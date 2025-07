El jefe del comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Jorge Rodríguez, dio por iniciada la campaña electoral del chavismo para las elecciones municipales del 27 de julio.

El también presidente de la Asamblea Nacional (AN) indicó que este viernes 11 de julio se registran movilizaciones con los candidatos a alcaldes y concejales en cada uno de los 335 municipios del país. Instó a que en el corto lapso de campaña -apenas 14 días hasta el 24 de julio- los abanderados se apoyen con contactos cara a cara con la gente bajo el lema “menos tarima, más territorio”, redes sociales y medios de comunicación.

Campaña sin ensuciar

“No hay necesidad de estar pegando pendones, afiches en las paredes, eso lo que hace es ensuciar, se supone que los alcaldes son los primeros llamados a mantener el ornato y la belleza de nuestras ciudades”, instruyó en rueda de prensa, este viernes 11 de julio.

Otra advertencia que hizo fue que quienes resulten electos como alcaldes el 27 de julio deben trabajar de la mano de los 5.338 circuitos comunales, apoyar las consultas populares y la ejecución de las obras que resulten escogidas, so pena de sanción.

“Las consultas han llenado de obras el país, más de 50 mil porque el pueblo en los 5.338 circuitos comunales decidió qué se ejecuta, cuándo y dónde (…) El alcalde será el que trabaje junto al pueblo para que esas obras lleguen a feliz término. Alcalde que le dé la espalda a esta nueva manera de ejercer gestión de gobierno municipal, pues recibirá de parte nuestra una sanción”, dijo.

Recordó que el 27 de julio quienes voten por los alcaldes y concejales en la tradicional herradura que disponga el Consejo Nacional Electoral (CNE), tendrán al lado una mesa para la escogencia de los proyectos comunitarios propuestos por la juventud del chavismo. En esta consulta popular podrán votar mayores de 15 años.

“Es hora de ganar Chacao y Baruta”

Rodríguez reiteró que el Psuv va por las 335 alcaldías como “objetivo táctico”, incluidos bastiones opositores como Chacao y Baruta.

“Llegó la hora de un chavista en Chacao, en Baruta. Ya está bueno de no atender a la gente, de pañitos calientes, vamos a un proceso donde la gente sienta lo que es una verdadera gestión eficiente. Lo que significa estar allí en los momentos difíciles y de construcción y en los momentos de reflexión. Claro que tenemos un plan para cerrar el ciclo que arrancó el 28 de julio de 2024 y termina un año después con la renovación de todos los Poderes Públicos por voto popular”, advirtió.

En Chacao, El Psuv inscribió a la concejal Raiza Chacón y en Baruta el diputado de la AN por el estado Miranda, Francisco Raúl González.

Negociaciones con EEUU: chismes

Consultado por la prensa internacional presente, Rodríguez se refirió a supuestas negociaciones con Estados Unidos para intercambiar presos políticos por los 252 migrantes detenidos ilegalmente en El Salvador como “chismes”. Aseguró que lo reseñado por el medio The New York Times no es “exactamente así”.

Aseguró que cuando llegue el momento presentarán evidencias de conversaciones con funcionarios norteamericanos y explicarán, con pruebas, qué eventos ocurrieron y cómo.

“Son chismes (…) a diario exigimos la devolución de nuestros migrantes y nuestra fórmula es que nos asiste la razón moral, humana, legal, diplomática, tenemos la razón y haremos lo necesario”, subrayó.

Fustigo de nuevo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, por no actuar a favor de los migrantes venezolanos y lo instó a “instalarse” en El Salvador hasta que el gobierno de Nayib Bukele los entregue.

¿Para qué sirve el alto comisionado?, ¿ese parásito? Para nada”, dijo.