Federal de Gobierno (1 de agosto) con la participación de los 335 alcaldes escogidos el 27 de julio para que se “garantice” el financiamiento a 10.394 proyectos seleccionados (el ganador más el segundo más votado) de 37.080 postulados en todo el país, a partir de las propuestas del sector juventud.

Durante la campaña electoral, desde la cúpula del Psuv también se advirtió que los gobernadores y alcaldes debían acompañar los proyectos y garantizar los recursos, además de trabajar en conjunto con los circuitos comunales donde confluyen las estructuras de base del chavismo, entre ellas comunas y consejos comunales.

Lo primero, apuntó Martínez, es que los nuevos gobernantes locales deberán saber cuáles circuitos comunales se insertan en el municipio que gobernará a partir de ahora. No duda que la organización del territorio en circuitos comunales será una de las claves de la reforma constitucional que plantea Maduro para 2026, por lo que alerta que los municipios, con su alcaldía y concejos municipales, podrían “perder” su razón de ser.

“Los circuitos comunales deben estar previstos para desarrollar todo lo previsto en las leyes del poder popular aprobadas en la Asamblea Nacional”, acotó.

No descarta incluso que el CNE pueda usar ese sistema de votación en el referendo para votar los cambios a la Carta Magna, lo que, advierte, puede generar un importante debate en la opinión pública.

¿Qué proyectos se votaron?

Maduro mencionó que entre los proyectos propuestos por los jóvenes estaban la creación de “escuelas de artes digitales”, escuelas de oficios para jóvenes, unidades de transporte para rutas largas, rehabilitación de espacios deportivos, aldeas universitarias en escuelas existentes, refugios de mascotas con atención veterinaria y hasta “laboratorios de robótica”.

“(los proyectos) No son impuestos por ningún burócrata, la comunidad los perfila, plantea, aprueba en asamblea y luego hay elecciones y gana el que más votos tiene”, destacó Maduro un día después de la consulta popular del 27 de julio.

En la parroquia San Juan, municipio Libertador, por ejemplo, se diseñaron 17 circuitos comunales. Voceros locales del Psuv aseguraron que el 27 de julio votaron 18.047 personas de 25.000 que se esperaban en los centros de votación. Fueron escogidos, indicaron, dos proyectos por circuito que consistieron en su mayoría en la recuperación de canchas deportivas en la localidad.

Una abogada y experta electoral que prefirió el anonimato para esta nota, por posibles represalias políticas, resaltó la opacidad que rodeó a este proceso, al igual que los comicios municipales y en las consultas populares anteriores, en cuanto a los proyectos que se tomaron en cuenta para la votación y los que resultaron seleccionados.

“La votación expresada por los participantes en la consulta popular realizada no asegura el respeto de la voluntad popular. La votación llevada a cabo no configura una expresión de la democracia participativa ante la falta de publicación de los resultados oficiales por parte del CNE. No existe ningún tipo de garantías institucionales ni democráticas de que efectivamente los proyectos ganadores en la consulta sean los que en la práctica ejecuten las autoridades comunales”, observa la también profesora universitaria.

Dudosa participación

Para el 27 de julio se indicó que al lado de las mesas de votación para alcaldes y concejales estarían las mesas para la consulta popular en 15.731 centros de votación habilitados por el CNE para la jornada y que podrían sufragar los mayores de 15 años. La presencia de jóvenes de esa edad y de votantes en general no fue notoria en los centros electorales el 27 de julio, tal como se constató en recorridos de la prensa en Caracas y el interior del país.

En su primer y único boletín con los resultados de los comicios municipales el CNE reportó una participación de 44%, lo que equivale a 6.273.571 electores.

“La participación en esta consulta popular tiene que haber sido inferior al dato de seis millones que anunció el CNE para las alcaldías, en la medida en que se dijo que en la mayoría de los centros de votación se habilitaron mesas especiales para el voto, pero en algunos centros estas mesas no se instalaron y en otros casos la gente no sabía que tenía la posibilidad de participar en esa consulta, menos los menores de 15 años”, advirtió Martínez.

¿Democracia directa?

A diferencia de Jorge Rodríguez, los expertos no consideran que este tipo de consulta comunal se trate de un ejemplo de “democracia directa”.

“Se está utilizando para hacer un borrón y cuenta nueva del sistema electoral venezolano, que se ha convertido en una camisa de fuerza ante la pérdida del respaldo popular del Psuv. Es decir, se quiere pasar de un sistema automatizado del voto auditable a uno manual sin ningún tipo de control. Bajo este sistema no es posible verificar los resultados que anuncie el CNE, algo que ya se ha venido dando, por lo que los resultados electorales son un acto de fe, cada quien decida si cree en ellos o no”, alertó Martinez.

Para la abogada, propiciar la toma de decisiones que impactan a la ciudadanía en general a través de estructuras dominadas por el gobierno nacional como las comunas o los consejos comunales, y a través de dudosos mecanismos para la votación, no lo hace un acto democratico.

“Se busca una participación ciudadana para legitimar decisiones que tienen una ideología oficial”, precisó.